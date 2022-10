MSV 2022: nové výzvy pro průmysl

Letošní MSV se bude nově konat čtyři dny od úterý do pátku. Pořadatelé věří, že změna v délce konání přispěje k ještě větší efektivitě veletrhu. Otevřeno bude denně od 9 do 17.00, poslední den do 16.00. Vstupenky jsou nejvýhodněji k dostání online.