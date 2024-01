Když mám Direct auto, mám o vše dobře postaráno

Chceme se řídit jen zájmy klienta a vždy hledáme pro něj to správné řešení při koupi automobilu nebo jeho servisu či opravy,“ říká jednatel společnosti Direct auto Martin Frko.

Direct auto vzniklo v roce 2021jako nový člen Direct family. Co bylo impulzem k jeho založení?

Inspirací pro vznik Direct auta byli naši klienti v pojišťovně. Ročně vyřídíme desítky tisíc pojistných událostí. Mimo pomoci po finanční stránce tito klienti hledají také praktickou pomoc spojenou s opravou a zajištěním mobility. Vedle úspěšně fungující pojišťovny jsme proto začali budovat síť dealerství a autoservisů, kde si klademe za cíl maximálně zjednodušit našim klientům život s jejich autem.

Dáváte si za cíl zpříjemnit lidem život ve všem, co se týká automobilů. Mohl byste to blíže vysvětlit?

Celý magazín

Život s autem lidem dokáže přinést nejednu starost, která bývá náročná časově i finančně. Nabízíme proto našim klientům celou řadu služeb, kterými jim pomáháme takové situace řešit. Jednou z nich je Garance mobility, první společná služba Direct auta a Direct pojišťovny. Ta zajišťuje všem pojištěným u Directu náhradní vozidlo zdarma ve chvíli, kdy je jejich auto v servisu Direct auto, a nerozhoduje, zda má klient pojištěné auto nebo majetek. Zároveň tato služba není limitovaná časem. Další službou je Keybox – bezkontaktní předání a vyzvednutí auta včetně zaplacení kartou, kdykoli se vám to hodí, tedy časově maximálně flexibilní.

Autocentra máte v Praze, Brně a Příbrami, další plánujete v Olomouci. Co vše v nich svým zákazníkům poskytujete?

Na našich dealerstvích pomáháme klientům řešit situace, jako je koupě nového či ojetého auta nebo jeho prodej, zajišťujeme kompletní škálu servisních služeb, a to v rámci garance vozu i pozáruční servis. Klientům, kteří si nechtějí auto kupovat, nabízíme službu Birne – flexibilní operativní leasing.

Na které značky se specializujete?

Direct auto aktuálně vystupuje jako autorizovaný partner prodeje pro šest značek a autorizovaný partner servisu pro osm značek. Do našeho portfolia patří koncernové značky Škoda, Volkswagen osobní a užitkové vozy, Audi, Seat, Mazda a Fiat osobní vozy a professional.

Kdo jsou vaši hlavní zákazníci a co u vás nejvíce oceňují?

Našimi zákazníky jsou jak velké nadnárodní firmy jako například Coca-Cola či Komerční banka, tak i menší a středně velké společnosti a retailoví klienti. U Direct auto oceňují především to, že jsme jim schopni komplexně poradit v otázkách mobility – tzn. vybrat vhodnou značku a model vozu, doporučit vhodné financování, odkoupit případně jejich stávající vozy a v neposlední řadě nabídnout i servisní služby. Velkým tématem je pro nás v současné době elektromobilita. Máme ambici být i v této oblasti leaderem, který našim zákazníkům s touto novinkou správně poradí.

Zavedli jste revoluční způsob užívání automobilů nazvaný Birne. V čem spočívá a komu je určen?

Birne by Direct je revoluční flexibilní operativní leasing. Hlavním rozdílem oproti běžným operativním leasingům je způsob fungování na bázi předplatného hned s několika výhodami. První z nich je možnost ukončit pronájem auta, kdykoli to klient potřebuje, a to bez jakýchkoliv sankcí. Další výhodou je neomezený nájezd kilometrů a třetí je krytí drobných poškození až do výše 10 000 Kč. Službu cílíme jak na retailové klienty, tak malé podnikatele, kterým dává větší flexibilitu ve správě jejich vozového parku.

Vidět můžeme i váš naučně zábavný pořad o automobilovém dění Bouráci. Jak často ho natáčíte?

Show Bouráci je naše radost. Snoubíme dva naprosto nesourodé světy v auto prostředí, a to formou různorodých výzev. Show sama není vždycky dílem detailního scénáře, samy se nám vynořují situace, které diváka pobaví, ale i poučí. Natáčení se nedrží pravidelného harmonogramu, nové díly show ale vycházejí každých 14 dní. Podívejte se!

Jaká je vaše dlouhodobá vize? Kam se chcete ještě posunout?

Jsme na trhu dva roky, což je vlastně stále startovní čára pro spoustu nového. Naší vizí je stát se našim klientům parťákem pro život s autem. Jednoduše, když mám Direct auto, mám o vše spojené s autem dobře postaráno. Chceme se řídit jen zájmy klienta a vždy hledáme pro něj to správné řešení při koupi auta nebo jeho servisu či opravě.