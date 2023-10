Investice míří do rozvoje

Rakovník, který je správním sídlem nejzápadnější výspy středních Čech, má v současnosti přibližně 15,5 tisíce obyvatel. O dva tisíce méně než před dvaceti lety. Zastavit nepříznivý demografický trend vyžaduje investice do veřejné infrastruktury. Prostě, aby se tady lidem lépe žilo. A také do rozvojových ploch, které jsou v Rakovníku v lokalitách Zátiší a Na Radosti.

Letošní jedničkou je knihovna

Po velké investici 200 milionů korun do celkové modernizace akvaparku, který byl poté návštěvníkům znovu otevřen v lednu 2020, byla letos dokončena další zásadní stavba ve městě – víceúčelové společenské a vzdělávací centrum. Vzniklo dva roky trvající přestavbou tří domů na nároží Husova a Žižkova náměstí.

„Samotná stavba stála 120 milionů korun, dalších třináct milionů vybavení interiérů a stejná částka vybudování venkovního parteru. Na vybavení se nám podařilo získat šestimilionovou dotaci. Nyní čekáme na přislíbenou a v historii Rakovníka nejvyšší evropskou dotaci na vznik společenského centra, a to ve výši 75 milionů korun. Tyto peníze využijeme na další rozvoj města,“ nastínila plány mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Domov v nové multifunkční budově nalezla všechna oddělení knihovny, která do letošního června působila v několika různých objektech. Infocentrum, kavárna, ale i společenský a přednáškový sál nebo prostory pro pořádání komornějších kulturních akcí.

V Rakovníku se aktuálně pracuje i na dalších místech. Opravou procházejí dva mosty na cyklostezce směrem do Křivoklátu. Most Pod Papírnou už je hotov, druhý u Hradcova mlýna bude dokončen ještě letos. Další čtyři mosty jsou tady v havarijním stavu, jejich opravy budou pokračovat v příštím roce.

Z důvodů rekonstrukce je nyní uzavřena Palackého ulice, klíčová příjezdová komunikace na Husovo náměstí, druhé nejdelší v Česku, které výhledově čeká rozsáhlá celková revitalizace. Zjištěné závady na historické kanalizaci tady ale odloží původní termín dokončení práce zhruba o tři měsíce na polovinu příštího roku.

„Kdysi tu stávala jedna ze vstupních bran do města. Její obrys bude nově vyznačen v dlažbě. Rakovník do opravy ulice investuje 8,2 milionu,“ konstatovala mluvčí.

Nový betonový skatepark s parametry na pořádání závodů roste za budovou rakovnické sokolovny. Dokončen bude letos v prosinci.

„Investice města letos směřovaly také do škol a školek. Například do rekonstrukce herny v Mateřské škole V Lukách či dvora a zahrady Mateřské školy V Parku. A také do rekonstrukce sociálního zařízení v Základní škole v Martinovského ulici,“ informovala mluvčí.

Další investice jsou v plánu

V říjnu začaly práce na opravě ulice Dukelských hrdinů. Křižovatky budou po změnách přehlednější, kvůli zvýšení plynulosti dopravy se změní i napojení silnice z ulice Pod Nemocnicí. Přibýt má přes třicet parkovacích míst, dva nové přechody pro chodce, chodník okolo budovy správy sociálního zabezpečení a také v ulici Na Francouzích, kde pokračuje stavba tří bytových domů, u kterých je investorem rakovnická nemocnice.

Nyní vedení města sestavuje rozpočet na příští rok. Počítá v něm s dalšími investicemi do škol. „Rakovník má zažádáno o dotaci na modernizaci učeben ve škole v Martinovského ulici. Odhadované náklady jsou přibližně 60 milionů korun,“ sdělila Kateřina Hradilová.

V plánu na rok 2024 je třeba přístavba archivu stavebního úřadu a kanceláří městského úřadu, správní odbor se přesune po modernizaci do nyní nevyužívaných místností bývalého dětském oddělení knihovny. „Z pohledu občanů to v příštím roce budou další kroky směřující k rekonstrukci stávající a přístavbě nové sportovní haly v sousedství autobusového terminálu, na niž budeme hledat vhodné dotační tituly. Nové šatny pro fotbalisty a pozemní hokejisty za 20 milionů korun postavíme na hřišti SK Rakovník. Vybrána je také firma, která tady začne s demolicí nevyhovující tribuny,“ uvedla Hradilová.

Vedení radnice dlouhodobě plánuje obnovu celého areálu SK. Jedná se o investici odhadovanou na více než 200 milionů korun, na níž ale nejsou v rozpočtu peníze. S žádostmi o dotace zatím město neuspělo.

V Jesenici u Rakovníka, kde žije téměř 1 700 obyvatel, navázali na loni dokončenou opravu páteřní komunikace vedoucí přes město opravou přilehlých místních silnic ve Smetanově a Wintrově ulici. „Do modernizace školy jsme investovali 6,5 milionu korun, příští rok nás čeká práce na zateplení prvních z deseti bytových domů v majetku města. Chceme také dokončit rekonstrukci mateřské školy. Důležitým mezníkem letošního roku bylo otevření výjezdové stanice středočeské záchranky v Plzeňské ulici,“ uvedl místostarosta Roman Valuš.

Nové Strašecí s 5,5 tisíce obyvateli letos nechalo instalovat novou klimatizaci do školní jídelny za devět milionů korun, aktuálně je klimatizace instalována i do místní polikliniky. „Opravujeme za 10 milionů střechu na budově pojišťovny, která je v majetku města, stále se pracuje na úpravě parkoviště v Křivoklátském sídlišti. V příštím roce chceme zahájit přístavbu mateřské školy, kde jsou náklady odhadnuty na 40 milionů korun,“ sdělil starosta města Karel Filip.