Jde o investice

Se stavem strategických investic od státu je spokojených jen 15 procent firem z dotazovaných více než 1 200 podniků. Konkrétními projekty, do kterých by se podle nich měl stát pustit, jsou například dostavba dálnic a dopravní infrastruktury. Dále zmiňují digitalizaci nebo zefektivnění státní správy či rozvoj jaderné energetiky.

Procenta spokojených zároveň klesají, jak roste jejich velikost. Větší firmy tedy častěji uvádějí potenciální zredukování podnikatelských aktivit či zpomalení růstu.

Dále firmy uvedly, že strategické investice podle nich nejvíce ohrožují dlouhé povolovací procesy (55 procent), chybějící vize státu (45 procent) a složitá legislativa, která je provázaná se strategickými dokumenty státu (43 procent).

Jako největší příležitosti pro investice podnikatelé vidí v nových technologiích. Především těch týkajících se digitalizace a umělé inteligence. Věří především ve stabilizaci a následný růst, zastavení inflace a příbytku sil na pracovním trhu.

Problém, jak dlouhodobě nakopnout českou ekonomiku,řeší prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

„Česká republika se momentálně nachází na křižovatce. Stojí před zásadním rozhodnutím, jakým směrem se má vydat. Pokud se česká ekonomika nezaměří na klíčové investice, bude míjet dobré příležitosti a hrozby budou naopak narůst,“ uvedl Zajíček.

Odborníci se věnovali hned několika důležitým investicím, na které by česká ekonomika neměla v dalších letech zapomínat. Zajíček je rozděluje na tvrdé a strategické. Do první skupiny zahrnul investice do dopravy, energetických či datových sítí nebo do bydlení a další výstavby.

Mezi strategické investice pak zařadil oblast vzdělání, trhu práce, vědy, výzkumu a inovací. Ostatní diskutující jeho pohled sdílejí. „Máme za sebou 34 roků od listopadové revoluce, které byly v mnoha směrech úspěšné. V poslední době jsme ale usnuli na vavřínech a kolem nás běží soutěž. Nejsou to jen Spojené státy nebo Evropa. Probouzí se Asie a my s nimi musíme soupeřit. Žijeme si nad poměry, ale žádná transformace ekonomiky nenastala. Chybí infrastruktura, máme zbytečně hodně obcí a široký veřejný sektor. Přitom máme kolem sebe dost vzorů. V oblasti digitalizace je to třeba Estonsko,“ řekl Rafaj.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy dodal, že Česku se sice daří obnovovat tradiční značky, neboť po 90. letech tu vznikla i spousta velmi úspěšných firem, ale že tyto snahy nestačí.

„Současná doba vyžaduje odvážná rozhodnutí. Jinak hrozí, že třeba rychlodráhy půjdou mimo Českou republiku,“ doplnil Rafaj. Velmi vážným aktuálním problémem je podle něj nedostatek kvalifikované pracovní síly.

O strategických investicích před časem hovořil i premiér Petr Fiala (ODS). Česko se podle něj musí stát křižovatkou Evropy, a to například v inovacích či energetice. „Být křižovatkou je naše tradiční role. K ní máme geografické, sociální i kulturní předpoklady. V minulosti jsme tuto roli dokázali hrát vždy, když naše země byla otevřená světu. Tehdy jsme tvořili sebevědomý hlas,“ řekl premiér.