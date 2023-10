Kraj si vychovává vlastní samostatné sestry

Dohromady čtyři desítky studentů se před pár dny poprvé ocitly v lavicích, kde se budou připravovat na samostatnou práci diplomované všeobecné sestry. Studium tohoto oboru jim nově umožnila Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická v Uherském Hradišti. Vedle vyšší odborné školy ve Zlíně a Vyšší odborné školy zdravotnické ve Vsetíně je to už třetí zařízení v kraji, které tento vyšší stupeň vzdělání nabízí.

Region se tak snaží předcházet tomu, aby zájemci museli jezdit za studiem do jiných krajů, a také chce získat tolik potřebné profesionály v nemocnicích.

„Snažili jsme se vyřešit problém nedostatku všeobecných sester v regionu. Zároveň se tím zvýší uplatnitelnost absolventů na trhu práce a rozšíří se jejich profesní kompetence. Budou připraveni k výkonu povolání bez odborného dohledu,“ vysvětlila otevření nového oboru zástupkyně uherskohradišťské střední školy pro nově zřizovanou vyšší odbornou školu Dana Tománková.

Výhodou je, že po čtyřech letech a maturitě budou zájemci z řad absolventů pokračovat ve stejné budově. Stejnou možnost už mají vystudované sestry ve Zlíně a Vsetíně. V příštím roce bude obor diplomovaná všeobecná sestra nabízet i zdravotnická škola v Kroměříži.

„Naše absolventky po dalším vzdělání volají. Zájem je velký a bylo by dobré, aby nemusely jezdit jinam,“ zdůvodnila ředitelka Střední zdravotnické školy v Kroměříži Ludmila Hanáková.

Střední škola nestačí

Zájemci o práci ve zdravotnictví mají ve Zlínském kraji k dispozici střední školu v každém okresním městě, tedy Zlíně, Vsetíně, Uherském Hradišti i Kroměříži. Tam mohou studovat čtyřletý maturitní obor praktická sestra nebo tříletý učební obor ošetřovatelství.

Jenomže absolventi maturitního oboru mají v zaměstnání omezené kompetence. Naopak všeobecná sestra po vystudování vyšší odborné školy nebo vysoké školy může pracovat samostatně a poskytovat celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči ve zdravotnických zařízeních i v zařízeních sociální a komunitní péče.

V lavicích: První studenti oboru Diplomovaná všeobecná sestra na střední škole v Uherském Hradišti. | foto: Uherskohradišťská nemocnice

Kraj, který střední školy zřizuje, si od rozšíření nabídky vyššího vzdělávání slibuje, že studenti nebudou odjíždět jinam a i po získání titulu zůstanou v nemocnicích či ambulancích v regionu. Zájem nemocnic a zdravotnických zařízení o všechny zmíněné kvalifikace, které spadají do nelékařských profesí, je totiž dlouhodobě velký a dlouhodobě také nenaplněný.

Hradišťská škola letos otevřela studium v dálkové, tedy kombinované formě. Potrvá 3,5 roku a 16 ze 40 přijatých studentů je z řad současných zaměstnanců místní nemocnice. „Otevření studijního oboru a získání vyššího typu zdravotnického vzdělání přímo v Uherském Hradišti je pro naši nemocnici příslibem v řešení dlouhodobého nedostatku středního zdravotnického personálu,“ zdůraznil Jaroslav Zemánek z Uherskohradišťské nemocnice.

Studenty čeká řada odborných ošetřovatelských, klinických a všeobecných předmětů. Praktická část bude probíhat v nemocnicích, zdravotních a sociálních službách nebo ve specializovaných ambulancích.

Kraj láká nové lékaře

Zlínský kraj se snaží bojovat nejen s nedostatkem středního zdravotnického personálu, ale i s hrozící menší dostupností praktických lékařů. Podle predikcí to vypadá, že v horizontu patnácti let kvůli důchodovému věku zavře ordinaci velká část lékařů, především v okrajových a odlehlých částech. Zhruba 65 procent praktiků je starších padesáti let.

Hejtmanství proto na začátku letošního roku vyčlenilo prozatím tři miliony korun, které použije jako vstupní bonus pro nové lékaře. Tedy tam, kde se ordinace uzavřela bez náhrady nebo kde lékař její uzavření nahlásil.

Praktik může získat až 250 tisíc korun, zubař 500 tisíc a ambulantní dětský psychiatr 150 tisíc korun. Peníze mohou použít na nové přístroje, počítač, tiskárnu, technické vybavení nebo terapeutické pomůcky.

První peníze pro tři nové ordinace už jsou rozdělené. Například na poliklinice v Holešově začala před půl rokem přijímat pacienty nová praktická lékařka Gabriela Haderková z Fryštáku. „Vlastní ordinace mi ale vyhovuje víc v mnoha ohledech. Mohu si věci dělat podle sebe, mohu si zvolit vlastní ordinační dobu a podobně,“ přiblížila Haderková, které kraj na vybavení přispěl částkou 250 tisíc korun.

Částka musí tvořit maximálně 70 procent nákladů. Ordinaci pak musí lékař v daném místě udržet minimálně 15 let.

Kraj ale podporuje i zavedené ambulance. Aby měli lékaři lepší podmínky pro vzdělávání svých nástupců, uvolnil v rozpočtu pět milionů korun. Mají sloužit jako příspěvek na tzv.rezidenta, tedy mladého absolventa lékařské fakulty, který bude do ordinace docházet na stáž.

„Praktiky nikdo nenutí, aby někoho vzdělávali, je to jen na jejich dobré vůli. A odrazuje je od toho spousta administrativy, kterou za ně nikdo neudělá,“ vysvětlila náměstkyně pro zdravotnictví Olga Sehnalová. „My je tímto příspěvkem vlastně prosíme, aby se do toho pustili. Protože tím můžeme předejít nedostatku lékařů v terénu a omezení péče, což hrozí hlavně v odlehlých a menších částech kraje,“ dodala.

Projít několikaletým vzděláváním musí každý absolvent lékařské fakulty, který si zvolil specializaci všeobecný praktický lékař nebo pediatr. Po šestiletém studiu to znamená v prvním případě další tři roky, ve druhém čtyři a půl roku. Během této doby musejí medici chodit na stáže do nemocnic, na kurzy, na specializovaná oddělení a také do ordinací.