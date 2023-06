Jak pořádat Barchan? V roce 1713 už o tom vznikl velký spor

Google ví všechno. V případě hledání významu slova „barchan“ ukáže najisto do Jemnice. Jinak též nabídne vysvětlení, že barchan je i druh bavlněné tkaniny, typ písečné duny nebo zaniklý rybník na Plzeňsku. Poslední dvě možnosti nás nyní nijak nezajímají, ale ty první dvě spolu úzce souvisejí.

Jemnický Barchan je podle tradovaného podání nejstarší městskou slavností v Čechách a na Moravě.

Celý magazín

Jeho dění se točí kolem příběhu takřka pohádkového. Je v něm láska, válka, romantika i mužné zápolení.

A něžný, hebký díl dámské garderoby. Je jím náprsník z barchetu čili barchanu. Můžeme se přít, co vlastně barchet byl. Podle jednoho výkladu šlo o staroněmeckou délkovou míru neznámé hodnoty používanou při odměřování tkanin. Podle jiné verze jde o typ bavlněného textilu. Anebo mohlo jít o tkaninu z velbloudí srsti sloužící pro rýžování zlata.

Barchanem se však také nazýval tyglík na tavení zlata. A tento kov se v Jemnici prý těžil – takže kdo ví? Nevíme sice tedy s jistotou, co znamená slovo barchan, víme však, že právě o onen barchan jde při jemnických slavnostech především.

Podle pověsti – a je to, jak výše zmíněno, pověst pohádkově romantická – byl vyšívaný náprsník z barchanu jedním z darů, jímž v roce 1312 královna Eliška Přemyslovna obdarovala prvního ze čtyř poslů, kteří k ní dospěli se vzkazem od jejího chotě, krále Jana Lucemburského.

Ten dlel na vojenském tažení proti loupeživým rytířům. Svou manželku po tu dobu zanechal pod ochranou opevněné Jemnice a z tažení jí prostřednictvím poslů posílal vzkazy, že se mu na válečné stezce daří. Král do Jemnice vyslal postupně čtyři posly. Královna muže obdarovávala tím, co měla po ruce.

První posel obdržel barchanový náprsník, druhý dostal šátek, třetí běžec získal punčochy a čtvrtý věnec. O jejích darech nefinanční povahy si dnes můžeme myslet, co chceme, ale legenda z toho vznikla náramná. Dnes se pověst přetavila do běhu čtyř běžců, kteří soutěží o to, kdo získá královnin barchan.

Že jemnický Barchan je slavností starobylého původu a současně je předmětem vášní patriotů, o tom svědčí i událost z roku 1713. Tehdy se podle dobových zápisů jemničtí měšťané Seidl a Pišl při pořádání Barchanu dostali do sporu. Pře to byla vášnivá a došlo během ní i na trhání vlasů a bezmála i k boji na kordy.

Je to slavná historie a snad i pro dávnověkým šerem zahalenou nejasnost v detailech jsou jemničtí obyvatelé na svou starožitnou městskou slavnost po právu hrdi. Běh o barchan je od roku 2014 zapsán na prestižním seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Barchan začíná v pátek večer průvodem a vyvěšením praporů. Purkmistr otevře tržnici a mázhauzy. Koná se veselice na zámku. V sobotu ráno budí Jemnici bubenice a trubači. Dopoledne se odehraje před zámkem scéna k uvítání královských manželů. Král Jan Lucemburský vjíždí do bran města a předává novomanželku do péče měšťanů. Pak odjíždí s vojskem potírat loupežníky.

Sokolnice: Barchan se neobejde bez historických průvodů. Chybět v nich nemůže ani tato kráska.

Odpoledne je to hlavní: běh o barchan. Poslové běží od křižovatky u kulturního domu. V cíli se musí dotknout barchanického praporu. Pak odchází na radnici. Poté před zámkem královna odměňuje posly dary. Odpoledne přijíždí král Jan, královna městu slíbí, že král nezapomene na jemnickou pohostinnost. Královský pár s průvodem pak odjíždí z Jemnice. Nedělní dopoledne patří tradiční pouťové mši svaté u chrámu sv. Víta.

Organizátoři mají převis zájmu o ženské postavy historických scén, ne tak dobře jsou na tom postavy pánů. „Hůře se letos také sháněli běžci. Budeme mít osm nových kostýmů pro bubenice, kupovali jsme boty pro halapartníky,“ sečetl drobné novinky Zdeněk Hopian, jenž má na radnici pořádání slavnosti na starosti.

Není co měnit. Barchan už má za sebou prokazatelných 310 let tradice.