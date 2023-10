Hra z prostředí baru nebo Lakomec

Září znamená pro obyvatele hlavního města nejen lahodný burčák na bezpočtu vinobraní, ale také začátek divadelní sezony s řadou premiér a novinek. Jednu z nich uvádí Národní divadlo v budově Státní opery už dnes večer.

Komedie s názvem Nápoj lásky baví diváky už skoro dvě století. Její premiéra se uskutečnila v roce 1832 v milánském Teatro alla Canobbiana. Opera popisuje mastičkářskou historii, do které vkládá milostnou zápletku, a zároveň čerpá bohatě z tradice italského lidového zpěvu.

Divadlo Na zábradlí v rámci již 66. sezony připravilo hned šest nových inscenací. Součástí je také jeden unikát, a to hra s názvem Bar, která měla premiéru již 14. září. Jedná se o tak trochu jiný pohled do zákulisí. Diváci totiž v rámci představení uvidí, co se děje v divadelním baru během představení.

Hra vznikla z impulzu herců a dalších zaměstnanců divadla. Ti v něm totiž budou vzpomínat na různé příhody a zážitky. Hrát budou herci toto představení nikoliv na jevišti, ale přímo v prostorech divadelní kavárny.

Nová sezona v Divadle na Vinohradech je s největší pravděpodobností na delší dobu poslední, kterou herci v této budově odehrají. Hlavní město totiž plánuje tuto pražskou dominantu, která je už ve velmi špatném technickém stavu, celou opravit.

„V ideálním případě by mohlo být hotovo v roce 2027, tedy ke 120. výročí vzniku divadla,“ přeje si jeho ředitel Tomáš Töpfer. Zajištěná je podle něj už i náhradní scéna, kam se divadelníci z vinohradského divadla v mezičase uchýlí. Částečně najdou azyl v Kongresovém centru a také ve Státní opeře. Co se zdejších premiér týče, nejbližší novinkou je legendární Moliérova komedie Lakomec, jejíž premiéra je v plánu na 20. října.

Z letní dovolené už se vrátili na jeviště také herci Divadla v Dlouhé. První premiéru 28. sezony nicméně divadelníci připravují až na 11. listopadu, a to ranou hru Bertolta Brechta V džungli měst. Vypráví příběh dvou mužů, kteří se nikdy předtím neviděli, přesto mezi nimi bez zjevného důvodu začíná „boj připomínající boxerský zápas, jehož ringem se stávají temná zákoutí celého města“.

Hloubání o houbách

Ve Studiu Ypsilon jsou letos naplánované premiéry tři. „Vybíráme tituly různorodé se zaměřením na proměny mentality a soustředěním se na smích, který neodvádí od hloubavosti a zároveň i léčí,“ popisuje zakladatel, ředitel a umělecký šéf Studia Ypsilon Jan Schmid.

Jako první divadlo uvede hru Komedianti, která vychází ze vzpomínek herců z 19. a první části 20. století, kdy existovaly herecké skupiny pod určitým vedením často zkušených principálů.

Další premiérou bude autorská inscenace s pracovním názvem O houbách, což bude kolektivní improvizace, vycházející ze společného hloubání o houbách. Ve druhé polovině sezony je pak v plánu nová hra Milana Uhdeho věnovaná faustovskému tématu.

V případě divadelních novinek nejde letos pouze o premiéry. Švandovo divadlo otevřelo minulý týden na Smíchově Tvůrčí dům Elišky Peškové, který má sloužit jako nový prostor pro živé umění a sousedská setkávání. Eliška Pešková, po které Tvůrčí dům získal své jméno, byla mimo jiné herečkou, divadelní manažerkou a také manželkou Pavla Švandy ze Semčic, s nímž v roce 1881 spoluzaložila Švandovo divadlo.

„Stejně jako kdysi Eliška Pešková, i my chceme svou nabídkou obsáhnout mnoho uměleckých oborů, inspirovat, probouzet nadšení a vzdělávat,“ uvádí Vojtěch Nejedlý, dramaturg a vedoucí Tvůrčího domu.

„Nově zrekonstruovaný dům s krásným dvorním prostorem a silným geniem loci otevřeme nejen profesionálním umělcům, ale hlavně amatérům – zvědavcům, nadšencům a lidem toužícím po společně sdílených zážitcích. Budeme tu pro děti, studenty uměleckých oborů, rodiny i seniory. Ti všichni se u nás budou moci na programu zároveň sami podílet,“ vysvětluje Nejedlý.

Součástí objektu je kromě dvora multifunkční sál a suterénní prostory se sdílenou truhlářskou a krejčovskou dílnou. Návštěvníkům bude také sloužit klubovna se samoobslužným občerstvením.

Smíchovský hydepark

„Spolu se zastupiteli Prahy 5 uvažujeme také o smíchovském hydeparku, kde bychom dali slovo místním obyvatelům. Rýsuje se rovněž cyklus přednášek významných osobností Prahy 5 a mnoho dalších aktivit,“ dodává Nejedlý.

Tvůrčí dům ale bude také místem divadla, a to včetně představení vytvořených na míru přímo pro tyto prostory. Jedním z nich bude i autorská inscenace připomínající život samotné Elišky Peškové, jejíž premiéra se uskuteční 26. října. Co se týče souborů, najde zde útočiště amatérské Herecké studio Švandova divadla nebo také letos založený Dětský divadelní soubor.