Lékař zachránil život ojedinělým zákrokem

Byl to jeden z jeho nejrychlejších záchranářských přesunů. Lékař Jiří Uher sloužil v srpnu ve Svitavách na záchrance, když ho k sobě urychleně povolávali na pomoc kolegové, kteří v Moravské Třebové zasahovali u šestiletého chlapce, který měl úraz v cykloparku. Klučík se srazil s jiným malým cyklistou a výsledkem byl naražený hrudník. Dítě si dědečkovi, který tam s ním byl, na nic nestěžovalo. Doma ale začal boj o jeho život.

„Chlapeček začal špatně dýchat a jako by se nafukoval,“ takové hlášení dostal od kolegů lékař na svitavské záchrance Jiří Uher.

Nelékařská posádka na místě potřebovala posilu. Chlapec se rychle zhoršoval. Záchranáři ho napojili na kyslík a zajistili vstup do žilního řečiště. Všechno bylo málo. Dítě přestávalo dýchat. To už ale na místo přijel doktor Uher.

„Velmi rychle jsme se shodli na tom, že jde o tenzní pneumotorax, což je stav, kdy dojde k poranění hrudní dutiny a do hrudníku vniká z plíce, nebo vnějšího prostředí vzduch. To způsobuje kolaps plíce a srdeční činnosti,“ popisuje Uher. Co dál?

„Toto jsme museli vyhodnotit v minutě od doby, co jsme dorazili na místo, protože stav byl natolik vážný, že jsme museli otevřít hrudní dutinu a vypustit vzduch, který se tam nashromáždil. Jenže chlapeček se nafukoval, nebyly vidět kožní záhyby, hlava, ruce, hrudník, krk, vše bylo nafouklé. Tomu se říká podkožní emfyzém,“ popisuje Uher.

A tak došlo na hrudní punkci.

„Je to urgentní a život zachraňující úkon, který nacvičují zaměstnanci záchranky Pardubického kraje při pravidelných školeních. V terénu je však ojedinělý. Záchranáři při něm nabodnou dutinu hrudní dutou jehlou. Cílem úkonu je odstranění vzduchu nebo tekutiny z dutiny hrudní, které ohrožují pacienta na životě,“ vysvětlila mluvčí krajské záchranky Alena Kisiala.

V letošním roce jich během zásahu udělali krajští záchranáři nejvýše pět.

Ale zpět k příběhu. Doktor Uher nabodl dutou jehlou chlapcův hrudník přímo před domem. Nebyl čas konat jinak. Chlapcův stav se ale nelepšil, a tak mu Uher s kolegy záchranáři musel naříznout prostor kůže a podkoží nad klíčními kostmi a vytvořit tak otvory, aby vzduch mohl unikat ven. Tím se vzduch konečně začal dostávat pryč a chlapec byl schopen transportu do Fakultní nemocnice v Olomouci. Tam strávil ještě několik dní na jednotce intenzivní péče, nikoli však již v ohrožení života.

Ovšem to zásadní se stalo před domem v Moravské Třebové. Klučina je bez následků a zcela v pořádku.

„Tyto stavy často končí srdeční zástavou, tady to dopadlo dobře,“ říká Uher.

Za několik týdnů čekalo na zasahujícího lékaře ve Svitavské nemocnici, kde pracuje, překvapení. Na chodbě postával stydící se malý chlapec, který v rukou svíral plyšového záchranářského maskota Kryštůfka, kterého dávají záchranáři dětem. Hoch se schovával za plačící maminku a tatínka, který pohnutí též špatně zastíral.

V tu chvíli lékaři došlo, kdo ho přišel na oddělení neplánovaně navštívit.

„Zapamatovat si lidi kolem, to je při výjezdu naše poslední starost. Ale docvaklo mi to, o koho se jedná. V nemocnici mi tehdy popsali, co bylo s jejich synem dál, a hezky jsme si povídali. Od té doby jsem s rodinou v kontaktu, občas mi napíšou, kde jsou, co dělají, pošlou fotku. Teď jsme se domluvili na návštěvě našich rodin, máme stejně staré děti. To naše setkání v nemocnici bylo moc pěkné, jsem za něj moc rád, protože je to takové velké zadostiučinění,“ říká Uher.

Úvahy o hrdosti, že se povedlo něco skutečně mimořádného, jsou namístě. „Je to takový motor, který vás přes únavu a vyčerpání žene dopředu. Víte, že se stalo něco, co se povést nemuselo, a bylo by tady o jednoho malého rošťáka míň a byla by to velká škoda,“ popisuje Uher.

Že se chlapce podařilo zachránit, je podle lékaře také dílem štěstí a týmové souhry.

„Šlo o spolupráci nás všech na místě. Kluci ze záchranky z Moravské Třebové udělali vše bezchybně a tím tomu chlapci koupili čas na to, abych já tam stihl přijet, protože cesta ze Svitav do Moravské Třebové se nedá zvládnout lusknutím prstu. Navíc byl v tu dobu zavřený Hřebečský tunel a my museli kličkovat serpentinami. A tam nám záchranáři volali, že musíme přidat, že to není dobré,“ vrací se znovu k vypjatým okamžikům Uher.

Profesionální řidič, který tehdy lékaře v osobním autě vezl, s doktorem doslova letěl. „To byl zážitek, divočina. Já jel takhle rychle snad jen na dálnici v Německu, kdy jsem testoval, co moje auto umí, ale v kopcích nad Moravskou Třebovou..., už jen to byl zážitek,“ popisuje s odstupem čtyř měsíců Uher.

Bezprostředně po zásahu vstřebával dramatické události i sám lékař. Zcela jistě o to víc, že má syny stejného věku jako malý pacient, jemuž zachránil život. „Úplně stejně ti mí rošťáci blbnou a my s manželkou se jen držíme za ruce a doufáme, že to dobře dopadne,“ říká Uher.

Jeho čin nezůstal bez povšimnutí. Lékař byl oceněn v pardubické enteria areně při akci Dynamo děkuje, kde hokejisté pozvali osobnosti, které někomu zachránily život. Na ledové ploše defilovali ti, kteří neváhali zabrat a udělat pro druhého „to úplně nejvíc“. Zaplněná hala, která jindy tleská výkonům hokejistů, tehdy aplaudovala skutečným hrdinům. Tedy i doktoru Uherovi.