Moc by nám pomohl druhý most přes Labe

Industriálním rázem předurčený Nymburk ze sebe v posledních letech úspěšně snímá nálepku neatraktivního města. Svědčí o tom mimo jiné nové bytové zástavby na okrajích města, kam se stěhují mladé rodiny. Nejen noví obyvatelé se mohou těšit na nový plavecký bazén a moderní zimní stadion. „To jsou naše priority v následujících letech,“ vysvětluje v rozhovoru starosta Nymburka Tomáš Mach.

Jaká investice vám naopak udělala největší radost v letech uplynulých?

Určitě nová lávka přes Labe, kterou jsme otevřeli předloni na podzim. Město se nachází na dvou březích řeky a obyvatelé Zálabí se oprávněně cítili od centra poněkud odstrčení. Od lidí máme na lávku pozitivní ohlasy, především pak na její vizuální podobu. Získali jsme za ni dokonce prestižní ocenění Stavba roku, kterou uděluje Nadace pro rozvoj stavitelství a architektury.

Celý magazín

Dopravně přetíženému centru však nová lávka příliš neulevila, je to tak?

Ano, provoz je tady dál opravdu hustý. Výrazná část velkých nákupních center je navíc právě na jižním okraji Nymburka, takže většina obyvatel musí při cestě k nim projíždět centrem a přes most. Jen na sídlištích v západní části města, tedy v Jankovicích a Drahelicích žije dnes už třetina populace Nymburka. Náměstí Přemyslovců doslova ztrácí svoji historickou podobu, zatěžují ho především těžké kamiony. V budoucnu bychom si přáli, aby měla velká nákladní auta na most, a tedy i na náměstí zakázaný vjezd.

V plánu je údajně i generální oprava zmíněného starého kamenného mostu…

Tuto rekonstrukci má v gesci Ředitelství silnic a dálnic ČR. Komplikací však je, že jsou v něm umístěné téměř všechny sítě. Nejprve se tedy musí vyprojektovat konektor pod Labem, do kterého by se všechny sítě naráz uložily. Až pak může oprava mostu začít. Podle posledních informací je naplánovaná na konec příštího roku. Jde přitom o jediné místo, kudy mohou řidiči v Nymburce překonat řeku. Je tak zřejmé, že by nám mnohem více pomohla výstavba druhého mostu. Snažíte se na něm nějak pracovat? Ano, už několik let o tuto stavbu žádáme na kraji, moc nám tady chybí. Místo máme vyhlédnuté, most by měl stát za čistírnou odpadních vod nedaleko výjezdu na Sadskou. Centrum města by se rázem výrazně zklidnilo. Nedávno jsem o novém přemostění hovořil s ministrem dopravy Martinem Kupkou, který sice naše výzvy pochopil, nicméně odpověděl, že i kvůli škrtům to asi hned tak nepůjde. V našem případě se totiž jedná o investici za zhruba půl miliardy korun.

Nákladnou investici představuje pro město také vybudování plaveckého bazénu u Labe. Pokud vím, tak na projekt již máte vysoutěženého zhotovitele. Kdy stavba začne?

Ano, bazén postaví stejná firma jako dělala lávku. Začátkem června jí předáváme staveniště a začínáme stavět. Jediným otazníkem, který ještě řešíme, je způsob vytápění. V původním projektu byl navržený plyn, ale víte, jak to s ním je – chvíli je extra drahý, jindy zas poměrně levný. Nechtěli jsme jít do rizika a zatěžovat další generace. Nyní proto pracujeme s projektantem na alternativních formách. Plyn bychom rádi doplnili tepelným čerpadlem a fotovoltaikou na střeše. Celý projekt nás vyjde zhruba na 390 milionů korun, žádat budeme o státní dotaci.

Vodní svět má nabídnout bazén se šesti drahami, wellness a relaxační zónu s průplavem do venkovních prostor. Kdy si v něm lidé poprvé zaplavou?

Výstavba by měla trvat osmnáct měsíců. To znamená, že pokud nenastanou komplikace, otevřeli bychom nový bazén těsně před Vánocemi 2024.

Na druhou klíčovou investici, kterou je rekonstrukce zimního stadionu, jste zvolili netradiční způsob financování – PPP projekt. V čem bude spočívat?

Vybraný dodavatel nám vyhotoví projektovou dokumentaci, následně stadion opraví a poté ho bude i provozovat. Druhou nákladnou investici bychom si už totiž nemohli dovolit. Loni jsme převzali stadion za jednu korunu do našeho majetku. Poté jsme na základě studie vypracovali zadávací dokumentaci a letos v lednu vypsali koncesní výběrové řízení. Jeho vítěze bychom měli znát v létě. Předpokládáme, že projektovou dokumentaci dokončí do dubna 2024 a v polovině příštího roku zahájí samotnou rekonstrukci. Zároveň jsme se zavázali, že bývalému majiteli, tedy klubu HC Nymburský lev, umožníme bezplatné užívání stadionu. Projekt by nás měl vyjít na 200 milionů korun, a také v tomto případě budeme žádat o státní dotaci.

Dlouho očekávanou proměnou by mělo projít také hlavní vlakové nádraží, o jehož kompletní opravu již řadu let usilujete. Spěje vaše snaha ke zdárnému konci?

Bez okolků přiznávám, že nádraží je největší ostudou města a bohužel také semeništěm drobné kriminality. Dobrou zprávou alespoň je, že koncem loňského roku vypsala Správa železnic na projekt veřejnou architektonicko-urbanistickou soutěž a nyní v červnu oznámí jejího vítěze. Součástí rozsáhlé modernizace železniční stanice má být komplexní rekonstrukce stávající výpravní budovy a současně stavba nového zázemí pro cestující a zaměstnance dopravců. To vše je v gesci Správy železnic. Za městem pak půjde úprava přednádražního prostoru včetně parkoviště. Oboje musíme koordinovat, což určitě nebude jednoduché.

Kousek u hlavního náměstí v atraktivní lokalitě poblíž Labské cyklostezky právě probíhá rekonstrukce terasy bytového domu Eliška...

Ano, práce začaly už na jaře. Hlavní důvod oprav je zatékání do garáží, které jejich majitele dlouhodobě trápí. Současně se však zaměříme také na důstojnou proměnu vzhledu terasy, která skýtá příjemný prostor pro odpočinek. Stavba řeší mimo jiné napojení na lávku přes Labe, dále počítáme také s výsadbou zeleně, novou dlažbou, instalací vkusného mobiliáře i vodním prvkem.

Část středočeských měst trápí nedostatek míst na základních školách. Týká se tento problém i Nymburka?

Bohužel ano. Snažíme se kapacity průběžně navyšovat, ale opravdovým řešením by byla až výstavba nové spádové školy pro celé ORP. Pozemek už máme vyhlídnutý v západní části města. Chceme, aby se na vybudování školy podílel developer, který tam staví byty.