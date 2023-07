Léto v Budějovicích bude veselé každý den

Léto v Budějovicích - Vybrané akce Múzy na vodě 1. 7. The Cello Boys 2. 7. Fragile 3. 7. Adam Plachetka s orchestrem Jihočeského divadla 4. 7. Brass Avenue 5. 7. Originální pražský synkopický orchestr 6. 7. Bára Basiková & Blue Cimbal Středy před K2 28. 6. MYDY – K.R.B. 12. 7. Cuatro por cinco – Colorful People 29. 7. Satisfvction – Frozen Poppyhead – Deadroots 26. 7. Zooblasters – Garyho hausbót 2. 8. Heband – Pakáš 9. 8. TH!S – The Last June 16. 8. Aneta & The Soul Uncles – Celes & Charles 23. 8. Better Way – Dezinfekce