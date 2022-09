Jablka vlastní rukou utržená. Sady zvou na samosběr

Plantáže plné červených plodů každoročně lákají milovníky jahod, kteří začátkem léta vyráží na samosběr. Jahodová sezona je sice už pryč, ale na polích a v sadech si můžete nasbírat další plodiny. Samozřejmě legálně. Aktuálně lze vyrazit třeba na jablka. K mání je hned několik odrůd, cena za kilogram se pohybuje okolo dvaceti korun.

Samosběr aktuálně probíhá v ovocných sadech v brněnském Starém Lískovci. Otevřeno tam mají každý den včetně víkendu, vždy od 9 do 17 hodin. Zájemci si mohou nasbírat odrůdu šampion, která je vhodná na jídlo i k dalšímu zpracování. Za jedno kilo chtějí v sadu dvacet korun. „Zavřeno máme, pouze když je opravdu škaredé počasí. A to kvůli bezpečnosti. Když prší, tak radši nejezděte,“ upozornil za Sady Starý Lískovec Tomáš Bátky s tím, že samosběr bude probíhat nejspíše do konce září. Aktuální informace o otevírací době a samosběru jsou k nalezení na webových stránkách nebo Facebooku sadu. Například ve středu 14. září byl samosběr uzavřen právě kvůli dešti.

Kdo sám trhat nemůže nebo nechce, může si ve Starém Lískovci nakoupit již natrhaná jablka nebo mošt, který tam vyrábí ze svého ovoce. Stoprocentní šťáva neobsahuje žádné přídavné látky. Lisují celý rok, dokonce několikrát týdně

MÁLO JABLEK, MUSÍTE DÁL

Samosběr jablek pravidelně nabízí také PPS Agro Strachotín, které má sady za Popicemi na Brněnsku. Letos zde ale lidé mají smůlu – jablek je totiž méně, protože jabloně pomrzly. Zatím tedy zvažují, zda letos sady otevřou pro veřejnost. Podobně jsou na tom v Rašovicích na Vyškovsku, kde v minulosti nabízeli samosběr raných i pozdních odrůd jablek. Zájemci si mohli rovnou nakoupit i mák. „Letos ale máme jablek málo, jabloně pomrzly. Proto samosběr neotevřeme,“ informoval sadař Pavel Obdržálek.

KAM SI JÍT NATRHAT Sady Starý Lískovec Jablka (odrůda šampion) – 20 Kč/kg Ekofarma Sádky Kunovice Jablka (odrůdy topaz, gloster či golden) – 15 Kč/kg Jana a Ladislav Kašparovi Vojnice u Olomouce Zelenina (rajčata, dýně a cibule) – aktuální ceník na webu

Naopak hned několik odrůd jablek si budou moct natrhat zájemci v Kunovicích kousek za hranicemi Jihomoravského kraje. Největší rozlohu zdejšího sadu zabírají právě jabloně, kterých tam mají vysázených kolem pěti stovek. Nabízejí velké množství tradičních i méně známých odrůd. Už patnáct let má navíc zdejší ovoce certifikát BIO. Zatím není jasné, kdy samosběr zahájí. „Když byla v létě vedra, tak jablka nenabírala na objemu. Až nyní, když prší. Se zahájením samosběru proto vyčkáváme, až budou jablka velká a šťavnatá,“ informovala za Ekofarmu Sádky Pavla Ksiazkiewiczová.

Na zdejší farmě mají jablka určená k okamžité konzumaci i k uskladnění. Za kilogram se na samosběru platí 15 korun. Natrhat si lze odrůdy topaz, gloster či golden. Samosběr lze spojit s delším pobytem na farmě, kde je možné si rezervovat ubytování.

Ve Vojnicích u Olomouce dokonce nabízí samosběr zeleniny. Konkrétně cibule,rajčat a dýní (vyjma hokaido). Otevřeno bývá zpravidla od 9 do 16 hodin. Aktuální informace jsou k nalezení na webových stránkách firmy Jany a Ladislava Kašparových. „Otevírací doba se mění v závislosti na počasí a rychlosti samosběru,“ upozorňují majitelé. Kromě samosběru aktuálně připravují také prodej zelí na krouhání. Jde o uniformní hlávky odrůdy pasat, které jsou vhodné na výrobu kysaného zelí. Aktuální ceník zeleniny je k nalezení také na webu firmy. Kilogram rajčat nabízí například za devět korun.