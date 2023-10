Klíčové trendy na MSV:

Mezinárodní strojírenský veletrh je významným setkáním odborníků z různých strojírenských oborů. O významu veletrhu i aktuálních tématech hovoří prezident Elektrotechnické asociace České republiky a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Jiří Holoubek, který se podílí také na přípravách projektu Digitální továrna 2.0 a jeho programovém zaměření.

Celý magazín

Jaká témata nyní hýbou světem průmyslu?

Myslím si, že pořád ještě celým světem hýbou témata týkající se přerušených dodavatelských řetězců, protože pořád jsou ještě komponenty, na které jsme byli zvyklí z jednoho teritoria, zejména jihovýchodní Asie, a tam se bohužel tyto řetězce zpřetrhaly. Stejně tak spousta polotovarů a komponentů pro další zpracování pocházela z Ukrajiny, tam je taky velký problém. To je jedna z oblastí, která průmyslem hýbe. V každém případě je to také pořád ještě cenový problém s energiemi, a to jak s elektřinou, tak plynem.

Jaký je hlavní cíl a význam MSV 2023?

Domnívám se, že právě i Mezinárodní strojírenský veletrh znovu pomůže buď navázat přerušené dodavatelské vazby, nebo zaimprovizovat a navázat nové. Je potěšitelné, že spousta produkce se zpátky insourcuje do evropských zemí a také do České republiky. Samozřejmě Mezinárodní strojírenský veletrh bude také o postupné digitální transformaci průmyslového prostředí i celé ekonomiky. A také využití digitálních technologií pro energetický management ve firmách je velice důležitý. Tyto dvě oblasti podle mě budou hrát společně s tradičními prezentacemi výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje prim.

Jakou roli hraje spolupráce mezi akademickým prostředím, průmyslovými firmami a výzkumnými organizacemi při vývoji nových produktů?

Jiří Holoubek: Prezident Elektrotechnické asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR.

V ideálním světě by mělo docházet k jakési symbióze těchto tří prostředí. Nicméně v ideálním světě nežijeme. V mnoha případech jsou velké disproporce v chápání smyslu této spolupráce. Často si na té naší straně průmyslového prostředí myslíme, že víme nejlépe, co potřebujeme a jakým způsobem toho dosáhnout, a o akademickém prostředí si myslíme, že když nám připraví vhodné studenty, tak to bude naprosto dostatečné. Na druhé straně z akademického prostředí velice často slýcháme o docela velkých nekompetencích průmyslu z hlediska základních přírodovědných principů, tzn. velký deficit matematicko-fyzikálního základu apod., což samozřejmě zase může poskytnou akademické prostředí a efektivně tak spolupracovat. Myslím si, že těsnější spolupráce je mezi výzkumnými resortními organizacemi a průmyslovým prostředím než mezi tím akademickým prostředím a průmyslem. Máme na čem dlouhodobě pracovat. A to i teď v době, kdy máme na základě konsolidačního balíčku a čerstvě připravovaného rozpočtu obrovský deficit v oblasti aplikovaného výzkumu. A to je právě často na úkor akademického prostředí. Tady si myslím, že ta disproporce narůstá.

Jaký je význam osobního setkávání na veletrhu?

Naučili jsme se spoustu věcí řešit během covidové krize v online prostředí a zjišťujeme, že to může generovat nemalé úspory jak z hlediska nákladů na cestování, tak i nákladů na velké obchodní schůzky. Nicméně, pokud je možnost osobních kontaktů, pak je velice důležité to využít. O obchodních partnerech se při osobním setkání dozvíte daleko více než ve virtuálním světě, a právě tato znalost v mnoha případech přispěje k lepšímu výsledku obchodních jednání.

Součástí MSV je i projekt Digitální továrna 2.0, kde se odehraje zajímavý program na pódiu. Na jaká témata se zaměří?

Na digitálním pódiu jsou už tradičně prezentována často průlomová technická řešení, ale i v diskuzních panelech názory odborníků, kteří se oblastí digitální transformace zabývají. Chceme se zaměřit jak na náhodné posluchače, kteří Digitální továrnou 2.0 v pavilonu F jen procházejí, tak na hosty, kteří jsou pozvaní na konkrétní časové sloty věnované konkrétním tématům. Bude to tedy například problematika aditivních technologií, tedy 3D tisku, ať už se jedná o nejrůznější materiály – od plastů přes kovy až po stavební hmoty. Další oblastí bude virtualizace a simulace, tedy to, co je často spojováno s pojmy jako digitální dvojče nebo digitální stín. Potom to bude využití sítí páté generace v průmyslovém prostředí, kde právě jejich vlastnosti umožňující masivní komunikaci mezi technologickými zařízeními dovolí udělat obrovský krok dopředu v oblasti internetu věcí. Zabývat se budeme také kybernetickou bezpečností. Přiblížíme nejlepší technická řešení a projekty, které uspěly v Ceně za Průmysl 4.0, každoročně vyhlašované Svazem průmyslu a dopravy ČR. Dále to bude spolupráce škol a průmyslu. A chtěli bychom také ukázat spolupráci i se základními školami. Prostor budeme věnovat i druhé ekonomické transformaci a národní strategii, ve které Průmysl 4.0 hraje podle našeho názoru základní roli. Nezapomeneme ani na podporu inovačních snah firem z hlediska finanční podpory, ale i z pohledu českých i evropských digitálních inovačních hubů.

Jaké instituce budou přítomny v Digitální továrně 2.0?

Hlavním partnerem je Národní centrum Průmyslu 4.0, což je centrum, ve kterém se dávají dohromady jednak národní partneři, například Svaz průmyslu a dopravy ČR, akademická obec, což jsou vybrané technické univerzity a jimi zřízené a provozované testbedy, významné nadnárodní korporace, ale také typicky české malé a střední firmy, které i na omezeném prostoru dokáží ukázat, čeho digitalizací dosáhly. Tradičním partnerem je také Elektrotechnická asociace ČR, která zde prezentuje výsledky nejen svých dceřiných společností, ale hlavně svých členů, kteří patří v mnoha případech k těm nejinovativnějším českým firmám.