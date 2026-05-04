Krkonoše z paluby vláčku: Jízda plná úsměvů

  8:00
Hledáte recept na dokonalý rodinný den? Nastupte do vláčku Bubáčku! Z Vrchlabí vás vyveze k těm nejkrásnějším výhledům na Benecko či Strážné. Spojte dětské nadšení z jízdy s pohodovou procházkou po hřebenech a nechte starosti všedních dnů hluboko v údolí.
Fotogalerie2

| foto: Ski areál Bubákov

Zapomeňte na náročné výšlapy, které malé nožky brzy unaví. V srdci našich nejvyšších hor je vám k dispozici unikátní stroj, jenž ke svému kouzlu nepotřebuje koleje. Vláček Bubáček ze Ski areálu Bubákov proměňuje cestování v čistou radost a otevírá bránu k horské romantice i těm nejmenším výletníkům.

Za celým projektem stojí Vladimír Klenz, který do provozu vkládá srdce i letité zkušenosti. „Chceme propojovat dětské nadšení z vlaků s příjemnou procházkou po krkonošských kopcích,“ vysvětluje majitel. Pro rodiny má i osvědčený tip: „Vyčleňte si dva dny. První den se nechte vyvézt na Benecko, v klidu si vše projděte a pak se vraťte pěšky do Vrchlabí. Druhý den zkuste to samé se Strážným.“

TIP na výlet: Právě Benecko a Strážné jsou pro rodiny s dětmi strategickými body. Nejsou to jen cílové stanice s výhledem, ale skutečné oázy plné dětského vyžití. Zatímco na Benecku můžete vyzkoušet vyhlášenou Lufťákovu stezku či moderní dětská hřiště, Strážné láká na interaktivní naučné stezky a aktivity, které zabaví i ty největší neposedy.

Bubáček však není jen letní atrakcí pro turisty. Díky své netradičnosti si ho oblíbily školy, školky, a dokonce i svatebčané, kteří chtějí svůj velký den vyšperkovat něčím originálním. Během hodinové jízdy se navíc díky zajímavému výkladu dozvíte perličky o místech, kterými projíždíte.

Pokud plánujete letní itinerář, tohle dobrodružství na kolech by v něm nemělo chybět. Bubáček už na vás čeká!

Více informací a jízdní řády na: www.skibubakov.cz

Krmítko v americkém Ohiu

Nejčtenější

Večeře z ničeho. 20 geniálních receptů pro dny, kdy se vám nechce do obchodu

Nasi goreng s basmati rýží

Dvacet receptů založených na principech spotřeby zbytků vyžaduje spíše pochopení metodiky než striktní gramáže, protože množství surovin se bude vždy odvíjet od aktuálního stavu vaší lednice....

Zákulisí potravinářství. Jíme více „odpadu“, než si dokážeme připustit

V rajčatovém protlaku jsou lv USA egálně přípustné dvě larvy na 100 gramů.

Moderní potravinářský průmysl využívá širokou škálu přídatných látek, které sice procházejí bezpečnostními testy, ale jejich původ v mnoha případech zůstává pro běžného spotřebitele skrytý nebo...

Z podsklepeného dvorku ve Střešovicích je zahrádka s ochlazovací nádrží

Česká televize, atelier Flera, Tři v zahradě 2026, Zahrada pro dva, 5. díl,...

I zahrada by v principu měla ctít určitou formu a korespondovat s architekturou domu, který obklopuje nebo k němu přiléhá. A pokud jde o malý dvorek ve specifické pražské čtvrti, mělo by to platit...

Visí a zdobí. Převislé pokojovky, které v sezoně můžete letnit na terase

Nejhezčí převislé pokojovky

Vnesou do vašeho bytu energii i svěží barvy, a nejenže prostor ozdobí, ještě v něm čistí vzduch. Převislé pokojové rostliny navíc šetří místo a opticky prostor zvýší, a zakryjí prázdná nebo...

KVÍZ: Jak se vyznáte v historii pražské zoo? Soutěžte a vyhrajte rodinné vstupenky

Zoo Praha

Historie pražské zoologické zahrady je fascinujícím příběhem, který se začal psát v minulém století a je plný významných osobností i legendárních zvířecích hrdinů. Tento kvíz vás provede klíčovými...

Podběl může být rakovinotvorný, varují odborníci. Vnější použití je bezpečné

podběl lékařský, list

Podběl je nenápadná rostlinka s jedním žlutým květem. Po odkvětu se žluté okvětní lístky změní v bílé chmíří, lodyhy se zatáhnou, a ze země vylezou poměrně velké listy, zespodu bílé a ochmýřené –...

4. května 2026

KVÍZ: Jak se vyznáte v historii pražské zoo? Soutěžte a vyhrajte rodinné vstupenky

Zoo Praha

Historie pražské zoologické zahrady je fascinujícím příběhem, který se začal psát v minulém století a je plný významných osobností i legendárních zvířecích hrdinů. Tento kvíz vás provede klíčovými...

vydáno 4. května 2026

Večeře z ničeho. 20 geniálních receptů pro dny, kdy se vám nechce do obchodu

Nasi goreng s basmati rýží

Dvacet receptů založených na principech spotřeby zbytků vyžaduje spíše pochopení metodiky než striktní gramáže, protože množství surovin se bude vždy odvíjet od aktuálního stavu vaší lednice....

3. května 2026

Neviditelný mravkolev oběti nelítostně masakruje v důmyslné pasti z písku

mravkolev v akci, myrmeleon formicarius

Několik let se nehne z místa. Kam by také „Ťutínek“ chodil, když sestrojil jednu z nejdokonalejších a nejvíce rafinovaných pastí, které lze v přírodě najít. A to past využívající fyzikální vlastnosti...

2. května 2026

Poprvé vařila až po třicítce, pak se Julia Childová stala kuchařskou ikonou

Premium
Legendární kuchařka, učitelka vaření, autorka a televizní hvězda Julia...

Byla zosobněním grácie, vtipu a odvahy. Naučila svět nebát se másla, omylů ani vlastní spontánnosti. Z obyčejného vaření vytvořila Julia Childová estetický zážitek – s lehkostí sobě vlastní. V každém...

1. května 2026

Kuna v domě. Jak se jednou a provždy zbavit tohoto nezvaného nájemníka

Když se vám kuna skalní (nazývaná také kuna domácí, skalnice či skalačka),...

Šikovný, obratný a na pohled docela milý masožravý savec s prodlouženým tělem a výrazným ocasem je v domě nevítaný návštěvník. Soužití s ​​kunou může být nebezpečné a zbavit se jí je...

1. května 2026

Květnová fotosoutěž pro mazlíčky vynese šťastlivcům krmivo pro psa či kočku

Pošlete fotku svého zvířecího mazlíčka do květnového fotoduelu, může si zahrát...

První máj přináší i květnovou fotosoutěž pro zvířecí mazlíčky čtenářů iDNES.cz, kterou jsme připravili ve spolupráci s německou značkou Josera. Ta má na trhu s krmivy pro čtyřnohé parťáky člověka...

1. května 2026

Supermodel Ferrari, Velká čínská zeď i detail oka. V Praze otevřela obří výstava lega

Výstava LEGO na Černém Mostě nabízí desítky detailních modelů ze světa...

Je tu obří model Ferrari, periodická tabulka prvků, seriálová Wednesday či řez okem. A všechno z lega. V Praze na Černém Mostě otevřela největší výstava objektů z této populární stavebnice. Miliony...

30. dubna 2026  14:46

Podívejte se na nejroztomilejší dubnová mláďata, vyhrála psí či kočičí krmivo

Nejroztomilejší mazlíček, fotoduel, duben 2026

Dubnové hlasování čtenářů o nejroztomilejší mazlíčky skončilo a máme tu tři vítěze, kteří si mohou vybrat kvalitní psí nebo kočičí krmivo německé značky Josera. Pojďte se podívat, jak hlasování...

1. dubna 2026,  aktualizováno  30. 4. 13:40

Mladíkovi zachránila život fretka. Pak ji přijal za mazlíčka i jeho otec

Fretka domácí

Zvířata prý mají silně vyvinuté instinkty, někdy až hraničící s šestým smyslem. „Přesvědčila mě o tom moje fretka,“ říká devatenáctiletý Honza, který sepsal pro časopis Tajemné příběhy zvláštní...

30. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Žáby vzdorují radiaci, mandelinka jedům. Jak se zvířata učí přežít lidskou hloupost

Premium
Strom zrychlené evoluce

Člověka byl přírodě čert dlužen. Kudy chodí, tudy ji ničí a vypouští do ní nejrůznější neřádstvo. Živí tvorové však neprodávají svou kůži nijak lacino. Někteří z nich ve snaze přežít dokonce...

30. dubna 2026

Jarní mrazy ohrožují úrodu. Pět způsobů, jak zachránit kvetoucí ovocné stromy

Před mrazem chrání květy meruněk dým z ohně udržovaného v sadech v Buchlovicích...

Závěr dubna znovu potrápí zahrádkáře. Do Česka znovu pronikne studený vzduch od severovýchodu, který s sebou přinese i noční a ranní mrazy. Ve čtvrtek teploty spadnou až k mínus šesti stupňům Celsia....

29. dubna 2026  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.