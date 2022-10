Lanovkou přes Vltavu

Z Podbaby do Bohnic za pouhých sedm minut? Za pár let bude taková cesta v Praze realitou, a to díky nové lanovce, která spojí Prahu 6 a 8. Cesta od podbabského vlakového nádraží k bohnickému OC Krakov by s ní měla být zhruba pětkrát rychlejší, než je tomu za využití městské hromadné dopravy v současné době. Pražané ale prozatím vědí jen to, jak bude lanová dráha přes Vltavu vypadat.

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže se začátkem srpna stalo londýnské studio William Matthews Associates, jehož architekti již navrhli například londýnskou lanovku (London Cable Car) nebo vypracovali návrh

modernizace nádraží London Bridge, páté nejrušnější stanice ve Spojeném království. Studio se svým návrhem zvítězilo v konkurenci dalších 22 týmů, pocházejících včetně Velké Británie z devíti evropských zemí.

„Lanová dráha propojuje pražské čtvrti Dejvice, Troju a Bohnice, překlenuje Vltavu a prochází jedním z nejvýznamnějších přírodních prvků Prahy – Trojskou kotlinou. Návrh jemně vstupuje do tohoto fascinujícího prostředí kompaktně navrženými stanicemi, jejichž střechy se průběžně proměňují a reagují na bezprostřední okolí, a také návrhem jednoduchých pylonů, které v rámci jedné formy elegantně sjednocují veškerou potřebnou technickou infrastrukturu,“ popisují autoři svůj vítězný návrh.

Projížďka v roce 2026

Za hodinu lanovka s délkou dva kilometry přepraví dohromady v obou směrech až 2 300 pasažérů. Podle odhadů pražského dopravního podniku by měl projekt v nadcházejícím roce získat kladné stanovisko k posuzování vlivů na životní prostředí EIA a v letech 2024 a 2025 je v plánu samotná výstavba. Nejpozději v roce 2026 by pak lanovka měla zahájit provoz. Cenu je vzhledem k stálé rostoucí inflaci a zvyšování cen ve stavebnictví těžké predikovat. Poslední odhady nákladů na její realizaci se na konci minulého roku pohybovaly okolo dvou miliard korun.

„Na obou konečných lanovka umožní pohodlný přestup na navazující dopravu. Mezistanice Troja bude umístěna do krásného prostoru v blízkosti Vltavy a u budoucího nového vstupu do Zoo Praha,“ popisuje Adam Scheinherr, dosluhující náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. K projektu lanovky město přistoupilo jako k nejlevnější a nejekologičtější variantě oproti tramvajové trati, která by složitě a nákladně musela vést skrze tunely.