Nedojedené nebo zkažené jídlo jako zdroj energie

Gastroodpad a bioodpad Do GASTRO nádoby patří biologicky rozložitelný odpad rostlinného i živočišného původu, protože technologie zpracování umožňuje bezpečně tyto druhy odpadu zpracovat. Lze do ní odkládat odpady i v obalech. Patří do ní: Odpady ze stravovacích zařízení, masné a mléčné primární produkty, živočišné materiály, ovoce, zelenina, pečivo, masné a mléčné výrobky, tukové lapoly (lapáky nebo lapače tuků hlavně ve velkokapacitních zařízeních) a jiné kapalné odpady živočišného původu, potraviny s prošlou záruční lhůtou. Tyto potraviny mohou obsahovat příměs obalů, sáčků a fólií, tácků, kelímků, plastových příborů, dřevěných špejlí, provázků a jiné. Nepatří: Ostatní směsný odpad, nebezpečný odpad, kovy (např. kovové obaly, příbory, kuchyňské vybavení), uhynulá zvířata. BIOODPAD: Do BIO popelnice patří výhradně a striktně pouze daný biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který lze zkompostovat, do nádoby se musí vkládat bez jakýchkoliv obalů (i bez biologicky rozložitelných obalů kvůli kontrole čistoty). Příklady: tráva, listí, plevel, košťály, zbytky rostlin, ovoce, zelenina, tropické ovoce a banány, čajový odpad, čajový sáček papírový, kávová sedlina (bez filtru), substrát a zemina z květináčů, drny se zeminou (bez kamení), větvičky, dřevní štěpka a drť, čisté piliny a hobliny, čisté seno a sláma, skořápky od ořechů, pecky, kůra, jehličí, šišky, houby, mech, plesnivý bioodpad v menším množství. Zdroj: gastro.praha.eu