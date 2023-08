Na trase dálnice D3 objevili mohyly

Již třicet let pomáhají archeologové z Jihočeského muzea po celém kraji zachraňovat památky, které jsou ohrožené stavebními pracemi. Nejvíce práce mají v posledních letech díky výstavbě nových úseků dálnice D3. Prozkoumat a zaevidovat jedno naleziště jim může trvat i deset let.

„Patnáct let jsem byl jediný archeolog, v roce 1993 ale ze dne na den vznikl archeologický ústav a vše se změnilo,“ vzpomíná vedoucí oddělení Petr Zavřel. „Dřív jsem byl mnohem svobodnější, mohl jsem kopat a zkoumat, co mě zajímalo. Teď dělám primárně záchranné výkopy. Na druhou stranu mám teď k dispozici mnohem lepší zdroje a techniku,“ pokračoval. Archeologické oddělení Jihočeského muzea zastává v kraji funkci ochrany archeologických památek. Jeho primární povinností je tak pečovat o archeologické památky a provádět záchranné výzkumy ohrožených lokalit.

„V devadesátých letech jsme pracovali především v centru Budějovic, tehdy tu vznikala řada rozsáhlých stavebních projektů, které ohrožovaly několik nalezišť. Od roku 2014 se pak naše hlavní výzkumná činnost odvíjí od výstavby dálnice D3. Tu jsme od táborských archeologů převzali u Ševětína. Nyní jsme u Kaplice a pokračovat bychom měli až na státní hranice,“ popsal Zavřel. Doplnil, že při pracích na dálnici už jihočeští archeologové odhalili velké množství zajímavých nálezů. U Borku odhalili sídliště ze starší doby bronzové, u Hodějovic pak našli dokonce tři osídlené oblasti, jednu z doby starobronzové, druhou z doby halštatské a poslední z raného 12. století, která předcházela osídlení města.

„Zatím nejdůležitější naleziště je nedaleko Plavu, kde se nachází několik pravěkých mohyl. Dálnice protne tři z nich, tak jsme je mohli důkladně prozkoumat. Mohyly měly krásnou kamennou konstrukci, našli jsme v nich několik ostatků, keramiku, šperky a dvojici jehlic, které byly zapíchnuté do země. Něco podobného jsme ještě nikde neviděli, nejspíš se jednalo o iniciační rituál při jejich výstavbě,“ přiblížil archeolog.

Dle Zavřela se za 30 let fungování značně posunula technika, kterou mohou vědci používat, jádro archeologie ale stále zůstalo stejné. „Pořád musíte lokalitu odhalit, prokopat a vše zaevidovat. Nálezy přenést do muzea, očistit je, poslepovat keramiku, zakonzervovat kovové nálezy, odeslat vzorky na analýzu a vše to poté popsat v odborné publikaci, aby k tomu měli přístup další badatelé,“ popsal.

Doplnil, že práce v terénu zabere archeologům maximálně půl roku, provést ale všechny následné úkony může trvat až 10 let. Mnohé nálezy z prvních jihočeských výkopů na D3 tak stále vědci zkoumají a katalogizují. I přesto, že při své práci využívají řadu technologií, jako jsou podzemní sondy a drony.

Technologický pokrok ale vědcům dokáže práci také zkomplikovat. To je případ hledačů s detektory kovu. Ti s nimi chodí po potenciálních nalezištích a svým neodborným jednáním nálezy často znehodnocují. „Je to opravdu velký problém, lidé nám sem nosí nálezy s tím, že je zachránili, opak je ale pravdou. Pokud nález odnesou z místa, vytrhnou ho z kontextu,“ upřesnil Zavřel.