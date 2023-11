Nejnáročnější je práce s člověkem, který nechce

Začala bych tím, co si člověk může pod pojmem „lektor“ či „mediátor“ představit?

V mojí praxi je role lektora a trenéra hodně propojena. Lektor takzvaně vyučuje a provádí člověka i praxí. Pojem trenér je v oblasti rozvoje a vzdělávání člověk, který vám pomůže připravit se na určité situace, natrénuje je s vámi. Prochází s vámi situace, které zažíváte. Ať už jde o zvládnutí pracovní role (manažer, obchodník) nebo osobnostní rozvoj. Mediátor je takový prostředník. Pokud jsou dva lidé nebo dvě strany v konfliktu, pomáhá jim vzájemně pochopit jejich stanoviska, dostat se více pod povrch, rozpoznat jejich zájmy a na jejich základě udělat dohodu.

Jaká byla vaše cesta k této profesi?

V oblasti obchodu se pohybuji od svých dvaceti let, a to na různých pozicích. Vždy mě to bavilo, ale hledala jsem ještě něco víc, co by mě více profesně naplňovalo. A nevěděla jsem přesně co. V té době moje známá změnila profesi a začala působit jako lektorka. To mě zaujalo a najednou dávalo smysl. Propojit obchod a rozvoj. Proto jsem se vrhla na studium andragogiky a absolvovala kurz mediace. Postupně jsem začala působit jako lektorka a přibližně před deseti lety jsem se stala členem týmu Palatinum, konzultační společnosti. Stále jsem se ale snažila být „ve spojení“ i s reálným světem byznysu. Během dvou mateřských to samozřejmě bylo náročnější nejen pro mě, ale i pro manžela. Ten mi ale byl opravdovým partnerem a podporoval mě. A rozhodně by to nešlo bez prarodičů, to byla také velká pomoc a patří jim za to obrovské díky.

Jaké je nutné mít pro tuto práci předpoklady? Jistě je nutné mít patřičné vzdělání, ale pak také asi i zkušenosti a některé povahové vlastnosti?

Hlavním předpokladem je, že se musíte chtít neustále rozvíjet a vzdělávat. Dnešní doba je dynamická, rychlá, změnová, přináší nové situace, na které je potřeba flexibilně reagovat. To, co platilo a fungovalo před pěti lety, dnes pravděpodobně nebude. Jako lektor a trenér nevystačíte s tím, co jste se kdysi někde naučila. Tím dnešní mladou generaci neoslovíte. A jaké zkušenosti? Je dobré se orientovat v oblasti, kterou školíte. Například pokud pracuji s obchodníky, měla bych sama mít nějakou obchodnickou zkušenost. Jinak bych pro ně nebyla uvěřitelná.

Vedete řadu kurzů, některé už vyžadují znalost psychologie a velkou schopnost empatie... Je to tak?

Ano. I proto je důležité, aby lektor měl široký záběr. Abyste profesi lektora dělali dobře a pomáhali svým klientům být úspěšní nebo lépe zvládnout určité situace, musíte mít odbornost, například pedagogický nebo psychologický obor, propojení s praxí a nemluvit jen o sobě a svých zkušenostech. Je to náročné, ale mě moje práce nesmírně baví a naplňuje. Mám možnost se potkávat s různými typy klientů z různých oborů a jsem za to vděčná. A není pro mě nic lepšího, než když vidím, jak je klient úspěšný a daří se mu.

Mgr. Pavlína Křížová (44) vystudovala obor andragogika (vzdělávání dospělých) a je akreditovaný mediátor.

(44) vystudovala obor andragogika (vzdělávání dospělých) a je akreditovaný mediátor. Téměř deset let spolupracuje s konzultační společností Palatinum.

Je vdaná a má dvě – jak sama říká – pubertální děti (14 a 11 let), které ji učí pokoře, trpělivosti a neustále ji rozvíjejí.

Má ráda sport ve všech podobách, miluje audioknihy a oba tyto koníčky úspěšně kombinuje.

S jakým typem lidí je lidově řečeno „nejvíce práce“?

Nejnáročnější je práce s člověkem, který nechce. Pak je jedno, jestli je introvert, nebo přehnaně sebevědomý. Během let se naučíte, jak se k takovým lidem tzv. dostat a ukázat, co jim jejich rozvoj může přinést, k čemu je to vlastně dobré. A je jedno, jestli je to introvert, nebo egoista.

Nabízíte vedení kurzů zaměřených na komunikaci. Nepodceňují ji dnes pracovníci ve vyšších funkcích?

Bohužel často podceňují. Občas slýchám: „vždyť jsem jim to jasně napsal“ nebo „to snad musí pochopit každý“ a podobně. Pracovníci na vyšších pozicích si prostě myslí, že takové základy jako komunikace nebo přesvědčivý projev nepotřebují, ale opak je často pravdou. Zapomínají na základy. A přitom ty by jim mohly usnadnit komunikaci s podřízenými a i napomoci motivaci jejich lidí.

Jaká je vůbec v současnosti firemní kultura menších i větších firem. Já osobně mám z minulosti i pár nepříjemných zkušeností s vedoucími, kteří si mysleli, že kritizování povzbudí zaměstnance k lepším výkonům než zasloužená pochvala...

Stejně jako každý člověk je jiný a neexistují univerzální návody, tak i firmy a jejich firemní kultura a nastavení managementu jsou jiné. Mám spoustu pozitivních i negativních příkladů. Obecně ale můžu říci, že vedoucí se svými lidmi málo mluví. A když už, tak často komunikují ta negativa. S čím se na mě i mé kolegy z Palatina poslední dobou nejčastěji obracejí klienti, jsou mezigenerační rozdíly. Manažeři v mém věku a starší řeší, jak vlastně pracovat s nejmladší generací, s lidmi kolem dvaceti třiceti let. Jak tyto lidi něco naučit nebo je motivovat. Říkají, že jim nerozumějí. Nejde jen o klasický „souboj“ generací a vymezování se – děti versus rodiče, to tady bylo vždy, ale opravdu dnešní mladí lidé potřebují jiný styl komunikace, vedení i motivace. Pokud k těmto mladším generacím budeme přistupovat stejně jako k té mojí, nebude to dlouhodobě fungovat.

Jaký typ lidí vaše kurzy vyhledává? Z jakých oborů především?

Budu se znovu opakovat – ti, co chtějí. Ať už to jsou velké společnosti, nebo malé rodinné firmy. Možná nevědí jak, ale vědí, že stejným přístupem nebo know-how se dále nedostanou. A proto se chtějí „nachytřit“, inspirovat. Klienti jsou často společnosti, které neprodávají jen cenou, ale chtějí se udržet na špičce ve svém oboru. Firmy a lidé, kteří jsou ambiciózní, kteří věří, že se lze zlepšit a že má smysl se o to stále pokoušet. Lidé tvořiví, hraví, kteří rádi zkoušejí nové cesty. Nebojí se udělat chyby a hledají způsob, jak se dál rozvíjet.

Jaký je o kurzy zájem? Je stabilní?

Zájem je. Naši klienti navíc vidí, že spolupráce s Palatinem na rozvoji jejich lidí se jim vrací. Je to opravdu investice. Během covidu se změnil způsob vedení kurzů – přešlo se do online světa. V Palatinu se nám velmi rychle podařilo vše takzvaně překlopit do online, aniž by kurzy ztratily na dynamice i praktičnosti. A letos jsme přidali ještě další formát. Kromě klasických prezenčních kurzů a koučování můžeme vše realizovat i online a nově uvádíme formát podcastu. I proto je o nás a naše kurzy zájem, a to stabilní.

Hned první kurz na seznamu se týká zvládnutí stresu. Opravdu se dá naučit zvládat jej? Není to dáno povahou člověka?

Částečně. Existují ale různé techniky a nástroje, které nám pomáhají nejen zvládat stres, ale i uvědomit si, co ho vlastně způsobuje, co je tím stresorem. A na tom pak následně pracovat i prostřednictvím sebeuvědomění a racionalizace.

Jakou máte zpětnou vazbu od klientů? Vracejí se? Jste s nimi dále v kontaktu?

Co na našich kurzech klienti oceňují, je právě propojení teorie a praxe, dávání kontextu a nadhledu. Přibližně 80 % firem se nám do Palatina opakovaně vrací. Toto číslo považujeme za důkaz spokojenosti a toho, že skutečně pomáháme a že dokážeme věci změnit a posunout pozitivním směrem. A v kontaktu samozřejmě zůstáváme. Často se stane, že i když člověk přejde do jiné společnosti, osloví nás.