Katedrála a synagoga. Unikátní stavby jsou rekordní

Mezi nejoblíbenější turistické cíle Plzně patří dvě její významné architektonické památky. První z nich je katedrála svatého Bartoloměje na náměstí Republiky, druhou pak Velká synagoga.

Bartolomějský chrám si vloni prohlédlo kolem 112 000 lidí. Stavba předtím prošla náročnou celkovou rekonstrukcí, díky níž interiér výrazně omládl a zkrásněl. Vznikla i nová podkrovní expozice, kam se návštěvníci dříve neměli možnost podívat. Během rekonstrukce byly vyčištěné stěny a klenby v jižní lodi, rekonstrukcí prošly dvě kaple, vstup pod kůrem a vlastní kůr, severní loď i presbytář. Do desítek restaurátorských ateliérů putovalo odhadem kolem stovky uměleckých děl.

Komentované prohlídky se konají pravidelně každé úterý a sobotu. Průvodci zájemce provedou nejen interiérem katedrály, ale také věží s podkrovím.

Věž katedrály sv. Bartoloměje se pyšní titulem nejvyšší kostelní věže v Česku. Dominanta dosahuje do 102 metrů. Komentovaná prohlídka návštěvníky seznámí s historií zvonů a stavby katedrály. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let, součástí prohlídky není návštěva interiéru katedrály.

Navštívit je také možné komentovanou prohlídku interiéru. Během ní se účastníci seznámí s historií stavby katedrály, nahlédnou do Šternberské kaple, budou obdivovat nádherná vitrážová okna a dozví se více o krásném slohu a madoně.

Interiér katedrály je s průvodcem přístupný každé úterý a sobotu vždy od 16 hodin. Prohlídka trvá zhruba hodinu.

Patří mezi největší na světě

Velkým lákadlem je také největší synagoga v Česku, druhá největší v Evropě a jedna z pěti největších na světě, která je postavena v pseudorománském slohu s maurskými prvky.

Unikátní objekt z druhé poloviny 19. století s bohatou vnitřní výzdobou se po opravách, které skončily v loňském roce, představuje v plné kráse. Také zde je možné navštívit komentované prohlídky. První z nich návštěvníky zavede do vzácného interiéru i věže. Během výkladu se účastníci seznámí jak s průběhem výstavby a rekonstrukce synagogy, tak s historií Židovské obce v Plzni a prohlédnou si i novou stálou expozici Tady žili židé. Specialitou této prohlídky je také návštěva jedné z věží Velké synagogy. Prohlídka synagogy s průvodcem se koná v neděli vždy od 15.30 hodin a trvá 75 minut. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let.

Druhou možností, jak si významnou židovskou památku prohlédnout, je komentovaná prohlídka Velké synagogy s návštěvou rabínského domu.

Součástí výkladu jsou informace o průběhu výstavby a rekonstrukce synagogy i o historii Židovské obce v Plzni. Návštěvníci navíc mohou nahlédnout do rabínského domu a rituální židovské lázně mikve. Tato varianta je umožněna každé pondělí a středu vždy od 15.30 a trvá 75 minut.

Zpřístupnění obou výjimečných staveb umožnily nákladné a náročné rekonstrukce, které byly z velké části hrazené z peněz Evropské unie. Na obě památky odtud putovalo kolem 97 milionů korun.

Díky evropským penězům se povedlo opravitřadu národních kulturních památek na území Plzeňského kraje, ale také muzejních expozic a knihovních fondů.

Potřebné opravy kostelů, katedrály sv. Bartoloměje, Velké synagogy, galerií, muzeí a historicky hodnotných domů za 13,17 miliardy korun stihlo úspěšně administrovat Centrum pro regionální rozvoj České republiky v končícím programovém období IROP. Evropské peníze míří také do záchrany českého kulturního dědictví. Bez nich by řada památek chátrala a některé z nich by se záchrany nikdy nedočkaly. „Když si dáme vedle sebe všechny realizované projekty v Plzeňském kraji, vidíme přehlídku hlavních kulturních památek,“ říká Magda Sýkorová, ředitelka plzeňské kanceláře Centra pro regionální rozvoj České republiky. „Další velké projekty, jako je například Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence, Revitalizace Západočeského muzea v Plzni – Národopisného muzea Plzeňska, se dokončí letos,“ doplňuje.