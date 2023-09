Kraji vládne výroba aut a jejich komponentů

Středočeský autoprůmysl, který je prostřednictvím hned dvou velkých automobilek a stovek jejich dodavatelů největším zaměstnavatelem i tahounem ekonomiky, masivně investuje do inovací a do „zelené“. Stojí to obrovské peníze a budoucnost je přitom minimálně zastřená. Budou lidé kupovat auta na elektřinu tak masivně jako doposud ta se spalovacími motory? Navíc se automobilky i jejich dodavatelé musí poprat s obrovskými výkyvy výroby kvůli celosvětovým překážkám v podobě pandemií, válek a stále častějšího nedostatku nezbytných součástek.

Celý magazín

Výrobci aut a další navázané firmy se ale nevzdávají a pokračují ve vysokých investicích tak, aby měly náskok před konkurencí a obstály ve stále těžších podmínkách podnikání, které mimo jiné určuje Evropská unie a přicházející čínská konkurence. Snahou je především vytěžit ještě stávající stav, prodat co nejvíce aut se spalovacími motory a vydělat si tak na přechod k elektromobilitě, která spolyká mnoho miliard korun nákladů.

Nové modely představí už letos

Automobilky tak výrazně zrychlily vylepšování a modernizaci svých modelů. „Na podzim připravujeme dvě významné premiéry. Nových generací se dočkají model Superb, který bude pokračovat v obou verzích combi i liftback, a úspěšné SUV Kodiaq,“ prozradila MF DNES mluvčí Škoda Auto Ivana Povolná. Zároveň Škoda v těchto dnech představila modernizované modely Scala a Kamiq.

Ruku v ruce s tím ale v Mladé Boleslavi pokračuje i postupný nástup elektromobility. „Nadále se soustředíme na rozšiřování portfolia elektrických modelů a zrychlujeme svou elektrickou ofenzivu. Během příštích let uvedeme šest nových elektromobilů z různých segmentů trhu. Prvním z nich bude plně elektrické kompaktní SUV Elroq, které se představí již příští rok,“ uvedla Ivana Povolná.

V rámci své strategie tak Škoda poskytne zákazníkům mix z obou světů: široké portfolio plně elektrických vozů i moderní a úsporné modely se spalovacím motorem včetně hybridních variant, které budou hrát důležitou roli právě v období přechodu na elektromobilitu.

Kromě nákladů na vývoj nových vozů to představuje i zásadní investice do samotné výroby a výrobních hal. Ty Škoda Auto prováděla v průběhu roku a finalizovala v létě během celozávodní dovolené.

V novém sídle Škoda Auto bude pracovat 1 700 lidí Odtud budou řídit jednu z největších firem v zemi, tady se budou provádět veškeré administrativní činnosti. Škoda Auto rychle postupuje se stavbou své nové centrály v Mladé Boleslavi nazývané Laurin & Klement Kampus. Se stavbou firma začala loni a už nyní má prakticky hotovou hlavní část budovy včetně fasády. Nyní pracuje na interiérech, vybavování technologiemi a zařizováním kanceláří. Zaměstnanci by v nové centrále mohli začít pracovat již v příštím roce. Sestěhuje se tam mnoho pracovníků, kteří jsou v současnosti rozmístění v kancelářích a budovách po celé Mladé Boleslavi. Automobilka tak ušetří na nákladech za provoz mnoha různých prostor a zvýší efektivitu práce. Ve čtyřech blocích s pěti podlažími najde prostor až 1 700 lidí. Kampus tvoří čtyři vzájemně úzce provázané objekty spojené mosty. To má praktické důvody. Architekti se snažili dostat do prostor co nejvíce přirozeného světla a vytvořit rozlehlá zelená atria. Vedle kancelářských ploch bude v kampusu také závodní restaurace o rozloze 2 100 metrů čtverečních pro až 400 hostů a konferenční zóna. Podzemní garáž poskytne místo pro parkování až 300 vozidel. „Při stavbě se důsledně řídíme ambiciózními předpisy udržitelného rozvoje, které jsme si sami stanovili. Elektřinu tak bude mimo jiné dodávat fotovoltaický systém s 330 panely a výkonem 100 kWp,“ říká Karsten Schnake, člen představenstva Škoda Auto. Celá řada stavebních úprav a technických inovací zároveň přispěje k výraznému snížení spotřeby elektřiny. Jen použitím technologie LED a inteligentních světelných senzorů klesne množství potřebné energie ve srovnání s klasickými zářivkami o polovinu. V centrální nádrži budovy bude docházet k záchytu dešťové vody, která bude upravována pomocí filtračního systému o kapacitě 776 metrů krychlových. Následně ji bude možné používat například pro zavlažování zeleně na ploše o rozloze 4 070 metrů čtverečních. (psv)

Například v nově rozšířené hale M13 investovala Škoda Auto do testování vozů. Tato hala je v řadě ohledů unikátní. Vzniká zde nejprodávanější model Octavia a současně tam vyrábí plně elektrické vozy Enyaq. Výrobní linka se při spuštění produkce vozu Enyaq stala vůbec prvním zařízením v celém koncernu Volkswagen, které umožňuje paralelní výrobu vozidel s příčně uloženými spalovacími motory a zároveň plně elektrických vozů.

Investují: Přes 4,5 miliardy korun investovala v minulých letech Toyota do výroby modelu Yaris v Kolíně (foto vlevo). S inovacemi přicházejí i dodavatelé, nymburská Magna instalovala automatický vozík AGV. | foto: Magna a Lukáš Wagneter foto: Magna a Lukáš Wagneter

Na samotném konci procesu montáže se nacházejí multifunkční linky. Jde o zařízení, která umožňují seřídit geometrii podvozku a na válcové zkušebně testování brzd a parametrů motoru. V rámci výstupní kontroly na těchto linkách denně otestují 1 360 vozů. Aby bylo možné zajistit tyto náročné zkoušky jak pro vozy se spalovacími motory, tak pro vozidla s elektrickým pohonem, procházejí multifunkční linky kompletní modernizací.

„Kontrola výstupní kvality je pro automobilku Škoda Auto zcela zásadní a díky vysoké kapacitě i výrobní flexibilitě haly M13 jsou rovněž nároky na kontrolní procesy mnohem vyšší než dříve. Modernizace a postupné rozšíření multifunkčních linek je předpokladem pro výrobu vozů splňujících novou legislativu UNECE,“ říká Marek Jancák, vedoucí výroby vozů Škoda.

Kolínské investice nejen do „zelené“

V minulých letech výrazně investovala také kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ), zejména když připravovala výrobu nového modelu Toyota Yaris. Spuštěna byla předloni a kompletní zajištění výroby přišlo na 4,5 miliardy korun.

I nadále ale závod průběžně vylepšuje své technologie. „V automatizaci jsme investovali například v oddělení lisovny, kde jsme instalovali automatické paletování dílů,“ uvádí mluvčí TMMCZ Tomáš Paroubek.

Na další investice se ovšem v Kolíně chystají, a to směrem do zelené. Hlavní oblastí je redukce spotřeby energií, přechod na bezemisní zdroje a zlepšení technologií. Do roku 2030 bude v kolínském závodě následovat postupná náhrada technologií na zemní plyn a přechod k obnovitelným zdrojům. V roce 2040 by měla být všechna zařízení na zemní plyn nahrazena těmi na vodík a bioplyn.

Výrobní závod zavádí ekologická řešení i v jiných oblastech. V červnu například spustil první nabíječku elektrovozů v areálu. „Dále jsme spustili nové fotovoltaické stojany na nabíjení elektrokol či koloběžek. A konečně v červnu jsme stočili první med od našich dvou včelstev, která jsme umístili v lesoparku u lakovny v rámci podpory biodiverzity,“ říká šéf kolínské Toyoty Robert Kiml.

Spolu s automobilkami se ale rozvíjejí i stovky dodavatelů, kteří se musí přizpůsobovat novým podmínkám. Především kvůli přechodu automobilek na elektromobilitu. Velkým rozvojem prošla například nymburská společnost Magna, která v uplynulých letech investovala do nových hal, technologií a robotizace. Spolu s tím rostla výrobní kapacita a počet zaměstnanců. Podstatně obměněno bylo i portfolio výrobků.

Stačit musí i dodavatelé

„Dříve se tady vyráběly interiérové díly, nicméně nyní se soustředíme na exteriérové díly, jako jsou nárazníky, prahy, a novým produktem pro závod Nymburk jsou plastové páté dveře. Aktuálně vyrábíme téměř 14 tisíc dílů denně,“ říká Pavel Kučera, senior HR manažer závodu Magna. „Poslední roky byly ve jménu zvyšování efektivity. Pokračuje neustálý rozvoj robotizace, například jsme instalovali automatický AGV vozík a technologie pro snižování energetické náročnosti,“ dodává Kučera.

Další výzvou je podle něho v poslední době proměna automobilového průmyslu v oblasti stability výroby a odvolávek od zákazníků. „Dříve zákazník, tedy automobilka, objednal roční objem výroby, ale dnes čelíme zcela jiné realitě, zákazníci mění objemy výroby na týdenní bázi, což klade obrovské nároky na naši flexibilitu,“ popisuje Pavel Kučera.