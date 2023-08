Kdo třídí, šetří peníze

Většina obcí a měst v Plzeňském kraji využívá při placení za svoz komunálního odpadu paušální systém, kdy všichni občané platí stejný poplatek. Zvýšené finanční požadavky svozových firem, ale i zákonný požadavek na větší míru třídění motivují obce a města přejít na jiný systém. Nově budou lidé platit jen za odpad, který vyprodukují. Tak to funguje v Plzni, kde v kraji žije téměř třetina obyvatel. Některé obce využívají k třídění i sběrné dvory.

Celý magazín

Na nový systém placení za sběr komunálního odpadu od ledna přechází město Blovice. „Ušetřit by mělo město i občané, kteří budou odpad třídit,“ uvedl místostarosta Blovic Michal Hodek (Společně pro Blovice). Lidé budou totiž nově platit podle objemu nádob a četnosti svozu, který si objednají.

„Když si občané nasmlouvají poloviční četnost svozu, budou platit polovinu. Čím víc budou třídit, tím méně budou platit za odpady. Paušální systém, kdy všichni platí stejně (v Blovicích je to nyní 850 korun na hlavu) je nespravedlivý pro ty, kteří hodně třídí,“ konstatoval Hodek s tím, že největší motivací pro zavedení systému, který v Blovicích platil naposledy před dvaceti lety, je to, že obce musí do roku 2025, tedy do dvou let, splnit kvótu 50 procent tříděného odpadu. „Dnes občané vytřídí 30 procent odpadů. Při existenci stávajícího systému paušálního poplatku zlepšení nejsme schopni dosáhnout,“ konstatoval místostarosta.

Od nového způsobu plateb si město slibuje i to, že bude systém sběru komunálního odpadu méně dotovat z městského rozpočtu a přenese poplatky na ty, kteří odpad tvoří.

Město na systému služeb kolem komunálního odpadu utrží ročně pět milionů, kromě paušálních poplatků dostává ještě od firmy Eko-kom peníze za vytříděný odpad podle hesla čím víc občané třídí, tím víc peněz město dostane. Celkově ale město vydává více než osm milionů korun.

V letošním roce Blovice na svoz odpadu doplácejí tři miliony korun, ještě loni to byly dva miliony. „Trend je neúprosný, rok od roku doplácíme z městského rozpočtu víc, proto chceme upuštěním od paušálního poplatku systém stabilizovat,“ sdělil místostarosta.

Na podobný systém jako v Blovicích, kdy lidé platí jen za odpad, který vytvoří, hodlají v nejbližší době přejít i Přeštice. I zde informační kampaň začne v září. Uvedl to starosta Tomáš Chmelík (Společně 2022). Sdělil, že o podrobnostech chce nejdříve informovat občany. Novinkou oproti dnešku by zde mělo být to, že ke každému domu budou umístěné nádoby na tříděný odpad, které si občané nebudou muset platit, ale pronajmou si je.

Dlouhá léta je systém kolik odpadu vyprodukuji, tolik si zaplatím zaveden v Nezvěsticích. „Na systém doplácíme méně než obce s paušálním poplatkem, ale že by se nám pokrylo 100 procent nákladů, to určitě ne,“ uvedla místostarostka Nezvěstic Petra Tupá. Na otázku, jestli je systém pro obec výhodný, starostka odpověděla, že jde spíš o to, že systém je spravedlivější. „Každý si zaplatí to, co vyprodukuje. Za elektřinu a plyn také lidé neplatí stejně, ale jen za to, co spotřebují,“ konstatovala Tupá.

Jak uvedl Pavel Hruška z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, další formou, jak města a obce více třídí, je modernizace stávajících sběrných dvorů. „I sběrné dvory slouží k tomu, aby se víc třídilo a méně skládkovalo,“ uvedl Hruška. Na některých sběrných dvorech, jako je třeba ten v Klatovech, funguje podle něj třídicí linka, která dokončuje třídění plastů například na čisté a špinavé, což je pro další zpracování důležité,“ přiblížil Hruška.

V kraji existují i sběrné dvory, které nemají třídicí linku, ale společnosti, které je provozují, nebo města a obce třídí odpad podle druhu. I v tomto případě je pak snazší další zpracování. „Funguje to tak, že člověk tam přiveze na přívěsu třeba gauč, lednici a další odpady, do jednoho kontejneru dá gauč, do druhého třeba dřevo, do třetího polystyren a podobně,“ přiblížil Hruška.