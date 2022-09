Moderní způsoby vytápění – který zvolit?

Celý magazín

Při rozhodování, jaké zařízení je pro nás nejvhodnější, musíme především vzít v úvahu, které z nich dokáže vyrobit energii nejefektivněji, a porovnat náklady s pořízením topné soustavy s náklady na vytápění. Rozdíl mezi pořizovací cenou topné soustavy ve vztahu k výši dosažené úspory je jedním z nejdůležitějších kritérií při rozhodování o volbě topného systému. Které systémy tedy připadají nejčastěji vúvahu?

Tepelné čerpadlo, voltaika, plyn, nebo dřevo?

Tepelné čerpadlo vzduch-voda plně odpovídá současným požadavkům, přičemž bezúdržbovost a vysoká životnost hraje v jeho prospěch. Proti hovoří vysoké vstupní náklady, jež je v některých případech možné snížit dotacemi. Naproti tomu topení elektřinou již neodpovídá požadavkům doby, což se promítá i do vysokých provozních nákladů. Jistým řešením je kombinace solární elektrárny s tepelným čerpadlem.

Topení zemním plynem je velmi účinné, zvláště v případě kondenzačního kotle. Vzhledem k nejisté situaci na trhu s plynem však bude zřejmě nezbytné doplnit ho o zdroj využívající obnovitelnou energii. Zbývá topení dřevem, jež s jeho příbuznými produkty, jako jsou brikety či pelety, považuje dnešní legislativa za obnovitelné zdroje energie.

Nové technologie pomáhají ušetřit

Vzhledem k neustálému vývoji cen na trhu s energiemi a objevování nových zdrojů i systémů má pro spotřebitele cenu jediné: Stavět domy s nulovou spotřebou energie. Úřady z Bruselu nám to ostatně ve směrnici o energetické náročnosti budov ukládají. Cílem každého stavitele rodinného domu by proto mělo být, aby jeho dům v budoucnu spotřebovával energie co nejméně. Technologický rozvoj vstupuje razantně ve stavebnictví i do oblasti energetiky a je klíčem k efektivnějšímu nakládání s energetickými zdroji, úspornějšímu provozu a chytrému šetření. Budoucnost chytrých, čistých a energeticky úsporných budov je totiž bez nových technologií nemyslitelná. Jaké technologie se zde aktuálně nejvíce prosazují?

Umělá inteligence (AI)

Dlouhodobě roste poptávka po řešeních AI pro řízení složitých operací v energetice umožňujících ekologičtější provoz například solárních a větrných zdrojů energie. Umělá inteligence také umožní snižovat spotřebu energie, a dokonce podporovat snižování emisí prostřednictvím řízení dynamické sítě energetických zdrojů. Podpoří tak i inteligentní řízení nákladů, ale také uhlíkový profil zdrojů energie. V neposlední řadě pak kompenzuje nedostatek dovedností a umožní bezpečný a spolehlivý provoz tváří v tvář zvýšené technické složitosti.

Internet energie (IoE)

Internet energie (IoE) nabývá na stále větší důležitosti. Ve chvíli, kdy ceny energií rostou a je kladen stále větší důraz na transformaci energetiky směrem k trvalé udržitelnosti, to znamená, že se musí využívat všech možností, které dnes technologie nabízejí, a vytvářet tak optimální energetická řešení systémů budov. Podle Jiřího Vágnera z firmy SSI Energy je hlavním cílem IoE, aby se pomocí internetu (IoT) vytvořily monitorovací sítě čidel, nad kterými může běžet řada smart grid aplikací, jež by umožňovaly například podrobné monitorování aktuálního stavu sítě, řízení spotřeby elektřiny, správu distribuovaných úložišť nebo začleňování obnovitelných zdrojů do elektrické sítě.

Digitální dvojníci

Digitální dvojníci jsou modely představující obrazy systému nebo zařízení z fyzického světa, které kromě jiného pomáhají zefektivnit práci nebo odhalit možná nebezpečí a rizika. Právě v energetice má tento přístup velké možnosti využití a lze je použít pro modely plánování variant energetických řešení budov. „Koncept digitálního dvojníka, který byl původně vyvinut pro průmyslové systémy, se nyní začíná využívat i v prostředí energetiky inteligentních budov a měst,“ říká Adam Leščišin ze společnosti Accenture.