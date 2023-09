Nejlepší je hrát tam, kde člověk vyrostl

Poprvé se prý mravenčení v těle a chuť hrát zase hokej dostaví hned pár dnů po ukončení sezony. „Vypadnete z play off, vidíte zápasy ostatních týmů o titul a mrzí vás, že u toho už nejste,“ popisuje pocity extraligového hráče Tomáš Vincour, útočník Komety Brno.

Podruhé ho myšlenky na další sezonu napadají v horkém létě během prvního týdne úmorného tréninku na suchu. „Už aby se šlo na led, říkáte si,“ směje se.

A potřetí? Adrenalin se dostaví krátce před úvodním zápasem nového ročníku nejvyšší soutěže. „To už je lehká nervozita,“ přiznává brněnský odchovanec.

Za týden tyhle pocity zažije znovu, až Kometa, největší sportovní značka v regionu, po létě zase napěchuje halu fanoušky a poprvé v nové sezoně se popere o extraligové body.

Tušíte, jaké to bude?

Dvě hodiny před zápasem uvidíte fronty před stánky a pokladnami, lidi v dresech, všichni jdou do arény. Naplno na vás dopadne, že už se zase hraje hokej, že je tady to, co děláme pro fanoušky, pro sponzory a pro naše město. Chceme, aby na nás Brno bylo zase pyšné. Sport a Brno je jedna velká značka.

Přál jste si vždycky hrát dlouhodobě za Kometu?

Mým přáním bylo vyhrát titul, což se podařilo dokonce dvakrát. V době, kdy jsem s hokejem začínal, v Brně extraliga nebyla. Chodil jsem se do Ronda dívat na hráče jako Černý, Brančík, Barus, Staněk a další, jak za Kometu hrají první ligu, ale mým snem byla NHL. Okusil jsem ji, a když se před těmi sedmi lety začal v Brně stavět silný mančaft a já jsem cítil, že bych do té mozaiky zapadal, už mě to táhlo domů.

Traduje se, že doma není nikdo prorokem. Je dobré jako brněnský rodák hrát v Brně?

Tomáš Vincour Narozen: 19. listopadu 1990 v Brně Výška a váha: 191 cm, 100 kg Kariéra v extralize: za Kometu a Hradec Králové odehrál celkem 324 duelů, nastřílel 74 gólů a přidal 73 asistencí. V NHL nastupoval za Dallas (86 zápasů) a Colorado (9 utkání), působil také na farmách obou klubů. Celkově má v NHL na kontě 6 gólů a 9 asistencí. V KHL hrál za Kazaň a Novosibirsk. Objevil se také na Spengler Cupu v dresu finské Hämeenlinny. V reprezentaci nastoupil 23krát. Od svého návratu ze zahraničí v roce 2016 hraje za Kometu Brno s výjimkou dvouletého hostování v Hradci Králové, které předčasně ukončil během druhé sezony. Zajímavost: Jeho bratrancem je Libor Zábranský, majitel Komety, v níž pracuje i jeho maminka. Sestra Pavla Šmídová hraje extraligový volejbal za Šelmy Brno, její manžel Filip Šmíd je basketbalistou NH Ostrava.

Nejlepší je hrát tam, kde člověk vyrostl. V mém případě je to v Bystrci, tedy v Brně. Chodili jsme na rybníky do Žebětína. Jsem Brňák a jsem na to hrdý.

Je Brno celkově vhodným místem pro sportovce?

Myslím si, že ano. Sestra tady hraje extraligový volejbal za Šelmy, na jaře si daly finále proti KP Brno, na ty zápasy jsem chodil. Neskutečné boje! Vidět, jak si to dva brněnské týmy v plné hale rozdávají o pohár, bylo příjemné. Fanoušci jsou tady hladoví po úspěchu, přináší to ambice i tlak, což člověk musí přijmout. Když se nedaří, je to v Brně vždycky těžší, tak to bylo, je a bude. Pro Brňáka je to o to víc vzrušující.

Kam si ve městě rád zajdete jako divák za sportovním zážitkem?

Nejčastěji se dívám v televizi. Chodil jsem koukat na ségru, za to jsem byl rád, že se vrátila do brněnského týmu. Času s dětmi není tolik, a abych je udržel sedět někde na tribuně, na to ještě nemají věk. Moje děti strašně rády chodí na hokej, ale spíš pro tu srandu, baví je to v šatně. Mají dres, těší se na zápasy. Člověku to dodá extra motivaci, protože naše výsledky hodně prožívají, a když se prohraje, tak brečí. Pořád se točíme kolem toho, že hrát doma je prostě super. Přináší to všechno – tlak, popularitu, zodpovědnost.

V jednom z rozhovorů jste se nechal slyšet, že současné Brno nabízí dětem daleko víc možností, než jaké jste měl v dobách svých začátků vy. Taky jste, jako mnoho jiných, začínal s hokejem na promrzlém kluzišti na Úvoze?

(přikyvuje) Říkali jsme mu tělocvična, hrálo se mezi dřevěnými mantinely. Na tréninky se muselo brzo ráno, zima byla velká. Dcera tam chodí do školy, a tak vidím, jak šlo zázemí nahoru. Je neskutečné. Můj názor je, že děti v dnešní době svých možností strašně málo využívají, jsou často doma na telefonech. My jsme byli pořád venku. Jsem hrozně rád, že jsem to prožil. Když dnes sáhnu po jakémkoliv sportu, tak vím, že jsem ho jako děcko dělal a že mi díky tomu i víc jde.

Ostatně k vybavení pro hokejisty Komety v jejich hale patřil donedávna také pingpongový stůl. Dařilo se vám?

(směje se) Stačí se zeptat Jožky Kováčika (bývalý obránce, pozn. red.), kolik se mnou a Michalem Gulašim prohrál zápasů!

Prý jste si až během hostování v Hradci Králové před pár lety uvědomil, o co všechno v Brně přicházíte, je to pravda?

Hradec je skvělé místo pro život, to bych rád uvedl na pravou míru. Šlo o to, že jsem si v hlavě srovnal, že z Brna pocházím, mám tady své blízké, mám tady kořeny.

Taky jste údajně musel leccos podstoupit, abyste během sezony 2019/2020 hostování v Hradci ukončil a mohl se vrátit do Komety...

Tehdy byl můj návrat na spadnutí, mělo být všechno hotové. Zázemí máme v Brně, s rodinou a dětmi jsme ale samozřejmě žili v Hradci. Takže jsme odhlásili děti ze školky, pustili jsme pronájem bytu a přesunuli jsme se domů, kde jsem čekal na formální dotažení všech věcí. Jenže najednou ta dohoda mezi kluby padla. Měsíc jsem nevěděl, na čem jsem, a do Hradce jsem z Brna dojížděl na zápasy i tréninky.

Stálo za to kvůli Kometě čekat, až se jednání podaří doladit?

Samozřejmě. Vděčím Liborovi Zábranskému, že se na to nevykašlal, když ta dohoda zamrzla, a dotáhl to do konce. Jsem profesionál, měl jsem smlouvu v Hradci a pokračoval bych tam, to by se nedalo nic dělat. Ale díky Liborovi jsem mohl zpátky, čehož si velmi vážím.

Taky jste ale v Brně zažil jiná období, kdy se šuškalo, že se vás Kometa snaží vyměnit jinam. Je o to nepříjemnější, když jde o váš mateřský oddíl, jemuž navíc šéfuje váš bratranec Zábranský?

Každý hráč pozná, kdy se mu nedaří, slyší o možnosti výměny kolem sebe od agentů, je připravený. Tohle k naší práci patří. Jestli vás vymění někam jinam, to je oproti věcem, které se v životě a kolem nás dějí, úplná prkotina. Jde sice o nepříjemnou záležitost, vždycky vás to svým způsobem zaskočí, hráč chce zůstat tam, kde se zabydlel. Když se ale klub rozhodne jinak, není zbytí, zabalí si a jde.

Kdy konkrétně u vás bylo blízko k tomu, že vás bratranec Zábranský vymění za jiného hráče?

Během pandemie, není to žádné tajemství. To jsem v Kometě už i skončil, pak se vše otočilo, dostal jsem místo a další šanci.

Měl jste radost, že se o pozici v Brně poperete, nebo už bylo složité vazby s týmem zase obnovovat?

Nejsem urážlivý člověk, díval jsem se na to ze sportovního hlediska. Aby hráč mohl oblékat dres Komety, musí mít výkonnost, a pokud ji nemá, tak ať jsme rodina, nebo nejsme, Libor musí hájit zájmy týmu, klubu a fanoušků. Za mě byla naprosto pochopitelná věc, že mě tehdy vyřadil z kádru. Naštvaný jsem byl leda sám na sebe, že mi to nešlo. Jak jsem už řekl, je dobré si uvědomit, co člověk může ztratit, když opustí Kometu.

Libor Zábranský je známý tím, že k hráčům má jako šéf blízko. S některými z nich se i hecuje nebo uzavírá sázky, například jakou si udrží váhu v létě mezi sezonami. Padlo mezi vámi dvěma něco takového?

Se mnou se o udržení váhy nesázel. Pokud se s někým hecuje, myslí to dobře, aby to bylo pro nás zábavné. My jsme rádi, že můžeme hrát v Brně, v jednom z nejlepších měst v republice, a snažíme se mu důvěru a lidský přístup splatit. Člověk si musí vážit toho, že je na dobré adrese. Kometa není tým, kam se chodí jen tak si zahrát, ale něco to znamená.

Čím se tedy se Zábranským mezi sebou hecujete?

Co jsem jako hráč v Brně, tak asi ničím. Když za mnou jezdil do Ameriky, tak to bylo často kámen, nůžky, papír o večeři, kdy se Libor snažil hrát i psychologické hry, aby vystihl, jestli dám kámen, nebo nůžky. Na chalupě jsme hrávali pinec, který mu samozřejmě šel dobře. (usmívá se) Teď už to není tak intenzivní. Jako majitel Komety má jiné starosti, já taky. Libor ví, kdy na mě zatlačit, kdy naopak ne. Oba víme, na čem spolu jsme.

Traduje se, že vám jednou na střídačce oznámil, že mu dlužíte pivo, když vás mimo pořadí poslal na led s jinými spoluhráči a vy jste z toho dal důležitý gól. Sedí to?

Můžu potvrdit. Byl to čtvrtý zápas finále s Třincem v play off, kdy jsme udělali náš druhý titul. První utkání jsme venku prohráli, druhé zvládli, třetí jsme vyhráli doma těsně. Tam mi na vítězný gól nahrál Leoš Čermák. Tohle, o čem mluvíme, se stalo ve čtvrtém duelu. Libor mě poslal na led s Martinem Nečasem a Alexandrem Malletem. Ujížděli jsme, odražený puk, já jsem to narval a padlo to do branky. Nemyslím si, že si řekl o pivo, ale o večeři asi ano, to je pravda.

Vyrovnali jste se?

Jestli to bylo opravdu to pivo, tak si myslím, že jo. Jestli večeře, tak si nejsem jistý, přece jen je to už nějaká doba, pět let uplynulo. Pokud jsem to nesplnil, tak bych to měl dotáhnout.

Moje tři hokejová nej Debut v Kometě „Sotva pár týdnů mi bylo patnáct let, hráčům v kabině jsem vykal a dostával jsem za to čouda. Na zápas proti Třebíči, v němž jsem debutoval (hrálo se 12. prosince 2005, pozn. red.), si pamatuji dobře. Hrál proti mně Bedřich Ščerban, legenda, přišly asi tři tisíce lidí, to všechno jsou silné zážitky. Věřím, že to na mě nebylo v tak mladém věku moc. Nebyl jsem protekční dítě, dostal jsem šanci a byl jsem za ni vděčný. Přesto jsem si už tehdy uvědomoval, že chci v hokeji dosáhnout víc.“ Začátky v NHL v Dallasu „Dallas mě draftoval v roce 2009, o rok později jsem už hrál NHL. Byla to bomba se vším, co si pod tím člověk představí. Dallas jsem si zamiloval, líbilo se mi i na jeho farmě v Texasu. Všechno tam bylo poprvé: poprvé jsem byl na kempu, první zápas v NHL, poprvé jsem letěl na trip. Potom v Coloradu to bylo také super, ale Dallas mám v srdci. Mimo jiné jsem tam zažil proslulé noční tréninky s Jardou Jágrem. Něco mi to dalo, viděl jsem, jak Jarda pracuje, na druhou stranu já jsem musel být druhý den ráno na zimáku, on ne. (úsměv) Legrace to nebyla, žádné lehké tréninky. S Jardou jsme bydleli na stejném hotelu, on trval na tom, že mě odveze autem, a věděl proč. Když jsem chtěl slézt z ledu a jít spát, řekl, že ještě ne, že jdeme ještě skákat žabáky. Musel jsem počkat na něho, až uzná, že je konec.“ Mistrovské tituly „První titul s Kometou jsem slavil s berlemi, na tréninku během semifinále jsem si zranil lýtko a už jsem nenastoupil. Byl jsem špatný z toho, že nemůžu hrát, přesto jsem věděl, že jsem součástí něčeho velkého. Z Brna jsme udělali nedobytnou pevnost, dva roky z nás šel v play off strach. Fanoušci hokej žrali. Semkli jsme se, měli jsme sílu, i povahově jsme si sedli, vedli nás výborní lídři. Kometa byla obrovský kolos. I když se jednou prohrálo, věřili jsme tomu, že se to sice stát může, ale celou sérii že neprohrajeme. To by soupeř musel mít hodně štěstí.“

Pomůže takový přístup od šéfa, že umí i pořádně odlehčit atmosféru?

Libor dobře ví, kdy zařvat, kdy povzbudit. Chápe všechny situace, které v hokeji nastanou, sám ho špičkově hrál. Ví, že během sezony je to nahoru dolů. Když hráč maká a dává do hokeje všechno, je Libor takový, že se za něj postaví, i když se tomu hráči zrovna moc nedaří.

Máte recept na to, jak v Brně v tak dobrých podmínkách nezpohodlnět?

Vyzkoušet si štaci jinde a ověřit si, že v mnoha klubech není to, co máme my. Česká povaha je někdy taková, že si člověk uleví. Neříkám, že jsme takoví všichni, ale všimnete si toho. Jediná mast na to je vidět jinde, že servis jako v Kometě není samozřejmostí.