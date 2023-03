Jediný ostrý test před MS

Jedenáct dní po letošním světovém šampionátu, který hostil německý Oberhof, se nejlepší biatlonisté a biatlonistky poprvé představí v Novém Městě na Moravě. Čeští fanoušci tak mohou fandění především u televizních obrazovek při sedmém závodě Světového poháru vyměnit za osobní podporu přímo na stadionu nebo u tratí. „Lidé možná budou malinko zmlsaní z mistrovství světa, které je přece jen závodem jiného kalibru. Vrcholná akce roku,“ říká ředitel novoměstských soutěží Vlastimil Jakeš. „Ale u nás může být účast závodníků de facto ještě větší. Protože ve Světovém poháru, bez omezení týkajících se mistrovství světa, může startovat více závodníků z těch silných států.“

Soutěžemi ve Vysočina Areně startuje závěrečný trimestr prestižního seriálu, který biatlonisty zavede ještě do švédského Östersundu (9.–12. března) a norského Holmenkollenu (16.–19. března).

„Možná ve startovní listině ubudou některé menší státy, protože je to závěrečný trimestr a někde už docházejí peníze,“ připouští Jakeš. „Navíc náš termín koliduje s juniorským mistrovstvím světa, takže mladí závodníci odjíždějí tam a to by mohlo limitovat zástupce nastupující generace. Ale jinak si myslím, že závody budou mít stejnou úroveň, jaké v Novém Městě pokaždé mívají.“

Letošní ročník bude pro místní zkušené pořadatele specifický v tom, že jde o jediný test před mistrovstvím světa, který modernizovaný areál bude hostit v příštím roce (5.–18. února 2024).

„Jestliže chceme zůstat natrvalo v kolotoči Světových pohárů, řekněme do roku 2035 nebo 2040, jsou zkrátka úpravy nutné,“ uvedl k rekonstrukci Vysočina Areny prezident Českého svazu biatlonu a zároveň předseda organizačního výboru závodů v Novém Městě na Moravě Jiří Hamza. „V dnešním čase udržitelnosti projektů není možné pravidelně vozit zázemí i tribuny tam a zpátky.“

Podle pořadatelů starý areál nevyhovoval ani požadavkům na tzv. uhlíkovou stopu. „Koncipujeme proto areál tak, aby změny na velké závody byly daleko menší. Navíc je ekonomicky efektivnější areál postavit a spravovat, než ho každý rok stavět znovu,“ vysvětlil Hamza.

Ostřílení organizátoři už podle zájmu o předprodej vstupenek počítají s tím, že Vysočina Arena bude letos divácky tradičně velice slušně zaplněná. Biatlonisty tak čeká parádní „kotel“ nejen na střelnici, ale také podél tratí.

„Zájem o biatlon je pořád obrovský,“ pochvaluje si Hamza. „Na Světový pohár očekáváme opět plné tribuny. Navíc jsme se rozhodli ponechat ceny vstupenek ve stejné výši jako v minulých letech. Věřím, že naši fanoušci tento krok ocení,“ doplnil.

Permanentka na hlavní tribuny A a B na celý čtyřdenní program vyjde na 2 400 korun, víkendové dvouzávodní dny jsou za 800 korun, všední za 500 korun.

Fanoušci poprvé uvidí v akci novou podobu stadionu. „Malinko jsme změnili tratě a umístění některých lokalit. Tím pádem se měnily i prostory pro diváky,“ upozorňuje Jakeš. „Máme také nový vjezd na stadion, kde závodníci pojedou tunelem. Všechny změny jsou koncipované tak, jak by měly vypadat pro mistrovství světa,“ těší se na ostrý test.

Přestože se závody v Novém Městě pojedou až na začátku března, jsou místní v klidu ohledně dostatku sněhu. „Byly ideální podmínky na přípravu, přichystali jsme tak dostatek technického sněhu,“ je spokojen Jakeš. „V tuto chvíli už chystáme sníh do depa na příští rok. Dá se říct, že ho máme víc, než bychom nyní potřebovali,“ dodává s úsměvem.

Tou nejlepší pozvánkou jsou však výkony a výsledky českých reprezentantů v této sezoně. Kromě Markéty Davidové a Jessicy Jislové se mohou fanoušci těšit také na Lucii Charvátovou, Terezu Voborníkovou, Elišku Václavíkovou a Terezu Vinklárovou, v mužské kategorii by se měli objevit Michal Krčmář, Jakub Štvrecký, Tomáš Mikyska, Adam Václavík, Jonáš Mareček či Mikuláš Karlík.