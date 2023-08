Hory, které musíte milovat

Co spojuje telekomunikačního operátora Nordic Telecom a portál Jeseniky.cz? Láska k horám a turistice. I díky jejich partnerství jsou Jeseníky bezpochyby destinací, kam se turisté neustále vracejí.

Za krásami přírody nemusíte jezdit daleko

Celý magazín

Kolik existuje v zemi míst, kde při pohledu z jednoho kopce k druhému není vidět dílo lidské ruky? Jeseníky taková stále mají. Nacházejí se zde úzké lesní cesty vinoucí se do kopce nebo klesající do údolí, které nabízejí nádherné výhledy do krajiny, na nekonečné pastviny a lesy. Na to vše láká organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (J-SCR), která se už od roku 1999 snaží zvyšovat turistický potenciál pohoří pokrývajícího severní část Moravy.

Na webu Jeseniky.cz tak najdete tipy na cyklovýlety, tematické okruhy pro turistiku, tipy na traily a bikeparky nebo třeba doporučení, co dělat, pokud nevychází počasí. To si také online zkontrolujete na desítkách webkamer, které jsou na stránkách k dispozici. Nechybí doporučení na ubytování, relaxaci a wellness nebo stravování. Určitě zavítejte na www.jeseniky.cz a mrkněte se taky na chystané kulturní, sportovní a gastronomické akce nebo jiné události z celých Jeseníků – to vše přehledně na jednom místě.

Štěpánka Peřestá, právnička Nordic Telecom a vášnivá cestovatelka, hovoří o kráse tohoto rozmanitého pohoří a přináší pár tipů, co v Jeseníkách prozkoumat.

Pocházíte z Moravy, takže to do Jeseníků máte kousek. Co se vám na nich nejvíce líbí?

Jeseníky jsou moje srdeční záležitost z mnoha důvodů. Ať je léto, nebo zima, vždycky je tam co objevovat. Turistika a prozkoumávání nových míst české přírody mi pomáhají vyčistit si hlavu od práce.

Existuje nějaké místo, kam se neustále vracíte?

V zimě i v létě miluji naučnou stezku Králický Sněžník, která má 15 zastávek a vede po žluté turistické značce údolím řeky Moravy až k jejímu prameni pod vrcholem Králického Sněžníku. Na stezce se nespočetněkrát zastavím a říkám si, jak je to tady u nás v Česku nádherné!

Štěpánka Peřestá

Jaké další zážitky v Jeseníkách plánujete?

Letos v létě se chystám zdolat trasu údolím Bílé Opavy, kde se prochází přírodní rezervací kolem kaskád a vodopádů. Určitě nevynechám ani okruh z Jeseníku po vyhlídkách Křížový vrch, Zlatý chlum, Čertovy kameny a za návštěvu rozhodně stojí i osada Rejvíz s Velkým mechovým jezírkem.

Další tipy, kam v Jeseníkách vyrazit

Červenohorské sedlo – Praděd

Velmi oblíbený výlet z Červenohorského sedla až na nejvyšší horu Moravy Praděd a poté na Ovčárnu na autobus. Po trase můžete navštívit turistickou chatu Švýcárna, která byla postavena již v roce 1887, avšak její historie sahá ještě hlouběji. Švýcárna je ukázkovým příkladem přeměny pastevecké salaše na klasickou horskou chatu.

Nordic Telecom je český poskytovatel pevného internetu pro domácnosti a firmy. Se severem ho spojují hodnoty svobody, společenské zodpovědnosti a respektu k přírodě. Vyrostl ze znalosti lokálních poskytovatelů internetu a usiluje o vytvoření alternativy k velkým operátorům. Své internetové služby nabízí pod názvem Zelený internet. Zelená je v tomto případě nositelem funkčnosti, dostupnosti a prémiové péče. Provozuje vlastní optickou síť a bezdrátové sítě v pásmech 3,7 GHz, 5 GHz a 60 GHz. Více se dozvíte na www.nordictelecom.cz

Kouty nad Desnou – Praděd

Trasa pro milovníky hřebenových túr z údolí řeky Desné na hřeben Jeseníků a jejich nejvyšší vrchol Praděd s krásnými výhledy.

Mineralogická naučná stezka

Vydejte se na dobrodružnou výpravu do nitra země. Objevujte unikátní naleziště a najděte si svůj drahokam.

Křížová cesta v Jeseníku

Křížovou cestu tvoří čtrnáct dřevěných křížů s kapličkou s pašijovým obrázkem. Cesta vychází z města od Anglického pramene a končí u kaple svaté Anny na vrcholu kopce.

Jeseník – Šerák – Ramzová

Oblíbená trasa z Jeseníku přes osadu Bobrovník vedoucí na vrchol hory Šerák, na které se nachází chata Jiřího, a poté směrem dolů na Ramzovou.