Krkonošské léto v plavkách? Ve Vrchlabí jasně!

Když se letní slunce opře do krkonošských strání, většina turistů míří na hřebeny. Ale co když přijde bouřka, nebo prostě jen toužíte po osvěžení bez řas a sinic? Právě tehdy se naplno ukazuje kouzlo zdejšího areálu. Prosklená stěna s výhledem na rybářský domek a molo vám pocit sepětí s přírodou nevezme, zatímco vy si užíváte stabilních 31 °C.
Proč vyrazit právě k nám?
- Jistota bez ohledu na předpověď – Aquacentrum je perfektní „plán A“ i v deštivých dnech. Pod střechou si užijete, i kdyby venku padaly trakaře.
- Moderní design a čistota – Areál citlivě snoubí moderní technologie s malebným prostředím hor. Návštěvníci se k nám vrací především za křišťálově čistou vodou a vysokým standardem služeb.
- Zábava pro všechny generace – Od kondičního plavání přes divokou řeku a adrenalinovou skluzavku Kamikadze až po bezpečné brouzdaliště pro nejmenší.
- Relaxace po túře – Masážní trysky, whirlpool a parní kabina jsou ideálním místem pro regeneraci unavených svalů po horském výšlapu.
- Pohoda u stolu – Po plavání se zastavte v Restauraci Kotva na poctivou kuchyni, zmrzlinu nebo vychlazené pivo.
Interiér sází na vzdušnost a přátelskou atmosféru. Pokud si chcete od vody na chvíli odpočinout na slunci, využijte přilehlou louku s lehátky a slunečníky.
Zážitky v číslech:
- Adrenalin: 60 m dlouhý tobogán a rychlá skluzavka Kamikadze.
- Pro malé vodníky: Dětský bazén (do 1 m) a bezpečné brouzdaliště.
- Teplota pohody: Relaxační bazén a whirlpool s teplotou až 32 °C.
- Bonus pro tělo: Parní kabina a masážní trysky pro dokonalou regeneraci.
Co se hodí vědět:
- Vstupné: Od 190 Kč/hod, výhodné rodinné tarify.
- Parkování: Zdarma přímo u vchodu.
- Vychytávka: Sušička plavek v šatnách – odcházíte v suchu.
- Web: www.aquacentrum-vrchlabi.cz
Aquacentrum Vrchlabí má v sobě neuvěřitelnou lehkost. Je to prostor, kde se potkává generace vnoučat v brouzdališti s prarodiči odpočívajícími ve vířivce. Není to jen o metrech tobogánu, je to o jistotě, že ať už se venku děje cokoliv, tady bude váš den v naprosté pohodě. Tedy vlastně v té nejlepší vodě pod Krkonošemi.