Nadace Agrofert vyhlašuje nový stipendijní program

Stipendijní fond Nadace Agrofert Stipendijní fond Nadace Agrofert je určen v šem středoškolským a vysokoškolským studentům ze sociálně slabého prostředí.

ze sociálně slabého prostředí. Rozhodujícím kritériem pro zařazení studenta do programu není jeho studijní průměr, ale jeho sociální situace a především motivace ke studiu a následujícímu pracovnímu uplatnění.

pro zařazení studenta do programu není jeho studijní průměr, ale jeho a následujícímu pracovnímu uplatnění. Program je otevřen i pro studenty středních odborných učilišť a také vyšších odborných škol.

a také vyšších odborných škol. K 31. prosinci 2022 bylo do projektu zařazeno celkem 67 studentů středních a vysokých škol, vyšších odborných škol a odborných učilišť . Studenti byli podpořeni celkovou částkou ve výši 2 143 687 korun .

. Studenti byli podpořeni celkovou částkou ve výši . Správní rada Nadace Agrofert pravidelně projednává přijaté žádosti studentů. Podmínkou je pravdivé, úplné a správné vyplnění příslušné žádosti, doplněné o motivační dopis.

příslušné žádosti, doplněné o motivační dopis. Příspěvky pro žadatele o středoškolské stipendium se poskytují do 19 let , vysokoškolské stipendium do 26 let .

, vysokoškolské stipendium . Nedílnou součástí žádosti je potvrzení o přijetí ke studiu nebo potvrzení o studiu pro ty, kteří již studují.

nebo potvrzení o studiu pro ty, kteří již studují. Občané jiného státu dokládají k vyplněné žádosti Nadaci Agrofert i platné povolení k trvalému pobytu v České republice.