Je tady léto plné hudby

Již tradičně především ve znamení hudebních festivalů a koncertů bude kulturní léto v Moravskoslezském kraji. MF DNES vám přináší tipy na vybrané akce, které byste si o letošních prázdninách a v září neměli nechat ujít.

Ostrava s nočním králem

Dvoudenní setkání pro milovníky fantazie a popkultury bude 24. a 25. června v industriálním prostředí Trojhalí Karolina. „Již od roku 2018 pravidelně vítáme všechny milovníky sci-fi, fantasy, cosplaye, hororu, komiksu a dalších. Letošním výjimečným hostem je Noční král Vladimír Furdík. Kaskadér, příležitostný herec a choreograf bojových scén,“ říká za pořadatele spisovatelka sci-fi Petra Slováková. Slovenský rodák se vypracoval mezi přední hollywoodskou špičku. Podílel se na množství žánrových snímků spojených právě s oblastí sci-fi a fantasy. Diváci jej znají například z titulů jako Thor: Temný svět, Princ z Persie, Poslední souboj, Sněhurka a lovec, EXODUS: Bohové a králové a z řady dalších. „Ale do paměti diváků se zapsal především jako Noční král ze Hry o trůny. Vladimíra určitě potkáte v sobotu na hlavní stagi, kde ho naše moderátorka vyzpovídá,“ zdůrazňuje Slováková. K dalším hostům budou patřit například spisovatelé sci-fi Miroslav Žamboch a Tereza Janišová. Připraveny jsou soutěže, herní zóny, přehlídky kostýmů. Legendární ostravské tatérské studio Fantasmagoria Art nabídne bodypainting nebo air brush techniku.

Beats for Love

9. ročník tanečního festivalu Beats for Love je připravený na 5. až 8. července. Do Dolních Vítkovic zavítají světoznámé ikony současné elektronické taneční scény Tiësto, Hardwell nebo Deadmau5. „Letošní Beats for Love potěší díky účasti víc než 480 umělců fanoušky takřka všech žánrů taneční hudby. Počet zahraničních hudebníků se zvýšil zhruba o čtvrtinu. Kromě našich tradičních žánrů – EDM, techna nebo DNB – nabídneme koncerty řady hiphopových hvězd v čele s Looptroop Rockers, kteří jsou členy švédské hudební síně slávy,“ říká Kamil Rudolf, ředitel festivalu.

V Dolních Vítkovicích vystoupí i tuzemské reggae legendy Cocoman, Dr. Kary nebo Messanjah.

„Jsem rád, že jsme dostáli slibům o nejsilnějším line-upu v naší historii. Oproti loňsku jsme chtěli ještě zvýšit už tak vysoko nastavenou laťku,“ láká na program Kamil Rudolf. Velkou novinkou Beats for Love bude i rozšíření mimohudebního programu v rámci konference Talking Beats.

Shakespearovské slavnosti

Premiérová komedie Jak se vám líbí zahájí 16. července divadelní sezonu na Slezskoostravském hradě. Tradiční open air divadelní festival Letní shakespearovské slavnosti nabídne na dvě desítky tematických večerů s geniálním dílem světoznámého dramatika. Potrvá do 13. srpna. „Připraveno je šest titulů, včetně jedné nové a jedné obnovené premiéry,“ říká Andrej Harmečko z pořádajícího PaS de Theatre. Úvodní kus Jak se vám líbí v režii Jakuba Nvoty nabídne atraktivní obsazení: Lucii Štěpánkovou, Vaška Matějovského, Romana Zacha, Markétu Děrgelovou, Míru Noska, Pavlu Tomicovou, Tominu Jeřábka, Jakuba Žáčka a další.

Colours of Ostrava

V industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic vystoupí od 19. do 22. července na festivalu Colours of Ostrava téměř sedm desítek zahraničních kapel a přes čtyřicet domácích interpretů. Dramaturgie festivalu připravila množství žánrů od world music, rocku, popu, elektroniky, neoklasiky, punku, jazzu, hip hopu až například po soul.

Hlavní hvězdou Colours bude americká kapela OneRepublic. Vystoupí také Niall Horan, bývalý člen skupiny One Direction, Macklemore, legenda brazilské hudby na rozlučkovém turné Gilberto Gil, britská dvojice Sleaford Mods a další. Součástí festivalu je také již tradiční diskusní fórum Meltingpot.

Štěrkovna Open Music

Od 27. do 29. července mohou návštěvníci zavítat na festival Štěrkovna Open Music. Například kapela Tata Bojs odehraje na břehu Hlučínského jezera kompletní Nanoalbum. Festival ji tímto vedle Kollerovy Lucie zařadilo mezi své letošní mimořádné projekty. Mezi letošní headlinery se pak řadí také Chinaski a Mirai. Chybět nebude ani Pražský výběr, Calin, Mig 21, Xindl X, Horkýže Slíže, Marpo a Troublegang, Pokáč s kapelou, Anna K či Krucipüsk. U jezera bude i divadlo, a to věhlasný soubor Cirk La Putyka, který přiveze představení Boom vol. 2.

Pokáč: U Hlučínského jezera zahraje také Pokáč.

Coal u Žermanické přehrady

Jubilejní 10. ročník dvoudenního festivalu elektronické hudby se koná 28. a 29. července na písečné pláži Žermanické přehrady u baru Zátoka. K dispozici jsou tři scény. „Zaměřujeme se na žánry moderní elektronické hudby, deep house, tech-house, techno, bass, drum and bass, které jsou představeny uměleckou špičkou z domácí i zahraniční scény,“ uvádějí pořadatelé z Coal Festivalu. Letošní mezinárodní line-up tvoří například slovinští Umek, z Německa přijedou Robag Wruhme, Marco Resmann, Anna Reusch, z Ukrajiny Lola Palmer nebo Arude.

Baška žije

Areál vodní nádrže v Bašce roztančí 29. července nejpopulárnější interpreti české a slovenské scény. Na oblíbenou lokaci nedaleko Frýdku-Místku se chystají rappeři Kontrafakt, ale i alternativní Jelen. Doplní je další oblíbená jména jako Sima, Kali a Peter Pann, Desmod, Šrouby a matice, Marpo & Troublegang.

Ladná Čeladná

Festival Ladná Čeladná ovládne 4. až 5. srpna po osmé sportovní areál místní základní školy. „Nabídneme mix legendárních interpretů a kapel, mezi které patří Richard Müller, Laura a její tygři či Děda Mládek Illegal Band. Lákadlem bude i koncert Báry Polákové či vystoupení dua Emma Smetana & Jordan Haj,“ říká Jindřich Vaněk, ředitel festivalu. Své místo na Ladné Čeladné nacházejí každoročně mladí písničkáři – letos jím bude Pavel Čadek.

Olympic v Děhylově

Výletní stanoviště turistů a vodáků Loděnice Děhylov zve na velký letní open air koncert nestárnoucí legendy české hudební scény Olympic. Kapela slaví 60 let a na velké scéně tady 12. srpna zahraje své největší hity. Program se stylově jmenuje „Vlak, co nikde nestaví!“ Loděnice pořádá letní koncerty pravidelně v pátky a soboty. Například 26. srpna v areálu Loděnice vystoupí žijící legenda folku spojená s Ostravou, písničkář Pavel Dobeš.

Hrady CZ

Kryštof, Kabát a Mirai patří k hlavním tahounům letošního ročníku oblíbeného festivalu Hrady CZ. Dvoudenní nabídka největších jmen české populární hudby se 18. a 19. srpna tradičně usídlí na palouku poblíž půvabného zámku v Hradci nad Moravicí.

Přehlídka slibuje rok od roku kvalitnější zázemí a profesionální vybavení v rámci kempování. „Na základě pozitivních ohlasů otevřeme mobilní festivalový VIP hradní kemp. Ten nabídne maximální možný komfort na úrovni klasických moderních kempů a ocení ho především ti návštěvníci, kteří za rozumný poplatek požadují nadstandardní festivalové ubytovací služby,“ slibují pořadatelé.

Kemp má kapacitu zhruba 1 400 návštěvníků, respektive sedm set stanů. Ty si však musí vzít návštěvníci vlastní. „Půjde o bezpečný, oplocený, hlídaný a osvětlený prostor s nonstop recepcí a úschovnou, možností dobití mobilních telefonů, nákupem potravin a nápojů, sprchami s teplou vodou, umývárnami a WC s pravidelným úklidovým servisem,“ dodává štáb.

Areál Hradů CZ se otevře v pátek v 15.30. V 16 hodin pak festival zahájí Sofian Medjmedj, o hodinu později vystoupí Michal Hrůza a na něj naváže Majk Spirit. V 19.30 začne tradiční vyhlašování nejlepší karnevalové masky. Večerní show obstará trojlístek Gaia Mesiah, Kryštof a před půlnocí Anna K.

Sobota začne již v 10.30. V poledne vystoupí Tomáš Klus, pak například No Name, Cocotte Minute nebo v 17 hodin Skyline. Večerní show zajistí Dymytry a Wanastowi Vjecy. Před finálním Kabátem se krátce před devátou představí Mirai.

Beskydské hudební léto

Hity Na ptáky jsme krátký či Všechno bude fajn zazní 25. srpna v areálu Hotelu Sluníčko na Ostravici. V rámci festivalu Beskydské hudební léto sem zavítá známý český zpěvák Janek Ledecký. Předkapelu mu vytvoří ostravský rockový soubor z Hladnova. „Janek Ledecký se k nám vrací po čtyřech letech. Tehdy měl u nás v Beskydech energie na rozdávání a koncert jsme si náramně užili. Těšíme se, že i letos přidá své nejznámější hity,“ lákají organizátoři.

Augustiada u Olešné

Family Park Olešná poblíž Palkovic u Frýdku-Místku se 26. srpna už podruhé zúčastní slavnosti Augustiada se sloganem: Jedinečné město! Jedinečné místo! Jedineční interpreti! Areál se otevře od 15 hodin a postupně se představí místní Bandjeez s Kateřinou Marií Tichou, zpěvačka Tereza Mašková, Portless a Leaders!

„Spojení frýdecko-místecké kapely Bandjeez a vynikající zpěvačky, autorky a držitelky ceny Anděl v kategorii Objev roku funguje prostě skvěle,“ lákají pořadatelé na program.

Dire Straits Experience

Multifunkční aula Gong v Dolní oblasti Vítkovice bude 15. září hostit několik původních členů legendární kapely Dire Straits. Jedná se o přeložený koncert z loňského roku.

Dire Straits patří mezi veleúspěšné formace. Skupina, která se svými 120 miliony prodaných alb přepisovala rockovou historii a vyprodávala ty největší stadiony, se v čele s Markem Knopflerem dostala na nejvyšší pomyslnou hudební metu. Ta trvala v nejzákladnějším složení celých 15 let, ovšem masivní zájem o kapelu pokračoval i po odchodu Marka, který se začal koncem osmdesátých let věnovat vlastním projektům. Současné obměněné seskupení Dire Straits s hlavičkou Experience slibuje neopakovatelnou show.