Jak šel čas s Tomášem Plekancem

Pamatujete si ještě, že se kladenský hokejový klub krátce jmenoval HC Velvana? A pak také HC Vagnerplast? Tomáš Plekanec ano. Tehdy na přelomu tisíciletí totiž začal nakukovat do seniorského hokeje. A teď, po mnoha letech, v něm stále platí za uznávanou a platnou hráčskou personu.

Celý magazín

„Hokej mě stále baví a především mi slouží zdraví. Věřím, že mám Kladnu stále co dát. Až se něco z toho změní, nastane čas skončit,“ řekl ke svému jubileu Tomáš Plekanec. „Oslavám moc nedám. Ale čtyřicítka na krku, to už je důkaz, že mám něco za sebou.“

Brzy bylo jasné, že ho Kladno neudrží. V roce 2001 sebral cenu pro nejlepšího nováčka extraligy a zmizel v zámoří, kde ho draftoval slavný Montreal Canadiens. V jeho dresu odehrál většinu skvělé kariéry, v NHL zvládl neskutečných 1001 zápasů. Další velkolepé bitvy zvládl v národním týmu, jehož byl i kapitán.

Triumf ve Stanley Cupu ani zlato z mistrovství světa však navzdory báječné sportovní dráze nikdy nezískal.

„Titul mám jen z mistrovství světa juniorů a to už je 21 let zpátky,“ zavzpomínal Plekanec. „Za tu dobu jsem se hodně změnil, Amerika mě vychovala a dala mi do života obrovské zkušenosti. Díky tomu mám takovou kariéru.“ Ve volném čase si rád zahraje tenis a věnuje se dětem, dvě má z prvního manželství se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou, další dvě z aktuálního vztahu s tenistkou Lucií Šafářovou. „Je to člověk, který mi spadl z nebe,“ poklonil se nedávno své aktuální manželce.

Soukromí: S bývalou tenistkou Lucií Šafářovou má Tomáš Plekanec syna a dceru. Tenis si i sám rád zahraje, každé léto tvoří podstatnou část jeho kondiční přípravy.

Pomoc z nebe by možná potřebovala i aktuální sestava kladenských Rytířů. I když kapitán Plekanec dělá co může, propadlo se mužstvo majitele Jaromíra Jágra po slibném vstupu do sezony na poslední místo extraligové tabulky.

„Moc netuším, proč se nám tak nedaří. Chtělo by to chytit nějakou vítěznou šňůru, aby se tým zase vrátil do pohody. Porážky mě štvou, i když už to nehrotím. Umím se s tím srovnat a doma vedle rodiny vypnu,“ řekl trojnásobný medailista ze světových šampionátů, z nichž má jedno stříbro a dva bronzy. „Je to ale nepříjemné, klub se stále pohybuje na hraně mezi extraligou a první ligou, pořád se pereme o existenci.“

Sám se mezi mantinely rve i po čtyřicítce tak vehementně, že ho soupeři mnohdy nemohou vystát. „Beru to jako kompliment. Pár sekyr ještě rozdám, chvíli všechny ještě budu otravovat.“ Tak schválně, jak dlouho přesně?