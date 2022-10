„Kapacita středních škol je dostatečná“

Všichni žáci přicházející ze ZŠ najdou umístění. Ne vždy ale mají možnost se dostat do oboru vzdělání, který se jim líbí. „Doporučili bychom vybírat střední školu i podle poměru počtu žáků, kteří se do oboru hlásili, a počtu žáků, kteří byli nakonec přijati,“ říká Hana Novotná, vedoucí oddělení Šetření, analýzy a výzkum Národního pedagogického institutu ČR.

V loňském školním roce vycházelo z devátých třík 94 tisíc dětí, o rok dříve to bylo 89 tisíc a třeba v roce 2017 jen 76 tisíc. Jejich počty tedy už pár let rostou. Kolik je deváťáků letos?

Sběr dat o počtu žáků zapsaných v základních školách provádí ministerstvo školství a data ještě nejsou dostupná. Každoročně probíhá právě po začátku školního roku. V roce 2021/2022 bylo na základních školách v osmé třídě 105 213 žáků, dá se předpokládat, že většina z nich pokračuje do deváté třídy.

Kolik je pro ně míst ve čtyřletých maturitních oborech?

Ze sběru dat o plánované vzdělávací nabídce na středních školách vyplývá, že v denní formě studia bude pro žáky devátých tříd 143 833 míst, z toho v maturitních oborech 87 448 míst. Tento sběr dat odráží přibližný počet volných míst na středních školách, zpravidla v průběhu podzimu ještě dochází k navýšení počtu nabízených míst. Data jsou zveřejňována na Infoabsolvent.cz v průběhu října.

Je školská soustava připravená na tento zvyšující se zájem? Bude třeba k dispozici více míst na maturitních oborech?

Střední školy měly vždy dostatečné kapacity pro přijetí všech žáků, kteří mají zájem se vzdělávat. Také v současné době všichni žáci přicházející ze ZŠ najdou umístění. Ne vždy ale mají možnost se dostat do oboru vzdělání, který se jim líbí. Počty míst v jednotlivých oborech jsou totiž limitované a výběr probíhá na základě výsledků přijímacích zkoušek. Jde o problém gymnaziálního studia a některých oborů, o které je velký zájem – např. kadeřník, cukrář, obchodní akademie, grafický design, užitá malba, veterinářství a další – kde jsou každoročně na některých školách vysoké převisy přihlášek. Zároveň ale počet absolventů přesahuje možnosti jejich uplatnění na trhu práce. U gymnázií je to podobné, ale v tomto případě je hlavní problém v Praze, kam se hlásí mnoho žáků ze Středočeského kraje. Přesah přihlášek je v Praze u nejžádanějších gymnázií více než pětinásobný, u víceletých se pohybuje až na hodnotách kolem osmi. To je dáno i tím, že žáci mohou podávat dvě přihlášky a této možnosti využívají. Ve většině dalších krajů se převis přihlášek do gymnázií pohybuje mírně nad dvěma.

To, že se silné populační ročníky přelijí ze základních škol do škol středních, musel přece stát vědět. Proč se na to zřizovatelé středních škol nepřipravili?

Počty míst v jednotlivých oborech na středních školách jsou v gesci jejich zřizovatelů – krajů. Informace o počtech obyvatel v populačních ročnících a o počtu žáků na ZŠ jsou běžně součástí krajských strategií. Jak je již zmíněno výše, kapacita středních škol na celorepublikové úrovni je dostatečná.

Dlouhodobě a letos na jaře ještě výrazněji se mluví o tom, že přibývá uchazečů o gymnázia a SOŠ a ubývá učňů. Podle Cermatu je ale rozložení uchazečů o různé typy studia procentuálně již několik let víceméně stejné – na SOU je to od roku 2017 10 až 11 %, na 4letá gymnázia kolem 20 %...

Dle dat ministerstva o počtech žáků v prvním ročníku na SŠ opravdu dochází k mírnému poklesu podílu žáků v oborech s výučním listem a mírnému nárůstu podílů žáků v oborech s maturitní zkouškou. Od roku 2011 podíl žáků v prvním ročníku oborů s výučním listem klesl přibližně o 5 % a podíl žáků prvních ročníků v odborném vzdělání s maturitou zase asi o 5 % stoupl. V ostatních kategoriích vzdělání se tento podíl příliš nemění.

Kam mířili uchazeči, kteří letos na jaře neuspěli u přijímacích zkoušek? Přibylo učňů? Na jakých oborech?

Informace o počtech žáků zapsaných v oborech SŠ budou dostupné až ke konci roku 2022, momentálně probíhá sběr dat na školách.

Co byste poradila rodičům a uchazečům?

foto: Archiv Hany Novotné

Doporučili bychom vybírat střední školu i podle poměru počtu žáků, kteří se do oboru hlásili, a počtu žáků, kteří byli nakonec přijati. Informace jsou k dispozici na Infoabsolvent.cz. V případě neúspěchu je možností přihlásit se na SŠ po neúspěšném prvním kole přijímacího řízení více – jsou pořádána druhá a třetí kola výběrového řízení, je možné nastoupit do jiného oboru a v průběhu studia obor či školu změnit. Vzdělávací systém je v tomto ohledu velmi dobře prostupný.