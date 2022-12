Hrady a zámky ve vánočním hávu

Když v roce 2017 ve vstupní hale zámku Loučeň poprvé zavěsili vánoční stromek špičkou dolů, průvodci si všimli velkého zájmu návštěvníků o příběhy spjaté s Vánocemi a tradicí zdobení stromků. O rok později proto vznikla výstava s názvem Příběh vánočního stromečku a stala se jednou z nejúspěšnějších akcí v celém roce. Letos ji Loučeňští připravili už popáté. Nabízí více než dvacítku stromečků, každý s unikátním příběhem – třeba tradiční jablíčkový či ozdobený výhradně přírodninami.

Letos má výstava podtitul Radosti, které přinesla Evropa světu. „Česká republika předsedá Radě Evropské unie, takže o tématu letošní výstavy jsme měli jasno téměř okamžitě. O to těžší ale bylo vybrat to hlavní, co Evropa světu dala, neboť seznam je dlouhý a počet stromečků omezen zdmi zámecké expozice. Návštěvníky čeká například stromeček secesní, alpský, viktoriánský či bondovský,“ nastínil kastelán zámku Loučeň Vratislav Zákoutský.

Během prohlídky se návštěvníci dozvědí, kde vznikla tradice vánočního stromku, jaké byly první stromečky v Evropě i jak vypadaly před sto lety. Děti si navíc z prohlídky budou moci odnést speciální dopis pro Ježíška. Zámek je otevřen každý den včetně Štědrého dne, vánočních svátků i Nového roku a kromě vánoční prohlídky můžete zajít i na ty večerní, které budou probíhat každou sobotu a navíc v pondělí 26. prosince. Vstupenky je lepší rezervovat na webu.

Vánoce mnoha tváří: Na Loučeni mají vánoční stromek i ve stylu Jamese Bonda.

Do vánočního hávu se odějí i komnaty karlštejnské. „Nebude to sice jako za Karla IV., protože z té doby moc informací nemáme, ale zaměříme se na 19. a počátek 20. století. Během adventu budeme prezentovat vánoční tradice, pečivo, ozdoby, historii dárků a stromečků a všeho, co k Vánocům patří,“ prozradil kastelán Lukáš Kunst a dodal: „Náš hlavní vánoční stromek mezi hradními branami opět ozdobí děti ze ZŠ Karlštejn svými vlastnoručně vyrobenými ozdobami a 9. prosince dopoledne u něj na hradě odehrají živý betlém a zazpívají koledy.“ Vánočně vyzdobený Karlštejn bude přístupný od 26. listopadu do 18. prosince, a to vždy od pátku do neděle od 10 do 15 hodin.

Podle Lukáše Kunsta by si návštěvníci neměli nechat ujít ani vánoční atmosféru v podhradí. Městys Karlštejn připravuje na první a čtvrtou adventní neděli další zajímavý program včetně rozsvěcení vánočního stromku. „První adventní neděli budeme obnovovat tradici císařského a konšelského průvodu za účasti císaře, císařovny, purkrabího, arcibiskupa a konšelů. Purkrabí během něj předá konšelům adventní věnec, konšelé předají purkrabímu vánoční pečivo a císař s purkrabím jej pak rozdají svým poddaným,“ nastínil kastelán.

Andělé a Mikuláš na kůru V sobotu 26. listopadu se do zámeckého sklepení na Konopišti vydají řádit čerti, andělé s Mikulášem přivítají děti i rodiče pro změnu na zámeckém kůru a ve sklenících budou k vidění krásné adventní dekorace. Třetí adventní neděle se pak ponese v duchu Vánoc arcivévody Františka Ferdinanda a jeho rodiny. K vidění budou dekorace, historické cukroví i hračky tehdejších dětí.

Skok do výšky pro vánočku

Vánoční program si připravili i v zámku Mníšek pod Brdy. „Během prohlídek svátečně vyzdobeného zámku se děti i dospělí zapojí do zkoušení různých vánočních tradic a zvyků. Budou si předpovídat budoucnost prostřednictvím předmětů ukrytých pod hrníčky, stoupnou si na sekyrku nebo poskočí do výšky, tak jak to dělaly šikovné hospodyňky, aby jim dobře vykynula vánočka,“ přiblížila Jana Digrinová, zástupkyně kastelána zámku Mníšek pod Brdy.

Návštěvníci tam mohou zavítat nejen na adventní prohlídky, ale připravují pro ně prohlídky také na Silvestra a Nový rok. Adventní prohlídky budou na programu o adventních sobotách a nedělích, tedy od 26. listopadu do 18. prosince. Na Silvestra bude otevřeno od 11 do 15 hodin, 1. ledna 2023 od 14 do 16 hodin. „Kromě adventních prohlídek mohou především rodiče s dětmi zavítat také do vánoční dílničky a po všechny zmíněné dny včetně Silvestra a Nového roku na Pohádkové prohlídky do prostorů plných pohádkových bytostí,“ uvedla Jana Digrinová.