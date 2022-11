I díky speleoterapii se dětem lépe dýchá

Posilování imunitního systému, včasné podchycení onemocnění a nastavení správné a účinné léčby je pro děti s respiračními onemocněními zásadní. Se vším jim pomohou v Sanatoriu EDEL ve Zlatých Horách. „Nedílnou součástí naší léčby je speleoterapie. Cílem je snížit četnost onemocnění, snížit potřebu užívání antibiotik a podle možností zredukovat dlouhodobou léčbu na minimum,“ říká Barbara Geržová, lékařka ze Sanatoria EDEL.

Jak se vyvíjí počet dětí respiračními onemocněními a které nemoci jsou dnes nejčastější?

Od loňského podzimu byla mimořádně vysoká nemocnost respiračními infekty u dětí jak v předškolním, tak i školním věku. Byl to důsledek omezení v rámci onemocnění virem SARS covid 2, kdy se vytratila kolektivní imunita. Děti, které se v předchozích letech v kolektivech imunizovaly a nebývaly prakticky nemocné, začínaly jakoby od začátku. Převládají onemocnění horních a dolních dýchacích cest, angíny, záněty středouší a zápaly plic. Taktéž plno dětí prodělalo příznakový covid 19, po kterém dominoval přetrvávající kašel a u některých dětí postcovidový syndrom – PIMS. Vyšší nemocnost oproti předchozím rokům přetrvává dosud.

Mění se druh onemocnění s dobou?

V populaci přibývá alergických onemocnění a jiných chronických nemocí. Je to ovlivněno životním prostředím i životním stylem jedinců. Zdravý životní styl zaměřený na vyváženou racionální stravu, pohybové aktivity a pobyt na čerstvém vzduchu v mnoha rodinách nefunguje, jak by měl, a odráží se to na zdraví populace. Přibývá obézních dětí i dospělých, s čímž je spojeno riziko chronických chorob. A přitom životní styl je oblast, kterou jsme schopni ovlivnit. Záleží, v jaké rodině dítě vyrůstá a jaké návyky si nese s sebou do života. Dříve děti trávily více času venku, byly otužilejší, víc se hýbaly a s tím souvisela i nižší nemocnost.

Co je při terapii u dětských pacientů nejdůležitější?

Barbara Geržová: Je lékařkou ze Sanatoria Edel.

Záleží na typu onemocnění, ale každopádně na prvním místě je prevence. Ta spočívá v posilování imunitního systému, ve včasném podchycení onemocnění a nastavení správné a účinné léčby. Například rýma je u dětí nejčastějším spouštěčem onemocnění dýchacího ústrojí. Čím dříve se dítě naučí správné hygieně nosní dutiny – smrkání, případně výplachy nosní dutiny, například nosní konvičkou – tím rychleji rýmu zvládne a případně předejde dalším onemocněním s rýmou spojeným. Pak samozřejmě vhodně zvolená terapie, ne zbytečné nadužívání antibiotik a v případě potřeby vhodně zvolená dlouhodobá léčba v rámci chronických onemocnění.

V čem dětem pobyt u vás nejvíc pomůže?

Pobyt v naší léčebně je určený pro děti od 2 do 18 let a je zaměřený na posílení imunitního systému, naučení se správné technice dýchání, dechové rehabilitaci, pravidelné inhalaci Vincentky a používání nosní konvičky. Nacházíme se v severním podhůří Jeseníků, máme zde čisté ovzduší, které je pravidelně monitorováno. Naši pacienti tráví volný čas v přírodě ať už s rodiči, nebo v rámci programu připravovaného našimi výchovnými pracovnicemi či sestřičkami, učí se zdravému životnímu stylu. Učíme rodiče, jak pomocí fyzikálních metod – míčkování, vibrační masáže – ulevit nemocnému dítěti.

Čím je vaše zařízení unikátní?

Jsme jedno ze dvou pracovišť v České republice, která ke své léčbě využívají speleoterapii. To je metoda využívající podzemních prostor s unikátním složením mikroklimatu k posílení imunitního systému a k léčbě akutně probíhajícího onemocnění dýchacích cest. U nás využíváme bývalé důlní dílo. Mikroklima v podzemí je tvořeno aerosolem, je tam celoročně stálá teplota kolem 7 stupňů Celsia, vysoká vlhkost 97–98 procent, prostředí zcela bez alergenů, mikrobů, plísní a prachu, je zde zajištěna pravidelná cirkulace vzduchu. Pobyt na speleoterapii pozitivně ovlivňuje imunitní systém do budoucna a taktéž akutní onemocnění dýchacích cest. Díky vysoké vlhkosti prostředí dochází ke zvlhčení sliznic dýchacích cest a snadnějšímu vykašlávání.

Plánujete nějaké novinky v péči?

V nejbližší době máme v plánu rekonstrukci patra pro pacienty s doprovodem. Jedná se o nákladnou investici, která povede ke zvýšení komfortu ubytovaných klientů. Neustále se také snažíme obnovovat přístrojové vybavení a zavádíme do praxe nové trendy v medicíně.