Lék na delší život mezi sporty? Golf

  13:15
Pokud si pod pojmem golf představíte jen muže v kostkovaných kalhotách, kteří se vozí v autíčku a občas do něčeho ťuknou, nejnovější zjištění vědců vás vyvede z omylu. Golf se v posledních letech stal miláčkem lékařů a expertů na dlouhověkost.
Fotogalerie4

| foto: Dominik Kárník / Česká golfová federace

Proč byste měli vyměnit fitko za green a jak vám to může doslova zachránit život? Tady je pohled na golf bez mýtů, podložený tvrdými daty. Vědecké studie z posledních let mluví jasně: golf je jedním z nejzdravějších pohybů, které můžete svému tělu dopřát. A co víc? Podle výzkumů vám může prodloužit život o pět let.

Recept na delší život: +5 let k dobru

Nejsilnější argument pro golf pochází ze Švédska. Rozsáhlá studie Karolinska Institutet, která sledovala 300 000 golfistů, došla k fascinujícímu závěru: pravidelní hráči golfu mají o 40 % nižší úmrtnost než negolfisté stejného věku a socioekonomického postavení. V praxi to znamená, že vám golf může nadělit v průměru 5 let života navíc. Pokud stále věříte mýtu, že golf je jen „procházka s holemi“, možná vás překvapí, že během jednoho odpoledne na hřišti spálíte víc kalorií než při hodině v posilovně. Ale nejde jen o hubnutí. Golf se stal fenoménem moderní medicíny, který řeší neduhy dnešní doby: stres, izolaci a nedostatek přirozeného pohybu.

„Zelené cvičení“ pro čistou hlavu

Britská univerzita v Essexu zavedla termín „Green Exercise“ (zelené cvičení). Výzkumy ukazují, že fyzická aktivita v přírodě má na psychiku mnohem silnější vliv než stejná námaha v uzavřené hale. „Green Exercise“ dramaticky snižuje hladinu kortizolu. V době, kdy polovina populace bojuje s vyhořením, nabízí golf čtyři hodiny v „offline“ režimu. Bez mobilu, uprostřed perfektně střiženého trávníku, s výhledem do krajiny. Je to meditace v pohybu, která prokazatelně zlepšuje kvalitu spánku i psychickou odolnost.

  • Snižuje hladinu kortizolu (stresového hormonu).
  • Zlepšuje sebevědomí a náladu výrazněji než chůze na pásu v posilovně.
  • Slouží jako prevence úzkostí a podle R&A dokonce pomáhá v boji proti demenci díky neustálému procvičování koordinace a strategie.

Nenápadný spalovač kalorií

Zapomeňte na golfová autíčka. Pokud hřiště obejdete po svých, ujdete během 18 jamek zhruba 11 až 17 tisíc kroků (cca 8–12 km).

  • Výdej energie: Jedna hra může spálit 1 500 až 2 500 kalorií. To je víc, než kolik spálíte během hodinového intenzivního běhu, a přitom se u toho nezničíte.
  • Srdce v kondici: Golfisté se během hry pohybují v zóně střední intenzity zátěže, což je ideální pro posílení srdečního svalu a úpravu hladiny cholesterolu.

Iniciativy R&A: Golf is Good

Zatímco v Česku golfovou osvětu šíří Česká golfová federace (ČGF), globálně se do boje za zdraví zapojila i prestižní R&A (nejvyšší světová golfová autorita). Jejich kampaň „Golf is Good“ se nezaměřuje na to, jak trefit jamku, ale na to, co se děje s vaším tělem i hlavou. Kampaň prezentuje golf jako součást národního zdraví. Investují miliony liber do výzkumů, které potvrzují, že golfisté mají lepší rovnováhu a silnější střed těla (core), což je v pozdějším věku klíčové pro prevenci pádů a zranění. Mnoho lidí začne se sportem, aby po měsíci skončili s bolestí kolen nebo zad. Golf je v tomto ohledu unikátní. Díky švihu zlepšujete rovnováhu a koordinaci, ale přitom nedochází k tvrdým dopadům jako při běhu. Při golfu klouby netrpí!

3 důvody, proč to zkusit ještě letos:

  • Spálíte „nedělní svíčkovou“: Během hry spálíte kolem 1 500 až 2 500 kalorií. To je víc než při dvou hodinách tenisu.
  • Sociální detox: V době digitální izolace nabízí golf reálný kontakt. Čtyři hodiny si povídáte s přáteli, což je podle psychologů klíč k duševnímu zdraví v každém věku.
  • Dostupnost: Zapomeňte na drahé členství. Většina českých areálů nabízí startovní balíčky pro začátečníky, kde vám půjčí hole i trenéra za cenu lístku do kina.

Verdikt je jasný: Golf není jen hra s míčkem. Je to investice do zdraví, kterou vám proplatí vaše vlastní tělo – a to s úrokem pěti let života navíc. Tak co, zkusíte svůj první odpal?

Krmítko v americkém Ohiu

Toto je dvacet nejbizarnějších koníčků, u kterých se rozhodně nebudete nudit

Další snímek ze závodů v hobby horsingu, kterých se Bára ráda účastní.

Hledáte inspiraci pro nový koníček, nebo se jen chcete pobavit nad lidskou vynalézavostí? Přinášíme vám 20 nejneobvyklejších a nejbizarnějších zálib z celého světa, nad kterými zůstává rozum stát. A...

Keltský horoskop vám odhalí, který strom nejlépe odráží vaši osobnost i osud

Každý z lidí má svůj strom, někdo štíhlý a vysoký, další nízký, zato košatý…...

Každý z lidí má svůj strom, někdo štíhlý a vysoký, další nízký, zato košatý… Podle data narození tvoří člověk a strom dvojici, která se k sobě hodí, alespoň tak o tom vypovídá keltský horoskop....

Jak na zpevněné cesty, kostru zahrady. A Lefflerův návod na položení nášlapů

Zahrada bez trávníku od atelieru Flera od zahradního designéra Ferdinanda...

Často máme při pohledu z okna domu na pozemek jasno: na terasu dáme jídelní stůl a sezení, támhle do rohu kompost a pár záhonků, pod zídku ohniště a k jabloni nějaký hrací prvek dětem. Proč ne, pokud...

Jak chutná Michelin. Prohlédněte si 30 pokrmů z nejlepších restaurací světa

Do některých se možná nikdy nepodíváte. Pojďte se podívat na ikonická menu 30...

Do některých se možná nikdy nepodíváte. Pojďte se podívat na ikonická menu 30 špičkových michelinských restaurací.

KVÍZ: Vyřešte kvíz o historii dveřních zámků a vyhrajte voucher na nákup

Různé druhy klíčů firmy Fáborský a Šeda, později FAB

Historie dveřních zámků odráží lidskou potřebu bezpečí a soukromí, která se vyvíjela od jednoduchých dřevěných závor až po složité mechanické a elektronické systémy. Tento vývoj není jen příběhem...

Zvíře vám nahradí psychologa. Co vás naučí doktorka kočka a co doktor pes

Váš pes je tu pro vás, kdykoli potřebujete.

V dnešní době stoupá počet lidí, kteří trpí úzkostmi, osaměním a depresemi. Pokud patříte mezi ně, podle vědců byste měli zvážit pořízení čtyřnohého mazlíčka.

Když chytře vysejete podle Eywy, sklidíte ze záhonu postupně čtyři plodiny

bob jedlý, zahradní, obecný, sklizeň

První výsevy se sice dají dělat už od února, ani dubnovým výsevem zeleniny ovšem rozhodně nic nezkazíte. Vždyť počasí je jako na houpačce, navíc má každá zahrada specifické podmínky. V každém případě...

14. dubna 2026

Zvířecí celebrity na ústupu. Proč se už v řadě zoo nedozvíte jména mláďat

Premium
JMÉNO NESDĚLUJÍ. Loni se v Ostravě narodila samička šimpanze. Jak ji však...

V zoologických zahradách to bývaly slavnostní chvíle. Mláďata vzácných nebo z pohledu návštěvníků atraktivních zvířat dostávala jména a křtin se ujímaly známé osobnosti. Teď některé zoo tyhle...

13. dubna 2026

Zkuste jarní cibulku upravit à la chřest. Nebo na grilu podle Pohlreicha

jarní cibulka, lahůdková

Fanoušci svěžích chutí a barev, které jsou předzvěstí přírody probouzející se do nové sezony, se potěší. Dáme si jarní cibulku! Mnoho lidí si ji v euforii zjara přinese domů, pak ale tápe, co s ní.

13. dubna 2026

Toto je dvacet nejbizarnějších koníčků, u kterých se rozhodně nebudete nudit

Další snímek ze závodů v hobby horsingu, kterých se Bára ráda účastní.

Hledáte inspiraci pro nový koníček, nebo se jen chcete pobavit nad lidskou vynalézavostí? Přinášíme vám 20 nejneobvyklejších a nejbizarnějších zálib z celého světa, nad kterými zůstává rozum stát. A...

13. dubna 2026

Zázrak plný dřiny trvá deset hodin. Když ryby šplhají vzhůru po vodopádu

Tisíce drobných ryb šplhá vzhůru po konžském vodopádu Luvilombo. (1. dubna 2026)

V Demokratické republice Kongo vědci pozorovali tisíce drobných ryb, jak šplhají vzhůru proti proudu patnácti metrovým vodopádem Luvilombo v horní části povodí řeky Kongo. Takový výkon může rybám...

12. dubna 2026  12:04

Jak chutná Michelin. Prohlédněte si 30 pokrmů z nejlepších restaurací světa

Do některých se možná nikdy nepodíváte. Pojďte se podívat na ikonická menu 30...

Do některých se možná nikdy nepodíváte. Pojďte se podívat na ikonická menu 30 špičkových michelinských restaurací.

12. dubna 2026

Pravý rum má být suchý. Nepleťme si ho s lihovinou, není to jen slovo, říká odborník

Premium
Rumový buditel Matyáš Jurica

Matyáš Jurica se zabývá osvětou kolem ušlechtilého alkoholu. Proč se podrobně zajímat o to, co nás při nestřídmém pití může zabít? A kde se rum nedoslazuje? Nejen na tyto otázky odpovídá magazín...

11. dubna 2026

Jak na zpevněné cesty, kostru zahrady. A Lefflerův návod na položení nášlapů

Zahrada bez trávníku od atelieru Flera od zahradního designéra Ferdinanda...

Často máme při pohledu z okna domu na pozemek jasno: na terasu dáme jídelní stůl a sezení, támhle do rohu kompost a pár záhonků, pod zídku ohniště a k jabloni nějaký hrací prvek dětem. Proč ne, pokud...

11. dubna 2026

Zemědělský veletrh se mění na Agrishow. Ukáže traktory, zvířata i dřevorubce

Tradiční zemědělský veletrh na brněnském výstavišti se v dubnu 2026 poprvé...

Stovky hospodářských zvířat, pivo, víno, dřevorubci a zemědělské stroje v akci. To vše podpořeno příjemným jarním počasím, tedy alespoň podle předpovědi meteorologů. Na brněnském výstavišti v neděli...

10. dubna 2026  12:21

Jak správně přepíchat sazeničky. Jak je neutopit, a co jim udělat s kořínky

Rozsazené papriky dejte na světlo, ideálně na okno nebo do skleníku, ať hezky...

Podařilo se vám ze semínek úspěšně vydolovat malé rostlinky, ale nejste si úplně jistí, co s nimi dál? Jakou potřebují péči, do čeho je přesadit a jak dlouho je opečovávat za oknem? S mnohými...

10. dubna 2026

KVÍZ: Vyřešte kvíz o historii dveřních zámků a vyhrajte voucher na nákup

Různé druhy klíčů firmy Fáborský a Šeda, později FAB

Historie dveřních zámků odráží lidskou potřebu bezpečí a soukromí, která se vyvíjela od jednoduchých dřevěných závor až po složité mechanické a elektronické systémy. Tento vývoj není jen příběhem...

vydáno 10. dubna 2026

