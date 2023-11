Kejhání dostalo husy až na podzimní talíře

Recept na přípravu husí pečínky obsáhla ve své kuchařské knize i nejznámější česká kuchařka a národní buditelka Magdalena Dobromila Rettigová. Ve své knize Domácí kuchařka píše: Husy a kachny, ty se pěkně očistí, nasolí, uvnitř kmínem prosypou a nechají se zpovolna upéct. Přidává také recept na přípravu této drůbeže s nádivkou: Utři na misce čtyry loty másla, vraz do něho tři celé vejce, dej k tomu čtyry ustrouhané žemličky, přilej čtvrt žejdlíka smetany, dobře to umíchej, osol to a okořeň trochu tlučeným květem, načež tím naděj vnitřek dobře očištěné a nasolené husy nebo kachny, zašpejluj ji a nech ji péct. Tato nádivka stačí do jedné husy nebo do dvou kachen. Divokou husu pak doporučuje nechat několik dní ležet v octovém nálevu, který z masa vytáhne pachuť zvěřiny.