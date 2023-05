Jesenickem na kole

Pokud se chystají lidé do Jeseníků a podhůří na kola, určitě by neměli přehlédnout zdejší značku YEScyklo. Jde o značené okruhy s tematickým zaměřením, takže zavedou návštěvníky k historickým památkám, nádhernému přírodnímu koupání v zatopených lomech nebo do pohádkového zlatokopeckého údolí.

Deset z celkového počtu 46 cyklotras se nachází v oblasti okolo města Jeseníku. „Když se bikeři vydají na zdejší trasy, potkají nejednu zajímavou kulturní či historickou památku, mohou navštívit místa určená k zábavě a odpočinku, ale hlavně nasají kouzlo zdejší překrásné přírody v podhůří Hrubého Jeseníku nebo Rychlebských hor,“ sdělil ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak. Inspirací může být třeba okruh Za výhledy – ten vede přes jesenické lázně, kde je možné vyzkoušet si procedury Vincenze Priessnitze pod širým nebem, navštívit čarokrásné jeskyně Na Pomezí, zrelaxovat se v nově opraveném parku v Lipové-lázních nebo nasát temnou historii čarodějnických procesů v jesenickém muzeu. Celý výlet, po 22 kilometrech a krásných výhledech, potom můžete zakončit na obří houpačce v Adrenalin parku v České Vsi.

V rámci projektu YEScyklo vzniklo v průběhu let 2020 a 2021 šestnáct cyklotras, v roce 2022 přibylo sedm okruhů na Zlatohorsku. Zdejší trasy zavedou cyklisty rovněž do sousedního Polska, které Češi neprávem opomíjejí.

„Zajímavý výlet nabízí Zlatokopecký okruh, na kterém je možné navštívit zdejší zlatokopecký skanzen, poštovní štolu či věhlasné poutní místo Mariahilfe. Navíc trasa nabídne nádherné výhledy nejen na Zlatohorskou vrchovinu, ale také třeba na polská jezera okolo Nisy a Otmuchowa,“ popsal Rak.

V letošním roce se cyklotrasy a cyklookruhy rozšířily na Staroměstsko, a to na úpatí Králického Sněžníku, kde vznikl spojením šesti cykloparků na české i polské straně jedinečný Bike region Jeseníky se 130 kilometry různě obtížných tras.

„Pro milovníky elektrokol je v celých Jeseníkách rozmístěno 55 nabíjecích stanic a to znamená, že skoro na každém okruhu alespoň jednu naleznete. Do konce roku by mělo přibýt dalších pět nabíječek,“ informoval ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.

Všechny okruhy jsou popsány v mapách, které si můžete vyzvednout v infocentrech, na popis tras můžete narazit také přímo v terénu na informačních tabulích nebo si výlety můžete naplánovat na webu jeseniky.cz.