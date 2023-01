„Kdo si před třemi lety pověsil doma záclony, je vítěz doby“

Teď už cena pozemků jen poroste. „Cena stavebních materiálů jistě nebude klesat, bude stagnovat. A cena kvalifikované práce se v dalších letech prudce zvýší,“ predikuje další vývoj David Mencl, majitel společnosti Ekonomické stavby.

Co vnímáte aktuálně jako největší problém pro české stavebnictví?

Naprosto zásadní je nedostatek kvalifikované pracovní síly. O kvalitní řemeslníky bude stále větší nouze, a tím cena jejich práce poroste astronomickou rychlostí. V době konjunktury musí většina stavebních společností odmítat zakázky, nemá dostatek své výrobní kapacity. To bude velký bolehlav dalších 20 let. Česku v horizontu 10 let hrozí stejný scénář jako v Británii. Tam je běžné, že domy stavějí převážně mizerní řemeslníci. Kvalita domů tomu pak odpovídá.

Jaký vývoj cen nemovitostí se dá očekávat?

Celý magazín

Musíme rozdělovat bydlení podle kvality. Špatný byt v paneláku, bez parkování, se špatným energetickým štítkem, kde je fond oprav tikající bomba, stál před šesti lety milion a dnes stojí trojnásobek. Tento typ nemovitosti by si redukci ceny zasloužil. Cena neodpovídá kvalitě bydlení, je vyhnaná spekulací a nedostatkem bytů a domů. Ani špatné byty se však ve střednědobém hledisku nedočkají zlevnění. Je jich málo, nájmy jsou vysoké. Já bych si takový nekoupil. Jednou se postaví dostatek dobrých bytů a pak cena špatných klesne.

Jiná situace je u kvalitního bytu a kvalitního nízkoenergetického domu. Takový dům se nedá postavit o moc levněji. Jeho cenu definuje současná vysoká cena pozemků, která do budoucna ještě poroste. Dále pak cena stavebních materiálů, která bude stagnovat, ale jistě nebude klesat. A pak vysoká cena práce. Cena kvalifikované práce v dalších letech prudce poroste.

Kdy je tedy nejlepší čas na koupi?

Bez hluboké znalosti mnozí uvažují tak, že snížení realizovaných obchodů rovná se snížení poptávky a budoucí propad cen. Současné snížení obchodů však nesouvisí se snížením poptávky, ale s odložením nákupů z důvodů vysokých úroků hypoték. Až se úroky hypoték uvolní, začnou klesat a dojde opět k panické tlačenici na straně nákupu.

Odložené nákupy později narazí na omezené kapacitní možnosti stavebních firem a omezené množství bytů v nabídce. Rychle tak opět dojde k nezdravému přehřátí trhu. Ideální chvíle na nákup je krok před reakcí davu. Trefit moment, kdy ještě ostatní čekají na snížení úrokových sazeb a kdy už je snížení nablízku. Řešením je vzít si hypotéku na jeden rok za drahý úrok a po roce využít snížení fixace. Za moment obratu považuji květen 2023. Kdo hledá dobrý nákup, bude mít v té době již smlouvu v ruce.

Co se týká cen bytů, často se příliš neliší od cen domů. Co ovlivnilo to, že jejich cena tak narostla?

Stavitelé rodinných domů pracují s malou marží, developer a stavitel bytového domu pracují dohromady s velmi vysokou marží. K tomu je výstavba bytů v Česku legislativně náročná a extrémně dlouhá. Navíc je bytů kriticky málo, což šroubuje jejich cenu i na sekundárním trhu již dlouho užívaných bytů.

Kdo je tedy na tom nejlépe?

Kdo před třemi lety pověsil záclony ve svém domě, je velký vítěz doby. Jeho dům má dnes dvakrát vyšší hodnotu. A k tomu peníze, které dluží, mají vlivem inflace o čtvrtinu nižší hodnotu.

Nastal takový skok v cenách už v historii?

Tento cyklus se opakuje pravidelně. Já stavím domy 30 let a zažil jsem tento cyklus již potřetí. Dá se dokonce celkem dobře předem predikovat. Tentokrát je ten efekt hodně viditelný, když k velkému skoku došlo v krátké době tří let.

Jak se podle vás bude vyvíjet stavební trh a byznys v příštím roce?

Stavební firmy poslední dva roky ničí zoufalý nedostatek základních materiálů, obrovský nárůst jejich cen a nemožnost je fixovat u výrobců. Vše se už začíná uklidňovat, což očekávám, že bude pokračovat i v příštím roce. Pokud nás nezaskočí vývoj války, bude pro stavbaře příští rok snazší, než byl ten letošní.