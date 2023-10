Hokejový svatostánek už je pouhou minulostí

Téměř sedm desítek let neodmyslitelně patřil k Jihlavě. Horácký zimní stadion, stavba, kterou slavnostně otevřeli 31. prosince 1955 a na níž hrála své domácí zápasy slavná Dukla Jihlava, je však od září 2023 už jen minulostí.

Legendární hokejový svatostánek, který byl kvůli havarijnímu stavu střechy a špatným technologiím (vzduchotechnika a chlazení) uzavřen 30. dubna 2022, musel ustoupit záměru výstavby Horácké multifunkční areny (HMA). Tu olomoucká stavební firma GEMO na uvolněném místě postaví za 1,9 miliardy korun bez DPH během následujících 26 měsíců.

„Beru to pragmaticky. Něco hezkého končí, něco hezkého začíná. Tak jako my a naše životy jsou omezené, tak i životy staveb jsou omezeny. A nic netrvá věčně,“ nepřipouští si nostalgické vzpomínky manažer výstavby HMA a jihlavský radní David Beke (ODS). „Všichni na to mají hezké vzpomínky, budou si to pamatovat. Ale nyní vytváříme infrastrukturu, která bude psát novou část historie Jihlavy.“

S bouráním zimního stadionu, na němž Dukla Jihlava oslavila dvanáct mistrovských titulů, se oficiálně začalo 28. července 2023. Rozloučit se s kultovním místem, které znali za tu spoustu odehraných sezon tak důvěrně, se přišli i někteří bývalí hráči. Včetně Jiřího Holíka, rekordmana v počtu odehraných zápasů za československou reprezentaci.

„Přiznávám, je to nostalgie. Byl jsem tady od devatenácti let,“ vzpomínala jedna z největších hokejových legend. „Ale to je život. Hala je už zastaralá. O novém zimním stadionu se mluví už čtrnáct let a jsem rád, že se do toho pustili,“ doplnil starší ze slavné sourozenecké dvojice Holíkových. Kdo se však už nové jihlavské haly nedočká, to je legendární útočník a později trenér Stanislav Neveselý. „Jako by byl jeho život spojený se zdejším zimákem. Strávil na něm všechny svoje skvělé roky a jen pár dnů poté, co se začalo bourat, zemřel,“ vzpomínal někdejší jihlavský útočník Libor Dolana.

„Já jsem dost konzervativní, za sebe můžu říct, že bych starou halu neboural, zimák bych jen zrekonstruoval,“ prozradil Dolana. „Ale když jsem viděl, jak bude nová hala vypadat, tak si myslím, že bude moc pěkná.“

Horácká multifunkční arena, na jejíž výstavbě se finančně podílí město, kraj (dotace 500 milionů) a stát (300 milionů od Národní sportovní agentury), by podle předpokladů investora mohla být hotova do 1. září 2025.