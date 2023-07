Na rozhlednu i zříceninu

Ač se na první pohled tváří nenápadně, návštěva a výlet do Kaplice je rozhodně dobrá volba. Kdo přijede do města, možná by ani nehádal, že v něm žije kolem sedmi a půl tisíce obyvatel, centrum je totiž poměrně klidné. Náměstí před několika lety kompletně zrekonstruovali, a tak vypadá velmi dobře. Historické jádro je památkovou zónou už od roku 1990. Právě tady může celý výlet začít.

Problém není ani s parkováním, místa bývají volná například kus pod náměstím směrem k řece Malši, která městem protéká. Právě k ní by měly rovněž směřovat kroky turistů. Za prohlídku stojí například i kostel, odkud lze vyrazit na procházku do pěkného parku poblíž řeky.

A právě tady může začít první pořádná výprava. Není nijak daleká a náročná, je dlouhá sedm kilometrů, takže ji zvládnou tam i zpátky také rodiče s dětmi. Je to cesta k zřícenině hradu Pořešín. Trasa vede z velké části podél Malše, před cílem pak ale musí turisté uhnout a vystoupat směrem k Pořešínu, odtud už je to pak jen kousek ke zřícenině. Roky už o ni pečuje a zvelebuje ji spolek Hrady na Malši. A stále tam objevuje něco nového.

„Je tam jedna nevyjasněná záležitost. V bývalé zbrojnici se objevila zeď, o níž nikdo nevěděl. Za ní je prostor, který ale není vyplněný zeminou. Na novou chodbu to asi zatím úplně nevypadá podle toho, co miříkali archeologové. Při výzkumech však chceme přijít na to, o co se jedná. Nejspíš by to mohla být zděná konstrukce, která ale byla postavená ještě za doby, kdy hrad běžně fungoval. Uvidíme, co najdeme,“ přiblížil Radek Kocanda, hlavní tvář spolku.

Upozorňuje, že dnes už je Pořešín také přístupnější. „Jádro už je dobře přístupné pro lidi s kočárky nebo na vozíčku. Pro nás, kteří s hradem žijí denně, je to opravdu velká proměna a pokrok,“ uvedl.

Čtyři kilometry k rozhledně

Pak tu máme další tip na výlet. Tentokrát na Hradišťský vrch s rozhlednou Hradiště. Ta je od Kaplice vzdálená necelé čtyři kilometry, takže to k ní není nijak daleko.

O vyhlídce uvažovali Kapličtí několik let. Stavba téměř 30 metrů vysoké vyhlídkové věže stála více než 12 milionů korun a slouží už přes čtyři roky. Po výstupu po 155 dřevěných schodech čeká turisty výhled na Kaplicko, Šumavu, České Budějovice, Novohradské hory a při dobré viditelnosti i na rakouské Alpy. Rozhledna je na místě, kde stálo keltské opevnění. Autorem konstrukce ze dřeva a oceli je brněnský architekt Pavel Jura.

„Řada keltských symbolů vznikla rotací. Vycházel jsem také z působení rodu Rožmberků, který místní kraj zásadně proměnil. Ve znaku měl pětilistou růži, která geometricky představuje pentagram. Tento starý symbol je základem rozhledny. Obvodový plášť tvoří pentagramy z modřínových trámů,“ vysvětlil už dříve Jura.

Na Hradišťský vrch s nadmořskou výškou 774 metrů vede příkrá lesní cesta z osady Hradiště, dá se tam dostat i po jižním úbočí vrchu směrem od osady Blansko. Rozhledna je otevřená za příznivého počasí každý den.

Po návratu zpátky do Kaplice lze určitě doporučit návštěvu vyhlášené pekárny nebo cukrárny v centru města