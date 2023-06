Hledáte letní osvěžení? Vychutnejte si Šerák

Už téměř 150 let vaří v pivovaru Holba v prostředí malebných Jeseníků vynikající pivo, které si s přicházejícím létem vychutnáte na čepu, zahradní párty nebo jen večer na lavičce. Vlajkovou lodí Holby je jedenáctka Šerák. Podle sládka pivovaru Holba Luďka Reichla bylo toto pivo doslova inspirované Jeseníky, připravené z nejlepších surovin a respektem k pivovarskému řemeslu.

Co je na pivu Šerák tak jedinečného?

Jsou to dvě věci. Tradiční způsob vaření piva a suroviny. Od první várky uplynulo 39 let a čas jako by se ryzí jedenáctky z hor ani nedotkl. Recept předávaný ze sládka na sládka je samozřejmě tajný, ale velmi rád prozradím suroviny. Tělo dávají jedenáctce slady z hanáckých ječmenů, aroma a charakteristickou hořkost chmel z Tršicka a horská voda z vlastního vrtu přímo v pivovaru se podílí na jeho vysoké pitelnosti tak, že se pivo jednoduše dobře pije a každý doušek vás vybízí k dalšímu napití.

Jaké druhy piv jsou v letních měsících nejoblíbenější?

V létě jdou více na odbyt méněstupňová piva. Takovým je třeba naše Horská 10, která díky nižšímu obsahu alkoholu přijde vhod i při práci na zahradě. Spíše k večernímu posezení je pak naše vlajková loď Šerák, medově zlatá jedenáctka nesoucí hrdě jméno po horském vrcholu Jeseníků. Holba Šerák je pivo inspirované přírodou, připravené z nejlepších surovin a uvařené s láskou k pivovarskému řemeslu. Kdo si potrpí na autentickou chuť piva a zároveň preferuje nealko verzi, okouzlí ho Holba Nealko. Každým vypitým douškem jako byste se vydali na návštěvu Jeseníků, z jejichž přírody se piva hanušovického pivovaru rodí. Populární jsou v poslední době i ochucená piva.

Co se týče ochucených piv, jde v případě Holby především o Horské byliny. Jak vznikla myšlenka smísit chuť piva s mátou, heřmánkem, řebříčkem, šalvějí, tomkou vonnou a mateřídouškou?

Snažili jsme co nejvíce propojit s okolními horami, a tak jsme se rozhodli využít přísady, které je možné najít přímo tady v Jeseníkách. Nechtěli jsme jít cestou citrusů, jako jsou grepy a podobně. Na receptuře jsme pracovali téměř dva roky a v Holbě Horské byliny nejsou žádná barviva, konzervanty a umělá sladidla. Dříve jsme Horské byliny dělali i v alkoholické verzi, ale dnes už ho vyrábíme jen jako nealko. Ideálně se tak hodí třeba na výlet na kole nebo pokud někdo sjíždí řeku.

Připravili jste na léto nějaký pivní speciál?

Ano, letošní novinky prezentujeme v limitované edici piv Sládkův Tip. V rámci tohoto projektu mohou zákazníci v létě ochutnat Višňový ležák. Ochucený světlý dvanáctistupňový ležák karmínově červené barvy s lahodnými višňovými tóny vyniká plnou, aromatickou a osvěžující chutí. Na čepu je již od začátku června a lidé ho mají šanci ochutnat do konce srpna.

Jaké speciály budou ještě následovat?

Sládek pivovaru Holba Luděk Reichl. | foto: Pivovar Holba

Po Višňovém ležáku bude následovat Václav 12, Sváteční horský ležák a Svatomartinský speciál, který je třináctka a dá se s trochou nadsázky říct, že se snižujícími se venkovními teplotami poroste stupňovitost a síla dalších uvařených piv.