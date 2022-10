Konkurence roste - vyberte správnou školu

Přijímací řízení v termínech Termín a kritéria přijímacího řízení u oborů s talentovou zkouškou včetně konzervatoří musí ředitelé škol vyhlásit do letošního 31. října.

Přihlášky na obory s talentovými zkouškami je potřeba odevzdat do 30. listopadu 2022.

Přijímačky na obory s talentovými zkouškami se budou konat mezi 2. a 15. lednem 2023, na konzervatoře mezi 15. a 31. lednem 2023.

Termíny a kritéria přijímacího řízení na ostatní střední školy musí jejich ředitelé vyhlásit do 31. ledna 2023.

Přihlášky na školy bez talentových zkoušek je potřeba odevzdat do 1. března 2023. Přihlášky musí střední škole podávat rodiče (zákonní zástupci) dítěte. Formuláře jsou ke stažení na webech většiny středních škol, najdete je i na stránkách cermat.cz. Základní škola do přihlášky pouze ověří známky, vše ostatní je na rodičích.

Jednotné přijímačky pro čtyřleté maturitní obory se budou konat13. a 14. dubna 2023. Pokud střední škola dělá v rámci přijímacího řízení i své vlastní testování, bude se nejspíše konat v tentýž den.

Jednotné přijímačky na šestiletá a osmiletá gymnázia se uskuteční17. a 18. dubna 2023. Pokud střední škola dělá v rámci přijímacího řízení i své vlastní testování, bude se nejspíše konat v tentýž den.

Přijímačky na obory s výučním listem a závěrečnou zkouškou budou žáky čekat od 22. dubna do 30. dubna 2023 (pokud je škola vypíše).

Cermat výsledky jednotné zkoušky zpřístupní ředitelům škol 28. dubna, ředitelé pak do dvou pracovních dnů musí zveřejnit výsledky celého přijímacího řízení a seznam přijatých. Pokud je vaše dítě jen pár míst „pod čarou“, je vhodné podat odvolání. Je totiž pravděpodobné, že řada uchazečů se dostane na obě školy, nastoupit však může jen na jednu. Místo dotyčného uchazeče se tak uvolní. To ale budou školy vědět až poté, co jim budou doručeny zápisové lístky (viz níže).

Náhradní termíny pro jednotné přijímačky jsou 10. a 11. května 2023. Zápisový lístek Dostanete jej od výchovného poradce základní školy, na niž vaše dítě chodí. Lístek je pro každého jen jeden. Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení jej musíte vyplněný doručit na střední školu, pro kterou se vaše dítě rozhodlo. Podle počtu doručených lístků škola pozná, kolik dětí ji bude navštěvovat.