Lidé do bytů investují I přes drahé hypotéky

Investovat do nemovitostí je jednou z nejbezpečnějších forem, jak uložit své peníze. Takové akcie oproti tomu mohou zažít strmý pád až na dno během pouhé chvilky. Důležitou otázkou v případě koupě nemovitosti tak není zda, ale kdy. Roli totiž hraje celá řada faktorů, od cen nemovitostí na trhu přes jejich nabídku až po úroky hypotečních úvěrů. A byť zmiňované proměnné zatím rozhodně nejsou ideální, trh se pomalu, ale jistě probouzí.

„V posledních měsících pozorujeme zvýšený zájem lidí o koupi nemovitostí, a to víceméně bez ohledu na jejich konkrétní typ. Stále se nedá hovořit o síle poptávky, kterou jsme zažívali v roce 2021 a předešlých letech, nicméně pozitivní trend je v poslední měsících zcela zřetelný,“ sděluje Jakub Žižka, realitní makléř z RE/MAX Alfa.

Nabídka je široká

Lidem, kteří s investováním do nemovitostí teprve začínají, Žižka doporučuje volit jistější objekty, jako jsou malometrážní byty mezi 30 a 55 metry čtverečními. Dodává také, že zásadní je samozřejmě i zvolená lokalita, především co do dostupnosti občanské vybavenosti. Díky současné situaci na trhu je navíc podle Žižky možností více než dost.

„Zatímco v minulosti bývalo zvykem, že byty vhodné k investici se na trhu ohřály mnohdy pouze pár dnů, nyní se při troše snahy dostane zájemce klidně k několika desítkám zajímavých nemovitostí víceméně v každé městské části,“ říká Žižka. „ Záleží tak na finančních možnostech a preferencích každého z investorů, ale ať už je centrem jeho zájmu koupě malé garsoniéry na panelovém sídlišti, či nadstandardního bytu v novostavbě na prestižní adrese, rozhodně má na aktuálním trhu stále velkou šanci uspět,“ dodává.

Faktorem, který dnes nejvýrazněji brzdí lidi při investování do bytů či domů, jsou stále velmi drahé hypotéky. Úroková sazba se momentálně pohybuje kolem 5,8 %, což je pořád zhruba třikrát víc než před pandemií koronaviru. Ekonomové momentálně předpovídají snížení úroků na polovinu současné výše do roku 2025.

Podle Žižky nicméně řada lidí na snížení už nečeká. „Není již tolik vzácné, že nákup lidé financují formou hypotečního úvěru, a to i navzdory stále přetrvávajícím vysokým úrokovým sazbám,“ informuje Žižka.

Jeho slova potvrzují i objemy poskytnutých hypoték. Za srpen poskytly banky a stavební spořitelny v Česku hypoteční úvěry za 14 miliard korun, což je meziměsíčně o čtvrtinu více. Odborníci zároveň podotýkají, že byť srpen bývá na hypotečním trhu obecně příznivější než červenec, přesahuje tento nárůst běžný sezonní výkyv.

Rozmrzající trh pochopitelně láká především ty investory, kteří nejsou odkázáni na hypotéky. „Chuť nakupovat roste u velkých investorů, kteří reagují na zprávy, že nás v příštích deseti letech čeká výrazný globální růst cen nemovitostí. Podle studie organizací ifo Institute a Institute for Swiss Economic Policy bude průměrné roční nominální tempo růstu činit 9 procent,“ komentuje Marcel Soural, předseda představenstva investiční skupiny Trigema.

O statisíce levnější

Existuje jeden výrazný milník, na který si může řada investorů počkat a ušetřit tak i statisíce korun. A tím je plánovaná změna výše DPH v rámci takzvaného konsolidačního balíčku, který se nachází již ve třetím, a tedy posledním čtení v Poslanecké sněmovně.

Návrh počítá se snížením DPH u bytů do 120 metrů čtverečních ze současných 15 procent na 12. To může a pravděpodobně také povede k tomu, že zájemci o byty své aktivity o čtvrt roku pozdrží. Pokračovat v projednávání balíčku totiž budou poslanci 11. října a plán je zavést změny už od začátku příštího roku. Koaliční většinu vláda na schválení má, otázkou nicméně zůstává, co na balíček řekne prezident.