Lidé chtěli mít kousek Svaté země doma

Drobounký betlém zhotovený z kosti, scéna Narození usazená do dutiny polodrahokamu nebo betlém v podobě závěsného dioramatu s vestavěnou zvonkohrou. Takové a mnohé další „jesličkové“ unikáty si mohou lidé prohlédnout až do 7. ledna příštího roku na výstavě v Regionálním muzeu Mělník. „Betlémářská tradice se rozvíjela hlavně v místech slavných poutních kostelů, často mariánských. V našem kraji je to zejména Svatá Hora u Příbrami,“ říká kurátor výstavy Lukáš Snopek.

Můžete připomenout, jak betlemářská tradice vznikla?

Betlémy, jak je známe, se začaly stavět až v 16. století. Vycházejí ale i z tradice křesťanského zobrazování narození Ježíše, která sahá až do 3. století. Před 800 lety, v prosinci roku 1223, se u italského Greccia odehrála zvláštní liturgická slavnost. Inicioval ji sv. František z Assisi, který byl v církvi velkým inovátorem. Navštívil Svatou zemi, místa, kde žil Ježíš. Poznal tamní liturgické tradice a chtěl je venkovanům v Itálii přiblížit. Do jeskyně přivedl volka a osla, u ní se pak konala půlnoční mše svatá. Toto byl jeden z hlavních impulzů, který přispěl k tomu, že se betlémy dostaly až do domácností lidí.

Kdy se začaly v domácnostech běžně objevovat? To asi nějakou dobu trvalo...

Od 16. století se betlém osamostatnil jako svébytný kus zařízení kostela. Bohatí lidé si pak stavěli betlémy i v domácích kaplích. Sloužily jim jako pomůcka k osobnímu rozjímání. Do Svaté země lidé tehdy neměli možnost jet, proto si její kus chtěli „přenést“ k sobě domů. Blízké návrší ztotožnili s Golgotou nebo s Horou Proměnění apod. S osvícenskou dobou pak přišel zákaz kostelních betlémů a rovněž i betlémů v domácnostech. Jak Marie Terezie, tak její syn Josef II. je považovali za „dětinské a církve nedůstojné zvyky“. Stát šetřil, aby bylo na armádu a reformní počiny. Lidé si je ale vzít nedali. Ostatně poezie Vánoc dodnes dojímá i nevěřící. V 18. století se tak betlémy stáhly do soukromí rodin. Stavět je sice bylo zapovězené, ale nešlo to kontrolovat. Díky tomu se pak rozvinula tradice lidového betlémářství.

Betlémy letí už osm staletí! Výstava betlémů k uctění 800. výročí inscenace betlémské události sv. Františkem z Assisi v italském Grecciu potrvá do 7. ledna 2024. Otevřená je denně kromě pondělí 9–12 a 12.30–17 hod. Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54 Doplňkový program 27. prosince bude probíhat Perníková dílnička nejen pro děti vedená Danou Holmanovou. 4. ledna od 15.30 se koná komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Lukášem Snopkem.

V České republice máme Třebechovický betlém, známé jsou i Krýzovy jesličky či betlémy z Třeště. Máme nějakou podobnou tradici i ve středních Čechách?

Tradice se vždy více rozvíjela v místech spojených se slavnými poutěmi, často mariánskými. V našem kraji je to zejména Svatá Hora u Příbrami. Příbramsko je dodnes proslulé specifickým typem betlémů, pro které jsou typickými figurami. Často jsou v nich jako darovníci horníci. Musíme to vnímat optikou tehdejších věřících. Staří Příbramáci samozřejmě neměli povědomí o odívání v Palestině v 1. století a vnímali to tak, že Ježíš se narodil pro všechny lidi všech dob. Je-li tam znázorněn český horník v oblečení z 19. století, vůbec to nevadí, protože Ježíš se narodil i kvůli němu. Betlémářství se hodně rozvíjelo také v podhorských oblastech. Řezáním figur a kompletací betlémů si lidé přivydělávali zejména v zimě, kdy nebyly polní práce.

Na mělnické výstavě jsou k vidění také jesličkové archy, o co jde?

Jak se rozvíjel průmysl, staly se levnější a dostupnější variantou papírové archy. Původně byly černobílé, lidé si je sami vybarvovali, vystřihovali, podlepili a sestavili do scény. Tyto betlémy dodnes žijí svým životem. Na ně pak navázaly reklamní verze z 1. poloviny 20. století. Byli tam samozřejmě tři králové, pastýři a darovníci, ti ale nesli krabičku s nějakým výrobkem, který se tím propagoval. To se rozmohlo hlavně ve 30. letech za hospodářské krize. S nástupem komunismu betlémům ve veřejném prostoru téměř odzvonilo, ale lidové betlemářství přece jen žilo dál – asi jako za Josefa II.

Na co dalšího se lidé mouhou těšit?

Podařilo se nám zapůjčit betlémy ze sbírky dvou pozoruhodných osobností. První je Jiřina Hánová z Rokycan, která je i spoluautorkou obsáhlé knihy o českých a moravských betlémech. Z její sbírky u nás lidé mohou obdivovat například betlémy z tlačených figur, Český betlém z Klatov nebo reklamní kousky z 30. let. Vedle místní katolické farnosti je druhým hlavním zapůjčitelem mělnický patriot Karel Lojka. Půjčil nám asi patnáct kousků. Jsou mezi nimi papírové i dřevěné a jeden je dokonce přímo z Betléma. Máme od něj i dva mělnické, které jsou osvětlené a jsou v nich dominanty našeho města.

Během výstavy bude postupně vznikat muzejní betlém...

Až do vánočních prázdnin bude v muzeu dopoledne probíhat program pro školy. V muzejní dílničce si děti dotvoří nový mělnický betlém od české ilustrátorky Ladislavy Pechové. Ten reflektuje výročí 750 let města; každý darovník představuje jednu významnou osobnost mělnické minulosti. Muzejní betlémek tak symbolicky otevře oslavy městského jubilea, jimiž bude vyplněn celý rok 2024.