Listopad patří Svatomartinskému vínu

23. října a 1. listopadu Letošní ročník mladých vín posoudily odborné komise ve Valticích. Pouze vína, která díky své kvalitě uspějí u hodnocení, budou mít možnost nosit prestižní známku Svatomartinské.

Sobota 11. listopadu Svatomartinské slavnosti na náplavce. Akce startuje od 10 hodin. „Budeme víno degustovat i pít výhradně ze sklenic, což dává vínu co do chuti nejen vyniknout, ale eliminuje se tím výrazně také druhotný odpad,“ zvou pořadatelé. Degustační set lze koupit za 100 Kč a obsahuje degustační sklenici, katalog a tužku určenou k záznamům do degustační karty. Sumu za jednotlivé degustační dávky si určují sama vinařství.