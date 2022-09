Když pády nevadí a jede se i bez brzdy

Jako malý Miloš Sochor vyrůstal na dohled Masarykova okruhu. Možná i proto ho od dětství zajímaly motorky, na nichž se pokoušel jezdit ještě dřív, než se je odvážil nastartovat.

„Pionýra jsem u babičky na dvorku úmorně tlačil do kopečka, ze kterého jsem bez motoru sjížděl dolů,“ vzpomíná na svoje začátky.

Celý magazín

Dostaly ho na cestu, která letos vyvrcholila startem na Dinaric Rally, jakési balkánské obdobě Rally Dakar. V horách na kamenitých a prašných trasách kolem chorvatského Kninu se Sochor, instruktor jízdy na okruzích z jihomoravské Zbraslavi, našel loni; tehdy se tam vydal jako zvědavec a podařilo se mu vyhrát prolog.

Jestliže dosud jezdil převážně na silniční

motorce, kterou měl i na cestách v Americe, kde drtivá většina motorkářské populace dává přednost hřmotným harleyům, tak v posledních letech vyráží hlavně do terénu.

„Loňský prolog na Dinaric Rally byl zásadní. Nikdy předtím jsem nic nevyhrál, neměl jsem v sobě ani tu potřebnou soutěživost. Až tam. V rally se spojily všechny disciplíny, které mám na motorce rád, tedy jak okruhy, tak silnice, enduro. Vždycky jsem na motorce rád jezdil dálky, klidně tisíc kilometrů za 24 hodin. To všechno mi teď dává rally,“ vysvětluje.

A tak se loni začal chystat na rally už jako „běžný“ jezdec. Učil se pracovat s navigací, kterou pro něho představuje role papíru s přesně popsanými body, podle kterých jeho trasa právě vede. „Na papíře čtu: na třicátém šestém kilometru a pětašedesáti metrech zatoč doprava. K tomu je namalovaná ta situace,“ líčí Sochor, co ho v terénu navádí.

Naučit se musel na 200 značek, které se při navigování používají. Neméně těžké je ale studovat je při jízdě, kde se na šutrech motorka třese tak, že se jezdec sotva drží.

Rok důkladné přípravy tenhle jedenačtyřicetiletý investor do nemovitostí proměnil v prvenství v kategorii M1 (motocykly s objemem do 290 ccm) a celkové 14. místo. Před ním se umístil například známý český jezdec Libor Podmol.

Stres střídá euforie

Vítěz: Prvenství v kategorii M1 udělalo Miloši Sochorovi velkou radost. Celkově skončil čtrnáctý.

Dinaric Rally prý vznikla proto, aby propagovala přírodní krásy na jihu Chorvatska a kolem hranic s Bosnou a Hercegovinou, kde leží i Knin coby centrum závodu. Pro Sochora je to příznivá volba. Hory si pro svoje motocyklové toulky vybíral už dřív, rád se vydává třeba do Rakouska. Loni ke svým výletním destinacím přidal i Balkán.

„Taky jsem se tam zúčastnil týdenního kempu na naučení navigace. Dá se říct, že letos na startu Dinaric Rally už jsem věděl, do čeho jdu,“ hlásí. Na trasu se plánuje vrátit, protože při soustředění na závod si okolí s horami, jezery a dalšími přírodními krásami nestačil vychutnat.

Jaká Dinaric Rally vlastně je? Na rozdíl od proslulého Dakaru je kratší, trvá jen týden. Najede se při ní zhruba 1 700 kilometrů, z toho dvě třetiny tvoří měřené úseky. Kromě jedné maratonské etapy, vedoucí za hranice do Bosny a Hercegoviny, se závodníci vždy vrací do Kninu, kde bivakují. Tam si i servisují motorky a dostávají prach nejen z nich, ale i ze sebe.

„Byli tam kluci, kteří jeli i Dakar. Ten je delší, jsou tam písečné duny a velké rozdíly v teplotách ráno a přes den. Je strašně těžký. Říkali nám ale taky, že kamenité cesty v Chorvatsku jsou na jízdu těžší,“ popisuje Sochor.

Závodění ho pohltilo tak, že se během rally dokázal přenést i přes poměrně zásadní potíž, a to zničení přední brzdy. „Sto padesát kilometrů do konce etapy jsem dojel jen na zadní brzdě. Jezdíte smykem štěrkovými serpentinami v horách a musíte myslet na to, že vaše brzdná dráha je třikrát delší než normálně. Než jsem to odhadl, dost jsem padal. Šlo mně ale o první místo, můj soupeř byl přede mnou – a to vás vyburcuje,“ popisuje.

Na Dinaric Rally si Sochor užil nejen závodní stres, ale i euforické stavy. Jako když se mu podařilo vyřešit jednu navigačně složitou situaci a získat tak čas k dobru. „Sjížděli jsme pak s jedním ruským závodníkem z takového kopečka a řvali jsme nadšením, že jsme to dokázali. Na tyhle emoce vzpomínám nejvíc,“ považuje si Sochor svých úspěchů.

Příští rok se Dinaric Rally chce zúčastnit znovu, stejně jako celoročního seriálu rally. A co Dakar? „Za dva roky chci jet Marockou rally. To je už předstupeň k Dakaru. Začal jsem o něm přemýšlet,“ přiznává.