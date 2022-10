Jak na vysokou školu

Vysokých škol je v Česku víc než dost. Maturanti mohou vybírat z nabídky šestadvaceti veřejných a třiatřiceti soukromých vysokých škol, k tomu je třeba připočíst Policejní akademii, Univerzitu obrany ČR a navíc desítky vyšších odborných škol.

Neznamená to však, že se na vysněný obor dostane každý. Zatímco u některých škol je šance na přijetí téměř stoprocentní, se stoupajícím počtem uchazečů naopak klesá. Největší přetlak zájemců o studium bývá obyčejně na filozofických fakultách, medicíně či třeba psychologii.

Například Univerzita Karlova pro tento akademický rok přijala do prvních ročníků přes 24 tisíc uchazečů. „Největší zájem byl tradičně o tyto studijní programy: Všeobecné lékařství – 10 673 přihlášek, Právo a právní věda – 2 509 přihlášek, Zubní lékařství – 2 479 přihlášek,“ uvedla v rozhovoru pro MF DNES rektorka UK profesorka Milena Králíčková.

Nové obory

Vytrvale roste i počet přihlášek ke studiu na Masarykově univerzitě v Brně. O studium tam mělo zájem přes 25 tisíc uchazečů, a ne na každého se pochopitelně dostalo. Škola, podobně jako UK, přitom chystá ve spolupráci s ministerstvem školství další – nové studijní obory.

Co ohlídat v maturitním roce Podzim Zahájení přípravných kurzů k přijímacím zkouškám (říjen)

Uzávěrka přihlášek na umělecké obory (listopad)

První termín NSZ Scio (polovina prosince) Zima Dny otevřených dveří ve velké části vysokých škol

Uzávěrka přihlášek většiny VŠ (konec února, březen) Jaro Profilová část maturity (duben–červen)

Společná část maturity (květen)

uzávěrka přihlášek VOŠ (květen)

Přijímací zkoušky VŠ (duben–červen) www.KamPoMaturitě.cz

„Naším cílem je rozvíjet studenty způsobem, aby byli přínosem pro společnost a aby byli upotřebitelní na trhu práce. Je tedy naší povinností reagovat na současnou turbulentní dobu, která otevírá nové otázky a zároveň přináší spoustu výzev,“ řekl k tomu rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Ocenil přitom snahu státu podporovat vysoké školy při tvorbě studijních oborů, které budou reagovat na potřeby dnešní doby. „Mám radost, že jsme jako univerzita uspěli se všemi našimi návrhy na moderní a progresivní studijní programy a že svým způsobem tvoříme budoucnost vysokého školství i celé společnosti,“ dodal rektor Bareš.

Vybírat tedy z čeho je, jen je důležité zvolit správně. „Kromě názvu studijního programu a obsahu přijímaček by uchazeči o studium měli věnovat pozornost i šancím na přijetí, skladbě předmětů, studijnímu plánu, tomu, kolik studentů daný obor nedostuduje, či jaké je uplatnění a plat absolventů,“ radí odborníci ze serveru www.KamPoMaturite.cz.

Uchazeči by měli zvážit, zda je pro ně studium na vysoké škole to pravé, jestli by vzhledem ke svým schopnostem neměli zvolit méně náročné studium na některé z vyšších odborných škol. A když si nakonec nějakou školu zvolí, určitě by ji měli předem navštívit v rámci dnů otevřených dveří. Tam zjistí, co je na dané škole čeká.

Určitě se také vyplatí navštívit některý ze vzdělávacích veletrhů. Až do 16. listopadu probíhá veletrh Educa Week Liberec, další bude Student a Job v Ostravě 25. a 26. listopadu. Máte-li vysněnou školu vybranou, určitě se vám také vyplatí zapsat se do některého z přípravných kurzů na přijímačky. Některé organizují samotné školy čirůzné vzdělávací instituce, spousta jich je i online. A pak už stačí jen trocha štěstí u přijímaček.