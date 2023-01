Největší zájem na trhu práce je o techniky

Jak to vidí zaměstnavatelé Markéta Tindel, HR manager, technologická firma Onlio, a.s. „S absolventy vysokých škol máme dobrou zkušenost. V Onliu si vybíráme kolegy, kteří mají o obor, ve kterém působíme, osobní zájem a právě ten je pro nás velmi důležitý. Znalosti z praxe si pak takoví uchazeči doplní velmi rychle.“ Jaroslava Šindelářová, HR manažerka, Geis CZ „Velkým kladem nových absolventů jsou určitě nové nápady, snaha něco dokázat a celkově neotřelý pohled. Bohužel se však poměrně často setkáváme s naprosto nereálnými představami o podmínkách zaměstnání, a to nejen mzdových. Navíc jedna věc jsou znalosti, jejichž úroveň je v českém školství vysoká, druhá věc je však jejich uplatnění v reálné praxi. Velmi záleží na tom, zda absolvent již v průběhu studia získal nějaké pracovní zkušenosti.“ Martina Machová, HR ředitelka, Sodexo Benefity „Vysoké školy jsou hodně zaměřené na akademický přístup a v podstatě připravují všechny stejně na akademicko–vědeckou dráhu bez rozdílu. Prakticky zaměřených vysokých škol je u nás menšina. Studenti si to ale nahrazují prací při studiu, takže celkově jsou připraveni na pracovní trh poměrně dobře. Co by se ale ještě dalo zlepšit, jsou soft skills, na kterých začínají často pracovat až ve své první práci. V tom vidím velkou mezeru ve vzdělávání, protože se stává, že mladí lidé nejsou zvyklí pracovat v týmu.“