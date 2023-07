I nákupy na e-shopu se mění, opatrnost je ale třeba stále

S ohledem na přetrvávající inflaci a drahé energie lze podle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) očekávat, že nejpozději ve druhém pololetí letošního roku se e-shopy vrátí k tradičnímu meziročnímu růstu obratů. „V letošním roce zatím e-commerce, podobně jako celý maloobchod, ještě zažívá mírný pokles. Očekáváme ale, že ve druhé polovině roku se vrátí k růstu, který zbrzdila současná náročná ekonomická situace v ČR. Počet e-shopů se stabilně pohybuje okolo 50 tisíc, žádné zásadní změny v nejbližší době neočekáváme. Počet nových i zanikajících online obchodů je stabilní,“ uvedl Jan Vetyška, výkonný ředitel APEK.

Sázka na jistotu

Podle něj většina českých zákazníků stále preferuje lokální e-shopy, tedy v tomto případě české. Má to prý řadu důvodů – české internetové obchody jsou na opravdu vysoké úrovni, poskytují nakupujícím jistotu v oblasti záruk a dalších spotřebitelských práv. V první řadě je ale kvalitní zboží a špičkové služby. Do zahraničí se obvykle podle Jana Vetyšky obracejí jen v případech, kdy hledají specifické zboží, které na našem trhu není, nebo velmi levné produkty, u kterých nezáleží až tolik na kvalitě.

Obezřetnost je stále důležitá

Generální ředitel společnosti Shoptet Samuel Huba upozornil, že chování zákazníků se na internetu mění. I on ale potvrzuje, že si český zákazník dnes vybírá kvalitu, a proto volí spíše lokální e-shopy. „Lidé chtějí také podpořit menší e-shopy a značky, které znají. Při nákupním rozhodovaní má stále roli i cena, která u e-shopů tlačí na marže a nutí je neustále inovovat,“ podotýká Samuel Huba.

Důležitá je při nakupování bezpečnost, hlavně u e-shopů, kde dotyčný nakupuje poprvé. „Člověk by se měl na internetu chovat podobně jako v běžném životě. Nákup parfému od prodejce, který vás zastaví na ulici, je také riskantní. Stejně tak zboží z tržnice může mít nejistou kvalitu. A stejným způsobem je třeba uvažovat v online prostředí,“ upozorňuje Jan Vetyška. Je podle něj dobré nakupovat u prověřených e-shopů, ať už odbornou autoritou (třeba s certifikátem APEK – Certifikovaný obchod) nebo recenzemi ostatních zákazníků. To se samozřejmě týká i platby. „Nejvyužívanější formou úhrady na internetu je nyní platba kartou. Je potřeba údaje o své kartě vkládat jen do rukou bezpečných platebních bran. V případě potíží se navíc můžete obrátit na svou banku s žádostí o pomoc,“ říká Jan Vetyška a doplňuje: „Z hlediska důvěryhodnosti je absence platby na dobírku jistým varováním, které je třeba vnímat. V případě existence podvodné webové stránky se tato obvykle dobírce vyhýbá. Objednávka na dobírku tedy může zvýšit bezpečnost vašeho nákupu.“

Jaké jsou nové trendy v online nákupu

Samuel Huba vidí jako trendy pro e-commerce pro příští roky větší práci s umělou inteligencí, která bude pomáhat k expanzi do dalších zemí. Dále to bude práce se zákaznickou péčí a možná to nejdůležitější, určitě české e-shopy budou muset daleko více pracovat se svou značkou. „E-commerce nebude už jen o výkonnostním marketingu, ale více se bude dbát na značku e-shopu,“ říká Samuel Huba.

Jan Vetyška vidí mezi hlavními trendy dlouhodobě prolínání online a offline obchodů. Časem podle něj nebudeme rozlišovat společnosti podle toho, jaké prodejní kanály využívají, ale budeme volit v danou chvíli nejvhodnější formu. „Z hlediska e-commerce jako takové vnímáme, že kromě specifik jako dodání do výdejních míst či automatizovaných boxů, je aktuálním trendem významnější vstup takzvaných marketplaces na český trh,“ podotkl Jan Vetyška. To jsou online portály, které na jednom místě nabízejí stejný sortiment od různých obchodníků, třeba jako v zahraničí Amazon. I na platformě Shoptet se počet e-shopů zvyšuje. „Růst se vrací do před covidového normálu,“ hodnotí Samuel Huba.