Krkonoše z paluby vláčku: Jízda plná úsměvů

Zapomeňte na náročné výšlapy, které malé nožky brzy unaví. V srdci našich nejvyšších hor je vám k dispozici unikátní stroj, jenž ke svému kouzlu nepotřebuje koleje. Vláček Bubáček ze Ski areálu Bubákov proměňuje cestování v čistou radost a otevírá bránu k horské romantice i těm nejmenším výletníkům.
Za celým projektem stojí Vladimír Klenz, který do provozu vkládá srdce i letité zkušenosti. „Chceme propojovat dětské nadšení z vlaků s příjemnou procházkou po krkonošských kopcích,“ vysvětluje majitel. Pro rodiny má i osvědčený tip: „Vyčleňte si dva dny. První den se nechte vyvézt na Benecko, v klidu si vše projděte a pak se vraťte pěšky do Vrchlabí. Druhý den zkuste to samé se Strážným.“
TIP na výlet: Právě Benecko a Strážné jsou pro rodiny s dětmi strategickými body. Nejsou to jen cílové stanice s výhledem, ale skutečné oázy plné dětského vyžití. Zatímco na Benecku můžete vyzkoušet vyhlášenou Lufťákovu stezku či moderní dětská hřiště, Strážné láká na interaktivní naučné stezky a aktivity, které zabaví i ty největší neposedy.
Bubáček však není jen letní atrakcí pro turisty. Díky své netradičnosti si ho oblíbily školy, školky, a dokonce i svatebčané, kteří chtějí svůj velký den vyšperkovat něčím originálním. Během hodinové jízdy se navíc díky zajímavému výkladu dozvíte perličky o místech, kterými projíždíte.
Pokud plánujete letní itinerář, tohle dobrodružství na kolech by v něm nemělo chybět. Bubáček už na vás čeká!
