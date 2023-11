Lucie Borhyová: Cvičím, abych se pak mohla normálně najíst

Už jako malá jste se prý ráda parádila před zrcadlem, v patnácti jste vyzkoušela modeling a před dvacítkou jste začala mluvit k lidem prostřednictvím televizní obrazovky. Myslíte, že vaše děti půjdou ve vašich šlépějích?

Luky asi spíš ne, ten podle mě půjde úplně jinou cestou. U Lindušky je to samozřejmě ještě trochu předčasné, ale bere si do ruky mikrofon, zkouší si moderování a líbí se jí to. Docela ráda tancuje, zpívá, chodí i na klavír. Byla už i v rádiu, takže je spíše do té mé profese. Je možné, že jednou půjde v mých šlépějích. Má k tomu sklony a zatím ji to baví.

Máte pocit, že vaše začátky byly v tomhle ohledu podobné?

Ano, vidím v ní trošku sebe, když jsem byla malá. Taky jsem se pořád převlékala před zrcadlem a něco zkoušela. Nakrucovala jsem se, tancovala a taky mě to bavilo. Ona je dnes už taková moje parťačka a sparing partnerka. Když se učím texty třeba do seriálu, tak ona mi nahazuje. Učíme se spolu a ji to opravdu baví.

Nedávno jste natáčela upoutávku na festival Life, kde jste už před pár lety překonávala taneční rekord. Baví vás se občas takhle odreagovat?

Obecně ráda unikám občas té serióznosti Televizních novin, takže pokud je nějaké natáčení bokem, ať to jsou seriály, filmy nebo záležitosti blízké mému srdci, což tanec rozhodně je, tak jsem ráda za to, že mám takové zpestření a můžu si zařádit. Asi to bude mít co dočinění s tím, že tanec miluju a ano – na Lifu jsme trhli rekord v počtu tancujících na jednom místě na stejnou choreografii, což bylo super.

Potkala jste se tak opět s moderátorem Ondřejem Sokolem, se kterým jsou spojeny vždycky nějaké srandičky. Byla to „láska na první pohled“?

Láska na první pohled může přijít kdykoliv, a když za vámi přijdou takoví dva fešáci jako Ondra a Aleš Háma, s nimiž jsem točila letošní klip, tak to může být hned. (smích) Ale s Ondrou už několik vtipných zkušeností mám. V pořadu Na lovu se hodně bavil na můj účet, když mi jeden ze soutěžících tipnul šedesátku. A v pořadu Tvoje tvář má známý hlas jsem zase byla za Karla Vágnera a on za Hanku Zagorovou. Takže my už máme ty první impulzy za sebou, už jsme vlastně tu lásku na první pohled měli. (smích)

V letošním klipu jste s modelkami Terezou Fajksovou a Andreou Kalousovou za sličné automechaničky. Umíte si vy sama poradit, když má váš vůz poruchu?

Asi tak, že zvednu telefon a hned volám odborníkům. (smích)

Lucie Borhyová s modelkami Terezou Fajksovou a Andreou Kalousovou představují sličné automechaničky. | foto: LuckyBe

Zvládla byste třeba alespoň vyměnit pneumatiku?

Tak to bych asi nezvládla. Minule jsem docela dost dlouho hledala, kde se vypíná dětská pojistka, takže co se týká auta, raději opravdu někomu zavolám, než bych něco pokazila. Dobré je, že vím, komu zavolat.

Za volantem ale trávíte hodně času, jste prý velmi dobrá řidička a navíc ráda cestujete. Kolik najezdíte ročně kilometrů?

Najezdím docela dost, možná takových osmnáct dvacet tisíc kilometrů za rok, protože jezdíme třeba i na dovolené autem. Mám ráda jízdu autem, člověk je v něm pánem svého času. Když letíte letadlem, tak jste vždycky odkázaní na někoho jiného. Tím autem si to můžete zorganizovat, jak chcete. A když jedete větší vzdálenosti, tak můžete někde zastavit, udělat si výlet, někam se podívat, takže ano, mám ráda cestování autem.

V souvislosti s vámi často padá otázka, jak to, že vypadáte tak dobře. A je to dnes častá věc, že ženy po čtyřicítce mají větší šmrnc než kdejaká dvacítka. Čím to je?

Lucie Borhyová | foto: LuckyBe

Myslím, že ženy v určitém věku, ať už ve čtyřiceti nebo padesáti, každá to má trochu jinak, si začnou více uvědomovat, že nic není zadarmo, jako když vám je dvacet. To mládí většinou stačí a holka je pro muže i okolí atraktivní. Potom, když začnou přibývat roky, už je to i o tom, že žena vypadá dobře. Musí se začít starat jak o tu vnitřní stránku, tak o tu vnější. Takže už třeba není úplně nejlepší ponocovat, je lepší se dobře vyspat, zdravě se stravovat a také cvičit. Ale určitě je fajn, když si všechny tyhle návyky člověk začne budovat v mládí, protože tělo si to pamatuje a v těch čtyřiceti mu to vrátí. Takže když pak začne cvičit, tak je rychleji ve formě, než když celý život nedělá nic.

A vy jste ve dvaceti nějak aktivně cvičila?

Já jsem vždycky byla hodně aktivní sportovkyně, protože jsem k tomu byla vedena svými rodiči. Hrála jsem tenis, jezdila na kole, lyžovala, hrála volejbal, miluju už odmalička tanec, prostě jsem byla vždycky akční. Doma by nebyli rádi, kdybychom se s bratrem jen váleli. A určitě i díky tomu jsem se třeba po dvou porodech celkem brzy vrátila zase do formy. A to jsem u prvního dítěte přibrala 30 kilo a druhého dokonce 35! Ale je fakt, že díky své práci v televizi, kdy kamera přidává kila navíc, jsem samozřejmě věděla, že se musím vrátit na svou původní váhu. Takže jsem měla i správnou motivaci, která je velmi důležitá. A není už asi tak podstatné, jestli potřebuju být krásná a fit kvůli sobě, kvůli chlapovi nebo kvůli práci. Motivace člověka dostane do stavu, že na sobě začne pracovat, tím spustí lavinu pozitivních událostí. Nebo alespoň já to tak mám.

Co je pro vás důležité v rámci péče o vzhled, kolik času investujete, abyste se cítila dobře?

Pro mě je důležité mít v televizi kvalitní make-up a s tím souvisí schopnost dobře se potom navečer odlíčit, aby pokožka mohla přes noc odpočívat. A k tomu alespoň šest až sedm hodin spánku. Taky se snažím hodně pít. Ale jinak je pro mě nejdůležitější být v pohodě, najít si na sebe čas, jít si třeba zaběhat, zacvičit, navštívit fitko. Nedávno jsem si oblíbila v rámci udržení kondičky box.

Vy chodíte na box?

Ano, mám trenéra, se kterým jedeme speciální program, a třeba právě box mi velmi vyhovuje na paže, vidím výsledky. Paže jsou pevnější a celkově ty ruce vypadají lépe. Co si budeme povídat, povadlé paže nejsou sexy.

Tak to máte naprostou pravdu. A jak to máte se zdravou výživou?

Já miluju jídlo, ale nejsem extremista. Žádný extrém není dobrý, ani drastické diety, ani přejídání. Ve všem musí být rovnováha. A proto cvičím, abych se pak mohla normálně najíst. Když vím, že budou Svatomartinské hody a budu si chtít dát kachnu s knedlíky, tak si jdu o to víc zacvičit. Nechci se vzdávat svíčkové nebo vánočních pokrmů, ale nedám si to večer, ale třeba na oběd. Jím všechno, ale s mírou. V létě si dopřeju třeba více saláty, ryby a v zimě si dám zase nějakou zahuštěnou polévku, která mě zasytí. Už vím, jak funguje moje tělo, a poslouchám ho. Občas si nechám poradit, ale ono to, co funguje někomu jinému, nemusí vůbec fungovat mně.

Držela jste někdy nějaké diety?

Jednou jsem se rozhodla, že vyzkouším nějakou dietu, už si nepamatuji, jak se jmenovala, a koupila si kvůli tomu i knihu s recepty. V rámci jídelníčku bylo hodně tučných věcí, což mě překvapilo, ale říkala jsem si, že to má třeba nějaký smysl. Takže jsem si takhle pořád jedla a jedla a uklidňovala se tím, že ono to přece není nikdy tak, že člověk najednou zhubne, že ten náběh může být pomalejší. No a pak jsem si stoupla za tři týdny na váhu a měla jsem pět kilo nahoře! Tak tohle je moje zkušenost s dietou. První a poslední. (smích)

A vedete ke zdravému životnímu stylu i děti?

Určitě! My chodíme společně sportovat, máme rádi pěší turistiku, v zimě jezdíme lyžovat, chodíme běhat, máme rádi rychlochůzi. Pohyb prostě u nás patří k denní rutině. A děti se mnou taky chodí občas na box. Linduška tancuje. A stejně jako já sportuju, abych se mohla najíst, tak i děti vedu ke sportu, aby byly zdravé a mohly si dát k jídlu, co jim chutná. Nechci je omezovat.