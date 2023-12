Krokodýlí zoo Protivín láká na vzácné druhy i obří predátory

V současnosti zde mohou spatřit návštěvníci kolem stovky zvířat, a to nejen několikametrové krokodýly, ale také želvy nebo ryby. A pokud vyrazí návštěvníci teď, čeká je i svátečně nazdobená zoo…

Kolik chováte v krokodýlí zoo druhů?

Celkem chováme 23 druhů, přičemž jsou tam zástupci krokodýlů, kajmanů, aligátorů a gaviálů. Když jsme před patnácti lety začínali, bylo popsáno 23 druhů, my jsme jich měli osmnáct. V současnosti je popsáno 27 druhů a my jich máme 23. Dokonce chováme i jeden nový druh – krokodýla západoafrického – který byl popsán v roce 2015. Počty kusů se pohybují podle toho, jak se daří odchovy a jak sestavíme chovné skupiny. Máme ještě chovnou farmu ve Chvalšinách, takže celkem máme kolem 120 zvířat, v expozici je jich kolem stovky. Kromě krokodýlů chováme také velké ryby, jako jsou kostlíni či arapaimy, a několik druhů želv.

Máte i několik raritních druhů, jak složitě se shánějí?

Měl jsem štěstí, že už jako privátnímu chovateli se mi v roce 1999 podařilo získat pár krokodýlů kubánských. Bylo to ještě v době, kdy mělo Československo s Kubou dobré vztahy. Jednalo se o čistokrevný pár, což je u tohoto druhu velice vzácné. Odchovy byly úspěšné, a tak se mi dařilo je vyměňovat za další raritní druhy, jako jsou gaviálové indičtí nebo krokodýlové filipínští. Ti patří momentálně k nejvzácnějším na světě.

Jaké jsou legislativní požadavky na chov těchto druhů?

U kriticky ohrožených druhů se jedná o komplikovaný proces, musíte dokládat původ. Někdy vznikají problémy kvůli retroaktivitám v zákoně (tj. zpětná účinnost právního předpisu, tedy, kdy tento právní předpis působí i zpětně do doby před svou platností, pozn. red.). Je to občas složité, ale zvládáme to.

Je složité vytvořit podmínky pro chov těchto zvířat?

Musíme udržovat takové podmínky, aby se nám dařilo je rozmnožovat. Protože pro krokodýly je zásadní světelný a tepelný režim, musíme mít takto nastavený systém. Tyto podmínky splňujeme, a díky tomu jsme některé druhy odchovali jako jediní na světě. To je naše největší specializace.

Věnujete se jen kriticky ohroženým druhům?

Ano, prioritně chováme druhy, které jsou kriticky ohrožené. Sice jsme se teď dostali i k chovu barevných forem, ale to je kvůli tomu, že kriticky ohrožené druhy už nemáme za co vyměnit. De facto to, co je legálně k dispozici po světě, už máme. Proto jsme doplnili expozici o bílé a barevné krokodýly. Chováme například bílou formu krokodýla nilského.

Je možné vracet krokodýly narozené v lidské péči zpět do přírody?

Je to velmi svízelné, protože absentují vhodné lokality. Dnes je svět postavený jinak, než byl. Asijské země, kde žije řada vzácných druhů, jako například v Indii nebo na Filipínách, patří k rychle se ekonomicky rozvíjejícím oblastem, takže ubývá přirozené prostředí a zvířata není kam vysadit. Naše hlavní cesta je proto mít chov ex situ (mimo původní výskyt, pozn. red.). Momentálně jsme zapojeni do pěti záchovných programů.

Jaké druhy jsou největším lákadlem ve vaší zoo?

Nejvíce táhnou velká zvířata, v tom jsme u nás absolutní špička, protože jako jediní v Česku máme krokodýly větší než tři a půl metru. Chováme například gaviála indického, který měří téměř pět metrů, máme obrovského samce krokodýla mořského, ten měří více než čtyři metry. To jsou naši hlavní tahouni. Velkou atrakcí jsou také „bílá“ zvířata, která se řadí k velkým druhům. Máme velkého bílého aligátora a velkého bílého nilského krokodýla, toho máme jako jediní v Evropě.

Jak probíhá chov takových predátorů? Asi striktně bezkontaktně?

Pochopitelně, když chcete, aby se rozmnožovali, tak jim musíte poskytnout co nejpřirozenější podmínky. A vzhledem k tomu, že jsou to lovci, přirozeně brání své teritorium. Když je potřebujeme oddělit, tak používáme speciální síť. Jinak bychom měli vysokou spotřebu ošetřovatelů (smích).

Máte nějaké zážitkové programy? Nabízíte více než běžnou prohlídku?

Ano, nabízíme například zážitkový program Den ošetřovatelem krokodýlů a gaviálů nebo se zájemci mohou objednat na exkluzivní prohlídku, jejíž součástí je i možnost vyfotografovat se například s mládětem.