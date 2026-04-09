Lék na delší život mezi sporty? Golf

Proč byste měli vyměnit fitko za green a jak vám to může doslova zachránit život? Tady je pohled na golf bez mýtů, podložený tvrdými daty. Vědecké studie z posledních let mluví jasně: golf je jedním z nejzdravějších pohybů, které můžete svému tělu dopřát. A co víc? Podle výzkumů vám může prodloužit život o pět let.
Recept na delší život: +5 let k dobru
Nejsilnější argument pro golf pochází ze Švédska. Rozsáhlá studie Karolinska Institutet, která sledovala 300 000 golfistů, došla k fascinujícímu závěru: pravidelní hráči golfu mají o 40 % nižší úmrtnost než negolfisté stejného věku a socioekonomického postavení. V praxi to znamená, že vám golf může nadělit v průměru 5 let života navíc. Pokud stále věříte mýtu, že golf je jen „procházka s holemi“, možná vás překvapí, že během jednoho odpoledne na hřišti spálíte víc kalorií než při hodině v posilovně. Ale nejde jen o hubnutí. Golf se stal fenoménem moderní medicíny, který řeší neduhy dnešní doby: stres, izolaci a nedostatek přirozeného pohybu.
„Zelené cvičení“ pro čistou hlavu
Britská univerzita v Essexu zavedla termín „Green Exercise“ (zelené cvičení). Výzkumy ukazují, že fyzická aktivita v přírodě má na psychiku mnohem silnější vliv než stejná námaha v uzavřené hale. „Green Exercise“ dramaticky snižuje hladinu kortizolu. V době, kdy polovina populace bojuje s vyhořením, nabízí golf čtyři hodiny v „offline“ režimu. Bez mobilu, uprostřed perfektně střiženého trávníku, s výhledem do krajiny. Je to meditace v pohybu, která prokazatelně zlepšuje kvalitu spánku i psychickou odolnost.
- Snižuje hladinu kortizolu (stresového hormonu).
- Zlepšuje sebevědomí a náladu výrazněji než chůze na pásu v posilovně.
- Slouží jako prevence úzkostí a podle R&A dokonce pomáhá v boji proti demenci díky neustálému procvičování koordinace a strategie.
Nenápadný spalovač kalorií
Zapomeňte na golfová autíčka. Pokud hřiště obejdete po svých, ujdete během 18 jamek zhruba 11 až 17 tisíc kroků (cca 8–12 km).
- Výdej energie: Jedna hra může spálit 1 500 až 2 500 kalorií. To je víc, než kolik spálíte během hodinového intenzivního běhu, a přitom se u toho nezničíte.
- Srdce v kondici: Golfisté se během hry pohybují v zóně střední intenzity zátěže, což je ideální pro posílení srdečního svalu a úpravu hladiny cholesterolu.
Iniciativy R&A: Golf is Good
Zatímco v Česku golfovou osvětu šíří Česká golfová federace (ČGF), globálně se do boje za zdraví zapojila i prestižní R&A (nejvyšší světová golfová autorita). Jejich kampaň „Golf is Good“ se nezaměřuje na to, jak trefit jamku, ale na to, co se děje s vaším tělem i hlavou. Kampaň prezentuje golf jako součást národního zdraví. Investují miliony liber do výzkumů, které potvrzují, že golfisté mají lepší rovnováhu a silnější střed těla (core), což je v pozdějším věku klíčové pro prevenci pádů a zranění. Mnoho lidí začne se sportem, aby po měsíci skončili s bolestí kolen nebo zad. Golf je v tomto ohledu unikátní. Díky švihu zlepšujete rovnováhu a koordinaci, ale přitom nedochází k tvrdým dopadům jako při běhu. Při golfu klouby netrpí!
3 důvody, proč to zkusit ještě letos:
- Spálíte „nedělní svíčkovou“: Během hry spálíte kolem 1 500 až 2 500 kalorií. To je víc než při dvou hodinách tenisu.
- Sociální detox: V době digitální izolace nabízí golf reálný kontakt. Čtyři hodiny si povídáte s přáteli, což je podle psychologů klíč k duševnímu zdraví v každém věku.
- Dostupnost: Zapomeňte na drahé členství. Většina českých areálů nabízí startovní balíčky pro začátečníky, kde vám půjčí hole i trenéra za cenu lístku do kina.
Verdikt je jasný: Golf není jen hra s míčkem. Je to investice do zdraví, kterou vám proplatí vaše vlastní tělo – a to s úrokem pěti let života navíc. Tak co, zkusíte svůj první odpal?