Lemuří mládě objevuje svět

Tohohle fešáka jen tak někde nepotkáte. Nejen že samozřejmě nežije v Česku ve volné přírodě, dokonce i v zoologických zahradách jsou mláďata lemura vari černobílého výjimkou. Rozmnožují se totiž jen ve dvou českých zoo – mimo té v Ústí nad Labem také v Olomouci na Svatém Kopečku.

Před pár týdny se tam narodilo další mládě této roztomilé poloopice. „Je to kluk a daří se mu výborně. Od prvopočátku přibývá pravidelně na váze. Ve výběhu je společně s rodiči a sourozenci z roku 2021,“ říká zooložka Jitka Vokurková. Kromě toho, že vypadá jako živý plyšák, lidé na něm obdivují i rozkošná velká kukadla.

Olomoucká zahrada chová vari od roku 1990 a na svět v ní přišlo celkem 39 mláďat. Ve volné přírodě obývají pouze ostrov Madagaskar. Většině tamních poloopic kvůli kácení deštných pralesů, lovu pro maso a úbytku životního prostoru doslova mizí domov před očima a stávají se nejohroženější skupinou primátů na světě.

Lemur vari patří mezi největší lemury. Ze všech lemurů nejvíce žere nejrůznější plody, ale pochutná si i na listech, nektaru, semenech a dokonce i houbách. Pohybuje se převážně v korunách stromů a je jediným primátem, který si za účelem rozmnožování staví hnízda. V těch ponechává mláďata, jež první dva týdny hlídají oba rodiče. Při přesunu své potomky přenášejí v zubech jako kočky.

Jeho příbuzné, lemury kata, mohou návštěvníci zoo pozorovat při každodenním komentovaném krmení, které v jejich výběhu začíná po celé prázdniny v 10 hodin dopoledne. Po půlhodinách se pak mohou zájemci zúčastnit krmení a vyslechnout zajímavosti ze světa zvířat také u pand červených, surikat, klokanů rudých, velblouda jednohrbého a kočkovitých šelem. Ve 13.30 následují makakové červenolící, poté vlci Hudsonovi, medvědi baribalové, plameňáci a v 15.00 žirafy.

Olomoucká zoo je otevřená každý den od 9 do 18 hodin. Dospělí za vstupné zaplatí 140 korun, děti 100 korun a ti nejmenší do tří let mohou do areálu zdarma. Při uplatnění rodinných pasů dostanou návštěvníci 10 procent slevu.