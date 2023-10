Jak pečovat o zdraví, i když není čas

Jíst pětkrát denně v malých porcích a do jídelníčku zařadit co nejvíce ovoce a zeleniny. Nejméně třikrát týdně si dát do těla v tělocvičně a unavenému tělu i psychice zároveň dopřávat pravidelnou relaxaci – třeba na hodinách jógy. Vy samozřejmě víte, že všechny tyto rady fungují, ovšem ruku na srdce, jste schopní i při nejlepší vůli všechno dodržet?

Celý magazín

Většina z nás bohužel ne. Na vině je čas, kterého je v dnešní uspěchané době tak zoufale málo. Tak málo, že při všech povinnostech odsouváme sami sebe na vedlejší kolej a následně si vyčítáme, že na sebe nemyslíme. Odhoďte obavy za hlavu a vyberte si z následujících rad to nejlepší jen pro vás.

Nebude vás to stát mnoho úsilí ani času. Na své cestě za zdravím prostě přestanete kráčet po klikatých cestách a vezmete to pěkně zkratkami. Ty totiž fungují a rozhodně jsou lepší než nic.

Nešiďte spánek

Podle odborníků většina z nás potřebuje k regeneraci sil nejméně sedm hodin kvalitního spánku denně. Mnohé studie dokládají, že při kratším spánku se tělo nestačí zregenerovat a trpí i psychika. Kdo dlouhodobě méně spí, často se budí či trpí jiným spánkovým deficitem, může mít zdravotní problémy. Následkem špatného spaní je snížená nervová odolnost, špatné soustředění, přírůstek na váze, snížená imunita a mohou se přidat i problémy se srdcem.

Zdravá zkratka: spěte přes den. Pokud se vám nedaří splnit normu sedmi hodin v noci, snažte se odpočívat přes den. Dohonit spánkový deficit můžete o víkendu nebo ve dnech volna. Zkuste si lehnout alespoň na hodinu a půl.

Ve zdravém těle zdravý duch aneb cvičte

Abyste udrželi své tělo v kondici, měli byste cvičit minimálně třicet minut denně pětkrát v týdnu. Pravidelné cvičení totiž napomáhá nejen vaší kondičce, ale také drží váhu v únosných mezích, snižuje hladinu cholesterolu a je důležité pro posílení srdeční činnosti, tlaku a krevního oběhu.

Zdravá zkratka: jestliže nezvládnete cvičit pětkrát týdně, nevadí. Pro vaše zdraví bude úplně stačit, když najdete čas alespoň deset minut každý den. Zkuste třeba vstát o čtvrt hodiny dříve a protáhnout tělo ještě před ranní sprchou. Můžete si zacvičit doma nebo se třeba vydat ostrou chůzí do pekařství pro snídani. A pokud ráno opravdu nestíháte nic, vypravte se na malou procházku během přestávky na oběd. Nebo se projděte cestou z práce.

Posilujte trávicí systém

Jestliže chcete mít funkční trávicí systém, vyhnout se problémům s cukrovkou a ještě se chránit proti rakovině tlustého střeva, měli byste si dopřát minimálně 18 gramů vlákniny každý den.

Zdravá zkratka: bohužel většina lidí s touto radou doslova zápasí a vlákniny do sebe dostane jen minimum, u těch zodpovědnějších denní dávka většinou nepřekročí 14 gramů vlákniny, což opravdu nestačí. Naštěstí i v tomto případě existují taháky, které vás na příčce zdraví zase posunou dál. A jaké to jsou? Třeba cereálie obohacené o vlákninu. Obsah vlákniny v nich je dokonce celých 6 g na 100 g cereálií. Přejděte na celozrnný chleba, pečivo a celozrnné těstoviny, dodáte tak tělu dvakrát až třikrát více vlákniny než u výrobků z bílé mouky. Pokud pečete doma, zkuste nahradit polovinu klasické bílé mouky tou celozrnnou. Přidejte hrst fazolí, čočky nebo opražené pšenice do polévek.

Udržujte rovnováhu

Postupem času tělesná konstrukce ochabuje stejně jako svalstvo, a je proto nutné cvičit. Věnujte se tai-či, józe nebo choďte na tanec. Tento typ pohybu pomáhá zlepšit vaši rovnováhu, a chrání vás tak mimo jiné i před nebezpečnými pády.

Zdravá zkratka: jistě by bylo krásné, kdybyste mohla tančit jako o život nebo se denně věnovat józe. Jestliže to z nějakého důvodu nemůžete splnit, nevadí, pomoc tu je. Stačí malé cvičení, které opravdu zvládnete každý den. Až si ráno půjdete čistit zuby, stoupněte si na jednu nohu, a zatímco si budete kartáčkem drhnout úsměv, zkuste držet rovnováhu. Když už to nepůjde, vystřídejte nohy. Cvičení lze provádět i se zavřenýma očima.

Pět porcí zeleniny a ovoce denně

Rady výživových poradců jsou jasné. Pro udržení optimálního zdravotního stavu je nutné jíst alespoň pět porcí zeleniny a ovoce denně. Horší je to ovšem s jejich dodržením. Naštěstí i zde existuje účinná varianta.

Zdravá zkratka: stejnou službu jako čerstvé ovoce vám dopřeje to zmražené. Připravujte si různé ovocné koktejly, jogurtové smoothies s přídavkem mraženého ovoce. Každé ráno vypijte sklenici čerstvě vymačkaného džusu, kombinujte ovocné nápoje se zeleninovými.